Штрафы вырастут, коммуналка подорожает, а призывать будут весь год: какие изменения ждут россиян в 2026 году

Новый, 2026 год уже наступил, он принес с собой множество нововведений в российском законодательстве. Некоторые из них уже вступили в силу, изменив правила нашей жизни. Другие же ждут нас впереди. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому мы собрали для вас обзор самых важных законов 2026 года.
Налоговая система
Повышение НДС
Ключевые поправки в Налоговый кодекс РФ касаются налога на добавленную стоимость (НДС). Ставку по нему подняли с 20 до 22% с 1 января.
НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.
При этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров: продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и других.
Однако некоторые товары исключат из списка льготных. Так, реализацию молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, спредов, сливочно-растительных топленых смесей начнут облагать НДС по общей ставке 22%.
Новые льготы
Некоторые россияне, напротив, получат послабления. В частности, речь идет о семьях с детьми. Для них ввели единую налоговую выплату. Это не фиксированная сумма, а возврат части уплаченного НДФЛ за предыдущий год.
НДФЛ — налог на доходы физических лиц. Его платят все, кто зарабатывает деньги в нашей стране. НДФЛ облагаются, например, зарплата, денежные выигрыши, проценты по вкладам, заработок от аренды недвижимости, доход от продажи недвижимости. Процент, который нужно уплатить в казну, отличается от суммы. Если за год получено до 2,4 млн рублей — 13%, до 5 млн — 15%, и так далее до 22% для получающих от 50 млн.
Принцип расчета выплаты довольно прост:
берется сумма НДФЛ, уплаченная родителями за прошлый год;
производится перерасчет по ставке 6% вместо стандартных 13%;
разница между суммами возвращается родителям.
Оформить выплату можно несколькими способами:
через портал «Госуслуги»;
лично в отделении Социального фонда России;
в МФЦ по месту регистрации или проживания.
Важно помнить, что выплата рассчитывается индивидуально для каждой семьи, исходя из фактически уплаченного НДФЛ и соответствия всем установленным критериям.
Оформить семейный налоговый вычет будет можно с 1 июня по 1 октября 2026 года электронно на портале «Госуслуги» или лично в отделении Социального фонда России либо в МФЦ.
Об этих и других грядущих налоговых изменениях рассказали в отдельном материале.
ЖКУ
Даты платежей
Срок оплаты услуг ЖКХ, как и получения квитанций, сдвинут на пять дней. Сейчас платежка приходит 1-го числа, а рассчитаться по ней надо до 10-го. Но законодатели решили, что это неудобно, ведь зарплату все получают в разные даты.
Всё изменится с марта 2026 года. Квитанцию будут присылать 5-го числа, а заплатить придется до 15-го. Предполагается, что нововведения помогут избежать просрочек.
Индексация тарифов
Суммы в платежках тоже изменятся. В 2026 году запланирована индексация тарифов ЖКУ, причем она пройдет в два этапа. Первый из них уже произошел — с 1 января коммунальные услуги по всей стране подорожали на 1,7% из-за увеличения НДС.
Следующий шаг — ежегодный рост тарифов, который обычно приходился на 1 июля. В этом году срок перенесли на 1 октября — именно с этой даты платежи значительно вырастут. Размер индексации будет зависеть от региона.
Сильнее всего в стране тарифы вырастут в Ставропольском крае (на 22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%). Наименьший рост ожидается в Хакасии и Чукотском автономном округе (на 8%). В Москве и Санкт-Петербурге стоимость ЖКУ увеличится на 15% и 14,6% соответственно. Все повышения по регионам собрали в отдельном материале.
Индексация затронет большинство коммунальных услуг: холодная и горячая вода, отопление, водоотведение, газоснабжение, электричество, обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Рост выплат
Индексация пенсий
Самое масштабное повышение пенсий произойдет уже в январе. Размер индексации составит 7,6%. Она затронет всех получателей страховых пенсий, в том числе работающих граждан.
Помимо самих выплат, пересчитают и то, на основании чего их формируют, — стоимость пенсионных баллов. В 2025 году один ИПК стоил 145,69, в апреле 2026 года сумма вырастет до 156,76 рубля.
С 1 апреля в России пройдет индексация социальных пенсий на 6,8%. Их средний размер составит 16 590 рублей. Если после индексации выйдет сумма меньше прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе, пенсионеру назначат социальную доплату до этого уровня (в среднем по стране ПМ для пожилых граждан закреплен на уровне 16 288 рублей).
Помимо этого повышения, рост выплат в течение всего года будет у граждан, достигших 80 лет, военных и работников угольной промышленности, а также авиации. Подробнее обо всех изменениях рассказали в материале.
