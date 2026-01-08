Отключат от всего мира? Что происходит с блокировками в российском интернете

Чаще всего под блокировки попадали мессенджеры Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В прошлом году в России продолжились блокировки сайтов и приложений, а жители некоторых городов столкнулись с регулярными отключениями интернета. Вспоминаем, без каких сервисов мы остались в 2025 году, и разбираемся, что будет дальше с российским интернетом.

Ограничение в работе Telegram

В августе прошлого года Роскомнадзор частично ограничил видео- и голосовые звонки в мессенджере Telegram. Как рассказали в ведомстве, это сделали для борьбы с мошенниками.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах», — заявляли в РКН.

Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) тогда тоже попал под ограничения, которые позже начали ужесточать. Telegram же Роскомнадзор решил дальше пока не замедлять.

Начало блокировки WhatsApp*

В ноябре Роскомнадзор начал постепенно блокировать WhatsApp* из-за нарушения законодательства. В РКН заявили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий.

«WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. WhatsApp* не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России», — прокомментировали ТАСС в ведомстве.

В Госдуме заявили, что приложение могут полностью заблокировать в ближайшие 4–6 месяцев.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Отключение других мессенджеров

К концу года приложений для связи у россиян осталось еще меньше: РКН заблокировал SnapChat и FaceTime. В ведомстве обвинили мессенджеры в том, что их используют для организации и проведения террористических действий. Проблемы с работой приложений начались еще осенью.

FaceTime — это сервис от Apple для видео- и аудиозвонков между устройствами компании (iPhone, iPad, Mac). SnapChat — приложение для обмена фото или короткими видео, которые исчезают вскоре после прочтения.

Блокировка Roblox

3 декабря у российских пользователей перестала работать популярная компьютерная игра Roblox.

Roblox — онлайн-платформа с бесконечной игровой вселенной, где пользователи могут создавать свои игры по своим правилам (от ужастиков до воспитания животных и так далее). Создатели игры заявляли, что в нее заходит около двух миллионов россиян.

«Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики* (признано экстремистским и запрещено в России)», — отметили в РКН.

Также среди претензий к площадке назвали сексуальные домогательства к детям, склонение к развратным действиям и насилию.

Уже после блокировки администрация Roblox сообщила, что готова соблюдать законодательство РФ. В Роскомнадзоре указали, что согласны взаимодействовать с платформой, так что в будущем ограничения могут снять.

Полное отключение YouTube

Работу видеоплатформы YouTube будут и дальше ограничивать. Роскомнадзор собирается полностью отключить сервис в течение года.

«YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6–12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство. Ограничения со стороны РКН будут проводиться впредь до полного выдавливания YouTube», — заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Всем создателям контента и обычным пользователям парламентарий посоветовал переходить на аналоги. В интервью «Абзацу» среди вариантов он назвал Rutube и VK Видео.

Отключения мобильного интернета

В некоторых регионах России с весны этого года начали регулярно отключать мобильный интернет. Связь может пропасть как на несколько часов, так и на несколько дней. Власти объясняют временные ограничения мобильной связи мерами безопасности.

«Даже в случае локальных перебоев, как это иногда бывает в отдельных регионах, речь идет о временных и точечных мерах, направленных на обеспечение безопасности граждан, а не об отключении интернета в целом», — отметил Артем Шейкин, первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в беседе с MSK1.RU.

МВД рассказало в инструкции, как подготовиться к отключениям интернета и не потерять свою автономность. Также в России создали «белый список» сайтов и платформ, которые продолжают свою работу и во время отключений. В него входят «Госуслуги», сайты мобильных операторов, маркетплейсы, некоторые соцсет и т. д.

Минцифры уже придумало способ, как избавиться от отключений интернета в 2026 году. Подробнее об этом рассказали здесь.

Что будет с блокировками в России дальше?

С 1 марта 2026 года правительство РФ сможет отключать Рунет от мировой сети при возникновении угроз. Этот механизм уже сравнили с «Великим китайским файерволом» — системой фильтрации интернета в КНР. Однако российская система будет отличаться. Об этом заявил эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

Он отметил, что угрозами могут считаться любые чрезвычайные ситуации, крупные сбои, кибератаки и т. д. По словам эксперта, механизм упросит работу Роскомнадзора и ведомство сможет блокировать отдельные ресурсы без «дополнительного согласования».

«Мы идем по пути суверенности. То есть суверенный интернет — это когда мы в случае необходимости можем какие-то вещи выключить, при этом всё внутри страны будет работать, но внешние сервисы будут временно недоступны. При необходимости они могут быть опять-таки доступны», — пояснил эксперт в разговоре с 360.ru.

Горелкин заверил, что большинство сервисов будут работать как раньше.

Отключение российского интернета от всемирного обсуждали и в Госдуме. Так, первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа отметил, что Рунет могут отключить от мировой сети в случае вмешательства в парламентские выборы в 2026 году.

«Интернет ограничивают сейчас и в связи с воздушной безопасностью. Понимаем, что некоторые регионы мы вынуждены защищать от этого интернета», — добавил он в интервью «Газете.Ru».