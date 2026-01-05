Больничный станет больше, но не у всех: новости 5 января

Увеличить срок больничного для некоторых россиян поручил президент Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 января.

Супругов хотят обязать договариваться до развода

В России готовят предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров с применением медиации. Об этом говорится в плане, который правительство утвердило для улучшения семейной и демографической политики. С документом ознакомился ТАСС.

Изменения хотят внести в ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Законопроект предлагает временно приостанавливать судебные разбирательства по гражданским делам, если стороны решили уладить спор с помощью посредника (медиатора). Также он устанавливает, что перед тем, как идти в суд по семейным вопросам, нужно обязательно попробовать решить их через медиацию.

Для этого будут проводить обязательную информационную встречу с медиатором в рамках досудебного порядка урегулирования семейных споров с участием детей.

«Планируется создание единого реестра медиаторов, осуществляющих медиацию в том числе по урегулированию семейных споров и конфликтов с участием детей», — говорится в статье.

Инициативу хотят реализовать с 2026 по 2027 год. Отвечать за подготовку законопроекта будут Минтруд, Минфин, Минэкономразвития и Минюст.

Выплаты по беременности и родам вырастут до 1,3 млн

В этом году запланирован рост максимальных выплат по беременности и родам. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Установление новой максимальной суммы выплат по беременности и родам на уровне 1,3 млн рублей с 2026 года… Это не просто цифра, а реальный инструмент, позволяющий работающим матерям сосредоточиться на самом важном — рождении и воспитании ребенка, не испытывая чрезмерного беспокойства о финансовых вопросах», — отметил парламентарий в разговоре с ТАСС.

Суммы, которые беременные сотрудницы получат от работодателя, будут зависеть от длительности их отпуска. Например, при родах без осложнений поддержка будущих матерей составит 955 836 рублей, а в случае осложнений — 1 065 074 рубля. Также при рождении двух или более детей беременные сотрудницы получат 1 324 515 рублей.

Пенсионеры смогут за раз получить более 400 тысяч рублей

Россияне старше 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) могут получить пенсионные накопления в размере 440 тысяч рублей единовременно в 2026 году, если их ежемесячная выплата не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера, который составит 16 288 рублей. Для этого размер ежемесячной выплаты должен быть не более 1628,8 рубля, сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Чтобы получить накопления, нужно подать заявление в Социальный фонд или негосударственный пенсионный фонд. Рассчитать размер выплат можно, разделив накопления на 270 месяцев. Информацию о накоплениях можно получить через портал «Госуслуги» или Социальный фонд России.

В полиции напомнили, какие данные стоит держать в секрете

Неизвестным лицам ни при каких обстоятельствах не стоит сообщать коды из СМС, CVV/CVC-коды карт, пароли от банковских приложений и личных кабинетов, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом напомнили в МВД.

Если вы получите тревожное сообщение о блокировке, то стоит самостоятельно по официальному номеру с сайта банка или с оборота карты связаться со службой поддержки для проверки информации. Еще рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию и услуги СМС-информирования обо всех операциях.

«Важно проявлять бдительность и не поддаваться панике, которой пользуются злоумышленники для быстрого принятия решений в их пользу», — прокомментировали в ведомстве в разговоре с ТАСС.

Если возникли сомнения, то лучше сразу на время заблокировать карту через официальное мобильное приложение банка и обратиться в правоохранительные органы.

Школьники будут учиться бесплатно, даже если провалились на экзаменах

С 1 января в России вступил в силу закон, позволяющий выпускникам девятых классов, не сдавшим обязательный государственный экзамен (ОГЭ), бесплатно получить рабочую профессию. Список этих профессий определят региональные власти.

Этот закон направлен на поддержку детей, не сдавших ОГЭ. Несмотря на то, что ученик завалил экзамен, у него всё равно будет возможность обучиться профессии, востребованной на рынке труда.

«Решение будет способствовать вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не находиться в ожидании следующей попытки получить аттестат», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Подробнее о том, куда в таком случае можно будет пойти учиться, мы рассказали в этом материале.

Мизулина рассказала, что должно заменить «Википедию»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что нужен государственный академический ресурс вместо «Википедии». Он будет содержать проверенные источники и не будет политически ангажирован.

«Ждем, когда в полной мере российский аналог заработает», — так в разговоре с ТАСС общественница анонсировала создание отечественного аналога «свободной энциклопедии» .

По ее словам, пользователи «Википедии» сталкиваются с ненаучными статьями, редактируемыми людьми без степеней. В новом ресурсе это исправят. Она также указала на искажение фактов в статьях о событиях на Украине и в Буче, которые требуют удаления.

Мизулина считает, что «Википедия» политически ангажирована и в ней закладываются определенные смыслы, особенно в материалах о СВО.

Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь являются самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году для работников с окладной системой оплаты труда и пятидневной рабочей неделей. Об этом рассказал руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Разберемся, почему так:

ваш оклад не меняется из‑за праздничных или выходных дней — вы получаете ту же сумму, независимо от количества рабочих дней в месяце;

отпускные рассчитываются исходя из средней заработной платы за предыдущий период.

Чтобы понять, насколько выгоден отпуск в конкретном месяце, нужно сравнить:

свой дневной заработок в этом месяце (оклад, деленный на число рабочих дней);

среднедневной заработок, на основе которого начисляются отпускные.

Если дневной заработок выше среднедневного, отпуск невыгоден. Кроме того, менее удачными месяцами для отпуска стал январь 2026 года, потому что в нем всего 15 рабочих дней.

В стране запустят экспресс-тест для выявления онкологии

Уникальная тест-система для экспресс-диагностики онкологических заболеваний появится в России в течение трех лет. Она создана на основе ферментов морских микроорганизмов, рассказала директор Передовой инженерной школы Дальневосточного Федерального университета Людмила Текутьева.

«Лаборатории Передовой инженерной школы (ПИШ) работают над созданием ферментной тест-системы для экспресс-определения раковых заболеваний», — отметила Людмила Текутьева в разговоре с ТАСС.

По словам Текутьевой, вместе с учеными из Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН они нашли особые морские микроорганизмы и бактерии, которые производят вещества, помогающие в быстрой проверке на рак. Специалисты уже разработали технологию синтеза этих ферментов и создают полный производственный цикл.

Пока что разработка экспресс-тестов находится на этапе доклинических испытаний, которые планируется завершить в течение двух лет. После этого потребуется еще около года на клинические испытания, и технология будет предложена производителям для внедрения в практику.

Повышение тарифов ЖКУ и новые правила оплаты коммуналки

В этом году россияне столкнутся с рядом важных изменений в сфере ЖКХ. В первую очередь произойдет повышение тарифов.

Первая индексация — на 1,7% уже прошла 1 января во всех регионах страны и коснулась всей суммы в платежке. К слову, цены выросли из-за того, что налог на добавленную стоимость (НДС) увеличился на 2%.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность. С 2026 года НДС увеличился до 22%. Льготную ставку менять не стали — она останется на уровне 10% для товаров первой необходимости.

А вот следующее и уже основное повышение тарифов ЖКУ произойдет 1 октября текущего года. Но изменение сумм в платежках будет напрямую зависеть от региона.

Кроме того, изменятся не только тарифы, а также правила оплаты коммуналки. Еще определенные категории людей смогут воспользоваться льготами на ЖКУ. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Многодетным хотят увеличить срок больничного

Срок оплачиваемого больничного для многодетных по уходу за больными детьми поручил увеличить президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Этот указ Путин отдал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Представить предложения по установлению возможности увеличения периода выплаты пособия по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным ребенком в многодетных семьях», — следует из списка.