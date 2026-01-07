«Я самоучка»: сотрудница института создает волшебных кукол, которые путешествуют по всей России

Куклы Марины живут по всей стране Источник: Марина Казак / личный архив

На кухне у Марины Казак из Мурманска всегда кипит волшебство: среди тканей, шерсти и лепки рождаются уникальные авторские куклы. Каждая из них несет тепло рук мастера и радость новым хозяевам. Несмотря на административную карьеру и офисные будни, творчество стало для Марины способом самовыражения и источником радости для людей по всей России. История мастера — в интервью для 51.RU.

От биологии к творчеству

Очаровательные северные девчушки на фоне Заполярья Источник: Марина Казак / личный архив

«Я окончила Мурманский государственный педагогический университет по специальности „учитель биологии и экологии“, — рассказывает Марина. — По диплому поработать не сложилось, но знания оказались бесценными в жизни — от воспитания детей до работы в огороде».

После университета она оказалась в отделе расписания МГПУ, где проработала 19 лет, занимаясь организацией учебного процесса. Сейчас Марина трудится в Институте креативных индустрий и предпринимательства МАУ, где занимается учебно-методической работой. Но творчество всегда было с ней рядом.

Первые шаги в волшебном мире кукол

А это волшебный крыс верхом на гусе Источник: Марина Казак / личный архив

Марина выросла в семье, где вязание и рукоделие были частью повседневной жизни. «Мама и бабушка учили меня вязать, а с сестрой мы делали кукольные комнаты, рисовали и шили одежду для кукол», — вспоминает она.

Рукодельные куклы появились позже, в 2010-х, когда в интернете начали появляться мастер-классы и новые материалы для творчества. Тогда Марина впервые познакомилась с куклами вальдорфского стиля — мягкими, уютными, набитыми шерстью.

Маша — первая кукла

Кроме кукол, Марина создает авторские зеркала Источник: Марина Казак / личный архив

Первой вальдорфской куклой стала Маша, сшитая из старой белой футболки за один вечер. «Я затонировала ткань брусничным морсом и травяным чаем, чтобы придать коже естественный оттенок. Помню, сколько радости принес этот процесс!» — делится Марина.

Хотя Маша пострадала от кота, Марина хранит ее до сих пор: «Это моя первая кукла, моя радость. Но тогда я поняла, что нужно учиться и тренироваться дальше».

Самое сложное — сделать куклу по образу заказчика. Невозможно предугадать, как высохнет глина или ляжет краска. Это всегда сюрприз! Марина Казак автор кукол

Марина — самоучка. Она осваивает техники методом проб и ошибок. Сегодня она создает кукол в смешанной технике: голова, руки и ноги — из самозатвердевающей массы, тело — из ткани, набитой опилками, синтепоном или шерстью.

На создание одной куклы уходит от 3 дней до недели. Иногда вдохновение приходит внезапно, и персонаж рождается посреди ночи, а сон откладывается на потом.

Куклы путешествуют по стране

А как вам такой орех в свитере? Источник: Марина Казак / личный архив

Куклы Марины разъезжаются по всей России — от Томска до Брянска, в Москву и Санкт-Петербург. В каждый новый «путь» кукол Марина собирает с трепетом и радуется фото- и видеоприветам из новых домов.

Среди покупателей — творческие люди, которые ценят ручную работу. Иногда куклы оказываются похожими на близких заказчиков. «Порой я невольно создаю целые семьи кукол», — улыбается мастер.

В декабре 2023 года Марина впервые участвовала в выставке любительского декоративно-прикладного искусства, представив пять своих работ. А когда личный альбом во «ВКонтакте» переполнился фотографиями кукол, она создала сообщество «МариКа», чтобы делиться своим творчеством с друзьями и поклонниками.

История Марины Источник: Марина Казак / личный архив

«Я создаю кукол не для философии, а для радости и красоты. Главное, чтобы человек, посмотрев на куклу, улыбнулся и стало теплее на сердце», — говорит Марина.

Творчество для нее хобби, способ отвлечься от работы. Мечта — сохранять баланс между домом, семьей и работой, оставляя время для новых идей.

Советы начинающим

Жаба, олень и парочка непохожих персонажей — отличная компания Источник: Марина Казак / личный архив