Страна и мир Спецоперация на Украине Военные базы на границе с РФ и новые оборонные пакеты: «коалиция желающих» приняла декларацию по гарантиям безопасности для Украины

Военные базы на границе с РФ и новые оборонные пакеты: «коалиция желающих» приняла декларацию по гарантиям безопасности для Украины

Рассказываем самое главное

Вопрос территорий так и не решен | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Вопрос территорий так и не решен | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

В Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона состоялся саммит «коалиции желающих» — группы стран, поддерживающих Украину. На встрече согласовали рамки будущих гарантий безопасности для Киева после возможного прекращения огня. Расскажем все, что известно. 

Кто принял участие в саммите 

Встреча прошла 6 января 2026 года в Елисейском дворце в Париже. В ней приняли участие лидеры и высокие представители более 30 стран. Среди них были президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Польши, Италии и других государств, а также главы Еврокомиссии и НАТО. 

США впервые лично посетили саммит «коалиции желающих» | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram США впервые лично посетили саммит «коалиции желающих» | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Ключевыми фигурами стали спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые приняли участие в встреча такого уровня лично впервые.

Саммит «коалиции желающих» созвали для выработки и согласования гарантий безопасности для Украины, которые должны вступить в силу после возможного будущего прекращения огня в конфликте с Россией. 

К чему пришли

Итогом саммита стало подписание двух ключевых документов.

1. «Парижской декларации» (общая)

Документ, опубликованный на сайте Елисейского дворца, включает пять основных пунктов:

  1. создание механизма мониторинга соблюдения режима прекращения огня под руководством США при участии ряда стран;

  2. предоставлении Украине важной долгосрочной военной помощи для поддержания устойчивой боеспособности, в том числе «оборонные пакеты», финансирование закупок вооружения;

  3. формирование многонациональных сил для поддержки восстановления ВСУ и обеспечения сдерживания. Для обеспечения безопасности в небе, на море и суше и по восстановлению ВСУ проведено скоординированное военное планирование;

  4. поддержка Украину в восстановлении мира в случае вооруженного нападения на нее в будущем;

  5. долгосрочное сотрудничество с Украиной в оборонной сфере: обучение, совместное производство в сфере ВПК и сотрудничество в сфере разведки.

2. Трехстороннюю декларацию о намерениях относительно размещения на украинской территории многонациональных сил. (Франция, Великобритания Украина)

«После прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные центры по всей Украине», — сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Франция и Великобритания планируют создать военные центры на Украине | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Франция и Великобритания планируют создать военные центры на Украине | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Однако планируемые сухопутные войска вряд ли вступят в непосредственное взаимодействие с российскими, если Москва возобновит военные действия на Украине, указывает The Guardian. Президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что целью этих сил будет «обеспечение безопасности после прекращения огня», и отметил, что они будут размещены далеко за линией соприкосновения.

Что не решено

Самые большие вопросы, над которыми нужно еще работать территориальные, заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом он отметил, что принятые документы — «не просто слова», а имеют конкретное содержание.

Спецпослаеик президента США Стив Уиткофф также назвал территориальную проблему «наиболее критическим вопросом».

Премьер-министр Польши Дональд Туск указал, что конкретные обязательства каждой страны пока находятся на стадии «черновиков», а декларация носит рамочный характер.

Позиции сторон

США заняли осторожную позицию. С одной стороны, администрация Трампа через своих посланников впервые публично поддержала структуру гарантий и согласилась возглавить мониторинг перемирия. С другой, по данным Politico, США не подписали итоговую совместную декларацию «коалиции», предпочитая действовать через отдельные соглашения.

США не торопятся полностью поддержать гарантии для Украины | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram США не торопятся полностью поддержать гарантии для Украины | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

У Европы в вопросе военного присутствия нет единства. Великобритания и Франция: Заняли наиболее решительную позицию, взяв на себя обязательства по развертыванию войск. Германия заняла более сдержанную позицию. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что немецкие войска могут участвовать в усилиях по соблюдению перемирия, но будут размещены на территории соседней с Украиной страны НАТО, а не внутри нее.

Польша, Италия и другие открыто заявили, что не будут направлять свои войска на Украину. Некоторые страны, как Бельгия и Швеция, выразили готовность предоставить ограниченный контингент или технику.

Украина рассматривает эти гарантии как жизненно важную альтернативу немедленному вступлению в НАТО. Киев настаивает на максимально жестких и обязательных формулировках, аналогичных статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне.

Россия на момент проведения саммита официальной реакции на его итоги не последовало. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил в беседе с ТАСС, что «коалиция желающих» намерена взять на содержание Украину до полного исчерпания ее человеческого ресурса, но ее планы не содержат и намека на прекращение конфликта.

Однако ранее российские власти, включая президента Владимира Путина, неоднократно и категорически заявляли, что не примут присутствия войск НАТО (или коалиции под руководством Запада) на украинской территории, считая это прямой угрозой своей безопасности. Москва также настаивает на выполнении своих условий по контролю над территориями Донбасса как основы для любого урегулирования.

Елена Мальцева
