Зарплаты и пособия резко вырастут, но и цены взлетят: главные изменения в законах в январе

В России практически каждую неделю вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в первый месяц 2026 года.

Повышение НДС

Серьезные перемены грядут в налоговой сфере. Ставка НДС увеличилась с привычных 20 до 22%. Это изменение затронет практически все сферы бизнеса, что отразится на покупателях.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.

При этом будет неважно, когда товар произведен или когда его закупил магазин. За всё, что стали продавать после боя курантов, будут брать уже 22%.

Однако есть и исключения — это те товары, которые облагаются льготной ставкой в 10%. Среди них: продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей. Однако из перечня убрали несколько позиций, ставка на которые взлетит с 10 до 22%. Например, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, спреды, сливочно-растительные топленые смеси.

Все изменения скажутся в первую очередь на покупателях, ведь продавец будет закладывать большую сумму в итоговую стоимость. Кроме того, вырастет и налог, который платят производители за алкогольную и табачную продукцию, что тоже приведет к росту цен. Как и на что они изменятся, собрали в отдельном материале.

Рост тарифов ЖКУ

Еще одна неприятная новость — повышение тарифов на коммунальные услуги. Уже с 1 января стоимость вырастет на 1,7% во всех регионах страны. Индексация затронет всю сумму в квитанции целиком, а связана она будет как раз с ростом НДС до 22%.

Но основное повышение потребители ощутят только к четвертому кварталу 2026 года. С 1 октября пройдет основной этап индексации тарифов, а размер будет зависеть от региона.

Важно внимательно следить за начислениями в квитанциях, так как возможны ошибки из-за неточных данных или проблем с общедомовыми счетчиками. При резких изменениях в платежах стоит обратиться в управляющую компанию.

Индексация пенсий

С начала 2026 года российские пенсионеры начнут получать существенно больше денег. Индексация страховых пенсий составит 7,6%, что превысит прогнозируемый уровень инфляции. Примечательно, что второй год подряд она затронет и работающих пенсионеров.

Средний размер пенсии по старости вырастет почти на 2000 рублей и достигнет отметки в 27 100 рублей.

Важное уточнение: никаких дополнительных действий от пенсионеров не потребуется. Индексация произойдет автоматически, без необходимости подавать заявления или посещать отделения Социального фонда.

Однако некоторым пенсионерам деньги в январе не выплатят. Это касается тех, кто получает их на банковскую карту. Пенсию им перечислили заранее, в декабре, поэтому следующая выплата будет только в феврале.

Рост прожиточного минимума и МРОТ

Прожиточный минимум также проиндексируют. Сумма вырастет на 6,8%, что приведет к увеличению целого ряда социальных выплат.

Прожиточный минимум — это минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. Показатель ежегодно устанавливает правительство.

Региональные различия в размере прожиточного минимума остаются существенными. В зависимости от коэффициента каждый субъект РФ устанавливает свой показатель:

минимальный порог — 17 719 рублей (Липецкая и Тамбовская области);

максимальный показатель — 49 431 рубль (Чукотский автономный округ).

Средние показатели по России составят :

18 939 рублей — на душу населения;

20 644 рубля — для трудоспособного населения;

16 288 рублей — для пенсионеров;

18 371 рубль — для детей.

На чем отразится рост прожиточного минимума :

увеличение выплат для нуждающихся семей с детьми;

расширение возможностей социального контракта;

повышение федеральных и региональных доплат к пенсиям.

Все изменения произойдут автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Кроме того, вырастет и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января он достигнет 27 093 рублей. Показатель повысили сразу на 20,7% по сравнению с текущим годом.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

Изменения в первую очередь коснутся работников, чья зарплата напрямую зависит от минимального размера оплаты труда. По действующему законодательству работодатель не имеет права платить меньше установленного показателя сотруднику, который работает на полную ставку. Компании будут вынуждены пересмотреть условия оплаты труда части своих сотрудников, чтобы соответствовать новым нормативам.

Новые правила единого пособия на детей

Важные перемены ждут и родителей, а точнее, семьи, получающие единое пособие на детей. С 1 января 2026 года при оценке финансового положения семьи будут действовать новые правила учета корпоративных выплат.

Основное изменение заключается в том, что при расчете нуждаемости семьи не будут учитываться корпоративные выплаты при рождении ребенка, если их сумма не превышает 1 миллиона рублей.

Размер пособия ежегодно индексируется в соответствии с изменением величины прожиточного минимума. По России ситуация выглядит следующим образом:

прожиточный минимум на ребенка составит 18 371 рубль ;

в каждом регионе устанавливается своя величина прожиточного минимума;

размер пособия зависит от прожиточного минимума конкретного субъекта РФ.

Региональная специфика играет важную роль в назначении пособия. Семья будет получать поддержку, ориентируясь на прожиточный минимум того региона, где она фактически проживает.

Рост выплат для семей с детьми

Размер единовременного пособия при рождении ребенка вырастет и составит 28 773,75 рубля. Пособие доступно всем российским семьям без исключения, независимо от уровня дохода родителей или их занятости.

Процесс получения пособия организован по-разному в зависимости от статуса родителей. Работающим пособие назначается автоматически, без необходимости подачи заявления. Для неработающих родителей право на оформление выплаты имеют как мама, так и папа ребенка. Они могут подать заявление через портал «Госуслуги», обратиться лично в отделение СФР или посетить МФЦ.