Рост зарплат
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января достигнет 27 093 рублей. Показатель повысится на 20,7% по сравнению с текущим годом.
МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.
Увеличение пособий
Больше денег на счет будет поступать молодым мамам. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года повысили с 1 января. Его минимальная сумма увеличилась с 10 103,83 до 10 837,20 рубля, максимальная — с 68 995,48 до 83 021,18 рубля в месяц.
Размер единовременного пособия при рождении ребенка вырастет до 28 773,75 рубля. Пособие доступно всем российским семьям без исключения, независимо от уровня дохода родителей или их занятости.
Материнский капитал тоже станет больше (но с 1 февраля):
за первого ребенка выплатят 737 204 рубля;
за второго ребенка (если не получали за первенца) — 974 189 рублей;
на второго (если получали на первого) — 236 983 рубля.
Индексируется и остаток выплаты: если вы уже потратили часть маткапитала, оставшуюся сумму также увеличат на 6,8%.
Деньги можно использовать на покупку или строительство жилья, оплату образования, социальную адаптацию детей с инвалидностью, а также на накопительную часть пенсии родителя после достижения ребенком трех лет.
Вырастут и декретные выплаты. Минимальная сумма пособия увеличится с 103 285 до 124 702,2 рубля.
Максимальная сумма составит:
955 836 рублей при обычных родах (140 дней);
1 065 074 рубля при осложненных родах (156 дней);
1 324 515 рублей при многоплодной беременности (194 дня).
Недвижимость
Жилье с маткапиталом станет проще оформить
С 1 января 2026 года отменили необходимость получать согласие банка для выделения долей в недвижимости, купленной с привлечением средств материнского капитала.
Это упростит многим семьям оформление собственности, а в дальнейшем облегчит процесс продажи жилья, купленного в ипотеку. До полной выплаты ипотечного кредита имущество по-прежнему будет оставаться в залоге у банка.
Изменения льготной ипотеки
Однако купить жилье семье с детьми станет отчасти сложнее из-за изменений условий льготной ипотеки. Если раньше супруги могли взять два кредита на жилье по сниженной ставке, то с 1 февраля на семью получится оформить только один заем — муж и жена в нем должны будут быть созаемщиками.
Кроме того, с 2026 года использовать третьих лиц в качестве созаемщиков при заключении кредитных договоров по семейной ипотеке будет запрещено.
Расширение дальневосточной и арктической ипотеки
В дальневосточной и арктической ипотеке тоже изменили условия. С 2026 года по программе можно купить не только квартиру в новостройке, но и жилье на вторичном рынке. Однако есть ограничения:
дом должен быть не старше 20 лет;
здание не признано аварийным;
в городе не строится более двух многоквартирных домов.
Действие этих льготных программ также распространили на семьи, в которых третий ребенок или последующие дети родились после 1 января 2024 года. Помимо этого, для многодетных родителей отменили возрастное ограничение. Ранее взять эту ипотеку они могли только до 36 лет.
Еще воспользоваться льготной ипотекой на территории Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ теперь смогут не только учителя, но и другие работники государственных или муниципальных образовательных организаций без ограничений по должности, возрасту и семейному положению.
Сделки с недвижимостью можно будет заключать по биометрии
С 1 июля 2026 года для дистанционного оформления сделок с недвижимостью и подтверждения личности правообладателя вводится возможность использовать биометрические данные: отпечатки пальцев, распознавание лица, радужной оболочки глаза.
Систему интегрируют в электронные платформы, она станет дополнением к уже существующей усиленной квалифицированной электронной подписи. Нововведение позволит проводить сделки с недвижимостью полностью онлайн, через «Госуслуги».
Изменения для автомобилистов
Локализация такси
С 1 марта 2026 года вступит в силу новое требование, согласно которому перевозить пассажиров можно будет только на определенных машинах. К ним предъявят два требования:
авто должно набрать не менее 3200 баллов локализации, как установлено для госзакупок;
оно должно быть произведено по специальному инвестиционному контракту, заключенному с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
Рейтинг автошкол
В России в 2026 году заработает рейтинг автошкол. Список учебных заведений будет доступен для ознакомления всем гражданам. Его сформируют на базе данных о проценте сдачи экзаменов учениками школ и количестве аварий с участием выпускников.
Предполагается, что это положительно отразится на качестве обучения кандидатов в водители, а также поможет снизить число ДТП.
Новые знаки
С 1 января 2026 года в России появилось более 60 новых дорожных знаков и табличек. Они будут регулировать движение средств индивидуальной мобильности, повышать безопасность пешеходов, учитывать экологические аспекты и организовывать движение в сложной городской среде.
