Отключат от всего мира? Что происходит с блокировками в российском интернете

В прошлом году в России продолжились блокировки сайтов и приложений, а жители некоторых городов столкнулись с регулярными отключениями интернета. Вспоминаем, без каких сервисов мы остались в 2025 году, и разбираемся, что будет дальше с российским интернетом.
Ограничение в работе Telegram
В августе прошлого года Роскомнадзор частично ограничил видео- и голосовые звонки в мессенджере Telegram. Как рассказали в ведомстве, это сделали для борьбы с мошенниками.
«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах», — заявляли в РКН.
Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) тогда тоже попал под ограничения, которые позже начали ужесточать. Telegram же Роскомнадзор решил дальше пока не замедлять.
Начало блокировки WhatsApp*
В ноябре Роскомнадзор начал постепенно блокировать WhatsApp* из-за нарушения законодательства. В РКН заявили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий.
«WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. WhatsApp* не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России», — прокомментировали ТАСС в ведомстве.
В Госдуме заявили, что приложение могут полностью заблокировать в ближайшие 4–6 месяцев.
* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Отключение других мессенджеров
К концу года приложений для связи у россиян осталось еще меньше: РКН заблокировал SnapChat и FaceTime. В ведомстве обвинили мессенджеры в том, что их используют для организации и проведения террористических действий. Проблемы с работой приложений начались еще осенью.
FaceTime — это сервис от Apple для видео- и аудиозвонков между устройствами компании (iPhone, iPad, Mac).
SnapChat — приложение для обмена фото или короткими видео, которые исчезают вскоре после прочтения.
Блокировка Roblox
3 декабря у российских пользователей перестала работать популярная компьютерная игра Roblox.
Roblox — онлайн-платформа с бесконечной игровой вселенной, где пользователи могут создавать свои игры по своим правилам (от ужастиков до воспитания животных и так далее). Создатели игры заявляли, что в нее заходит около двух миллионов россиян.
«Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики* (признано экстремистским и запрещено в России)», — отметили в РКН.
Также среди претензий к площадке назвали сексуальные домогательства к детям, склонение к развратным действиям и насилию.
Уже после блокировки администрация Roblox сообщила, что готова соблюдать законодательство РФ. В Роскомнадзоре указали, что согласны взаимодействовать с платформой, так что в будущем ограничения могут снять.
Полное отключение YouTube
Работу видеоплатформы YouTube будут и дальше ограничивать. Роскомнадзор собирается полностью отключить сервис в течение года.
«YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6–12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство. Ограничения со стороны РКН будут проводиться впредь до полного выдавливания YouTube», — заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Всем создателям контента и обычным пользователям парламентарий посоветовал переходить на аналоги. В интервью «Абзацу» среди вариантов он назвал Rutube и VK Видео.
Отключения мобильного интернета
В некоторых регионах России с весны этого года начали регулярно отключать мобильный интернет. Связь может пропасть как на несколько часов, так и на несколько дней. Власти объясняют временные ограничения мобильной связи мерами безопасности.
«Даже в случае локальных перебоев, как это иногда бывает в отдельных регионах, речь идет о временных и точечных мерах, направленных на обеспечение безопасности граждан, а не об отключении интернета в целом», — отметил Артем Шейкин, первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в беседе с MSK1.RU.
МВД рассказало в инструкции, как подготовиться к отключениям интернета и не потерять свою автономность. Также в России создали «белый список» сайтов и платформ, которые продолжают свою работу и во время отключений. В него входят «Госуслуги», сайты мобильных операторов, маркетплейсы, некоторые соцсет и т. д.
Минцифры уже придумало способ, как избавиться от отключений интернета в 2026 году. Подробнее об этом рассказали здесь.
Что будет с блокировками в России дальше?
С 1 марта 2026 года правительство РФ сможет отключать Рунет от мировой сети при возникновении угроз. Этот механизм уже сравнили с «Великим китайским файерволом» — системой фильтрации интернета в КНР. Однако российская система будет отличаться. Об этом заявил эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.
Он отметил, что угрозами могут считаться любые чрезвычайные ситуации, крупные сбои, кибератаки и т. д. По словам эксперта, механизм упросит работу Роскомнадзора и ведомство сможет блокировать отдельные ресурсы без «дополнительного согласования».
«Мы идем по пути суверенности. То есть суверенный интернет — это когда мы в случае необходимости можем какие-то вещи выключить, при этом всё внутри страны будет работать, но внешние сервисы будут временно недоступны. При необходимости они могут быть опять-таки доступны», — пояснил эксперт в разговоре с 360.ru.
Горелкин заверил, что большинство сервисов будут работать как раньше.
Отключение российского интернета от всемирного обсуждали и в Госдуме. Так, первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа отметил, что Рунет могут отключить от мировой сети в случае вмешательства в парламентские выборы в 2026 году.
«Интернет ограничивают сейчас и в связи с воздушной безопасностью. Понимаем, что некоторые регионы мы вынуждены защищать от этого интернета», — добавил он в интервью «Газете.Ru».
А вот зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Михаил Делягин сомневается, что россиян отключат от мирового интернета. По его словам, РКН пойдет на этот шаг только в случае глобальной угрозы, что «невероятно» для России.