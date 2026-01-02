Штрафы вырастут, коммуналка подорожает, а призывать будут весь год: какие изменения ждут россиян в 2026 году

Жилье с маткапиталом станет проще оформить

С 1 января 2026 года отменили необходимость получать согласие банка для выделения долей в недвижимости, купленной с привлечением средств материнского капитала.

Это упростит многим семьям оформление собственности, а в дальнейшем облегчит процесс продажи жилья, купленного в ипотеку. До полной выплаты ипотечного кредита имущество по-прежнему будет оставаться в залоге у банка.

Изменения льготной ипотеки

Однако купить жилье семье с детьми станет отчасти сложнее из-за изменений условий льготной ипотеки. Если раньше супруги могли взять два кредита на жилье по сниженной ставке, то с 1 февраля на семью получится оформить только один заем — муж и жена в нем должны будут быть созаемщиками.

Кроме того, с 2026 года использовать третьих лиц в качестве созаемщиков при заключении кредитных договоров по семейной ипотеке будет запрещено.

Расширение дальневосточной и арктической ипотеки

В дальневосточной и арктической ипотеке тоже изменили условия. С 2026 года по программе можно купить не только квартиру в новостройке, но и жилье на вторичном рынке. Однако есть ограничения:

дом должен быть не старше 20 лет;

здание не признано аварийным;

в городе не строится более двух многоквартирных домов.

Действие этих льготных программ также распространили на семьи, в которых третий ребенок или последующие дети родились после 1 января 2024 года. Помимо этого, для многодетных родителей отменили возрастное ограничение. Ранее взять эту ипотеку они могли только до 36 лет.

Еще воспользоваться льготной ипотекой на территории Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ теперь смогут не только учителя, но и другие работники государственных или муниципальных образовательных организаций без ограничений по должности, возрасту и семейному положению.

Сделки с недвижимостью можно будет заключать по биометрии

С 1 июля 2026 года для дистанционного оформления сделок с недвижимостью и подтверждения личности правообладателя вводится возможность использовать биометрические данные: отпечатки пальцев, распознавание лица, радужной оболочки глаза.

Систему интегрируют в электронные платформы, она станет дополнением к уже существующей усиленной квалифицированной электронной подписи. Нововведение позволит проводить сделки с недвижимостью полностью онлайн, через «Госуслуги».