Например, появятся новые пиктограммы для знака «Платная парковка»: «оплата через приложение», SMS и другие, которые будут считаться отдельными графическими символами.
Также появится знак «Стоп-линия» для мест, где невозможно нанести горизонтальную разметку, знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» и также табличка «Глухие пешеходы». Помимо прочего, ширина парковочного места вдоль проезжей части будет уменьшена с 2,5 до 2,25 м.
Повышение утильсбора
Методику расчета утилизационного сбора поменяли совсем недавно, 1 декабря. Но уже с 1 января ставки вновь выросли — на 20% для всех категорий авто.
Платить по сниженной ставке в 2026 году смогут только физические лица, ввозящие автомобиль для личного пользования, при соблюдении ряда условий:
если мощность двигателя не более 160 л. с. (для электромобилей и гибридов свои нормативы);
если это одно ввезенное транспортное средство в течение календарного года;
если его не продают и не дарят в течение 12 месяцев. При нарушении потребуется доплата утильсбора до полной коммерческой ставки.
Военная служба
Призывать будут в течение всего года
С 1 января проверка на годность к службе в армии становится круглогодичной. Призывникам в любой момент может прийти повестка для прохождения медосвидетельствования, психологического отбора и заседания призывных комиссий.
В отправке на службу ничего не изменится. Она будет осуществляться два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Штрафы для призывников
Также вводят круглогодичные штрафы от 10 тысяч до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде. Раньше их могли назначать исключительно в периоды официальной призывной кампании.
Новые военные сборы
Кроме призыва в армию в 2026 году пройдет и призыв на военные сборы. Сколько именно запасников планируют призывать и когда, пока неизвестно. Ясно лишь то, что их длительность не может превышать двух месяцев.
Военные сборы проводятся ежегодно, но в этом году появился их новый тип — специальные. На них будут направлять резервистов для защиты критической инфраструктуры и жилых домов. Подробнее о всех деталях рассказали в отдельном материале.
Другие законы
Самозанятым будут оплачивать больничный
С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года у самозанятого есть возможность уйти на оплачиваемый больничный. Причем как из-за собственного заболевания, так и для ухода за родственником.
Для этого самозанятому необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде России и начать уплачивать страховые взносы. Система страхования предлагает два варианта страховых сумм — 35 000 или 50 000 рублей. Для получения первой ваши ежемесячные взносы составят 1344 рубля, а для второй — уже 1920 рублей. Кроме того, возможен вариант единовременной уплаты за год (16 128 рублей и 23 040 рублей соответственно).
Право на получение больничных выплат возникает через шесть месяцев после внесения годового взноса или начала непрерывной уплаты ежемесячных взносов. Размер выплат будет зависеть от стажа работы и периода уплаты взносов.
Изменения в исправительных и принудительных работах
С 20 января к обязательным работам перестанут привлекать матерей, одиноких отцов, а также усыновителей и опекунов детей с инвалидностью.
Это наказание будут назначать только тем, кто имеет основное место работы. Ранее к ним привлекали безработных, которые отбывали наказание в местах по указанию местной администрации.
Отработка после вуза
С 1 марта в силу вступит закон, согласно которому все студенты ординатуры будут обязаны проходить отработку в медицинском учреждении по целевому договору. Срок будет зависеть от специальности, максимум — три года.
Если целевики разорвут контракт, им придется полностью компенсировать учреждению затраты на свое обучение и заплатить штраф в размере двух полных сумм стоимости обучения.
Новые правила рассрочки
С 1 апреля рассрочку можно будет оформить максимум на шесть месяцев. Погасить долг раньше времени разрешается в любой момент без дополнительных комиссий. Также отменяются любые скрытые комиссии за оплату товара частями, а штрафы за просрочку оплаты не смогут превышать 20% годовых от суммы долга.
Стоит отметить, что договоры рассрочки на сумму от 50 000 рублей будут попадать в кредитную историю. Банки и МФО могут учитывать эти данные при выдаче новых кредитов и займов.
От иностранных вывесок избавятся
С 1 марта вступит в силу закон о защите русского языка. В нем говорится в том числе о запрете на размещение вывесок и надписей на иностранных языках.
Теперь их придется заменить аналогами на русском. По задумке авторов проекта, он избавит от таких надписей, как coffee, fresh, sale, shop, open.
Иностранные слова не запрещены, но они должны быть переведены на русский, при этом надпись по содержанию должна быть идентичной и равнозначно оформлена. Фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания нормы об обязательном переводе на русский язык не затронут. Если у какого-то иностранного слова нет прямого русского эквивалента, его использование допускается, но только после сверки с перечнем, утвержденным Институтом русского языка им. В. В. Виноградова.