Пособие предоставляется всем родителям единожды при рождении ребенка, независимо от их социального статуса или уровня дохода.

Помимо этого, в январе Социальный фонд увеличит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года . Размер выплаты устанавливается на уровне 40% среднего заработка родителя за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком. Если родитель работает у нескольких работодателей, оформить такое пособие можно только у одного из них.

Получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком могут не только мама или папа. Оформить его могут бабушка, дедушка, другой родственник или опекун ребенка. Главное условие — ухаживающий за ребенком родственник должен оформить на работе отпуск по уходу за ним.

Для оформления ежемесячного пособия по уходу за ребенком нужно обратиться к своему работодателю с заявлениями о его предоставлении и о назначении ежемесячного пособия. Два заявления подаются одновременно.

Отмена моратория на штрафы для застройщиков

В конце декабря заканчивается действие моратория на штрафы и неустойки для строительных компаний. После этого застройщики вновь будут нести финансовую ответственность перед дольщиками за задержку сроков сдачи жилья.

История вопроса началась во время пандемии, когда мораторий был введен для поддержки строительной отрасли. В последующие годы его неоднократно продлевали, что привело к определенным последствиям на рынке новостроек.

Текущая ситуация вызывает серьезные опасения: почти в 20% строящихся жилых комплексов наблюдаются переносы сроков сдачи. Это может происходить в том числе из-за того, что застройщики привыкли к отсутствию ответственности за нарушение договорных обязательств.

Масштабное обновление дорожных знаков

Перемены в наступающем году ждут и водителей. С 1 января вступают в силу существенные изменения в ГОСТы, регулирующие установку и применение дорожных знаков. На российских дорогах появится более 60 новых знаков и табличек, изменятся правила их установки и внешний вид.

Росстандарт уже утвердил новые правила использования дорожных знаков Источник: Росстандарт

Основные нововведения затронут несколько важных аспектов:

дублирование знаков станет возможным на дорогах с одной полосой движения в каждом направлении. Особенно это касается участков с высокой концентрацией ДТП, где будут дублироваться знаки ограничения скорости;

знаки «лежачих полицейских» претерпят существенные изменения. В населенных пунктах знак «Искусственная неровность» станет необязательным при наличии нового знака «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Он представляет собой белый прямоугольник с синим квадратом, указывающим допустимую скорость.

Другие важные изменения:

введение вертикального знака «Стоп-линия» для мест, где невозможно нанести горизонтальную разметку;

появление таблички «Глухие пешеходы» в дополнение к знаку о слепых пешеходах;

новый знак с указанием времени действия дорожных знаков по месяцам;

возможность объединения нескольких знаков на одной табличке (например, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи и снежинки).

Парковочные места претерпят изменения в размерах: ширина одного места составит 2,25 м, а длина — 6,5 м, что на 25 см уже существующих стандартов.

Подорожание техосмотра

С 1 января 2026 года ожидается повышение тарифов на техосмотр легковых автомобилей. По данным анализа более 50 региональных документов, средняя стоимость услуги вырастет на 9,7%.

Региональные различия в стоимости ТО будут существенными . Самый дорогой техосмотр будет на Чукотке — 5,4 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге цена составит 2 тысячи рублей, в Амурской области — 1,8 тысячи, в Ненецком автономном округе — 1,7 тысячи рублей.

Наиболее доступные цены ожидаются в Новгородской и Волгоградской областях — чуть более 1 тысячи рублей. В большинстве регионов, включая Москву, стоимость ТО составит около 1,2 тысячи рублей.

Техосмотр является обязательным для:

такси;

автобусов;

грузовых автомобилей.

Владельцы легковых автомобилей должны проходить ТО только в двух случаях:

при перерегистрации машины старше четырех лет;

при внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Повышение утильсбора

Утильсбор решили повысить второй месяц подряд. Ставки с 1 января вырастают еще на 20% для всех категорий авто.

Платить по сниженной ставке в 2026 году смогут только физические лица, ввозящие автомобиль для личного пользования, при соблюдении ряда условий:

если мощность двигателя не более 160 л. с. (для электромобилей и гибридов свои нормативы);

если это одно ввезенное транспортное средство в течение календарного года;

если его не продают и не дарят в течение 12 месяцев. При нарушении потребуется доплата утильсбора до полной коммерческой ставки.

Дети смогут выехать из страны только с паспортом

С 20 января 2026 года вступают в силу существенные изменения в правилах выезда за границу для детей младше 14 лет. Теперь для пересечения границы потребуется заграничный паспорт ребенка.

Важные особенности новых правил:

свидетельство о рождении больше не будет являться документом для выезда;

требование распространяется на все направления, включая поездки в страны СНГ;

изменения касаются как поездок с родителями, так и с другими сопровождающими;

при отсутствии загранпаспорта ребенку будет отказано в выезде.

Исключения из правил:

дети, выехавшие до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, смогут вернуться в Россию по этому документу;

для граждан старше 14 лет правила остаются без изменений.

Параллельно вступают в силу изменения в сфере туризма. С 1 января 2026 года начнут действовать новые правила для гостевых домов:

принимать туристов смогут только объекты, внесенные в специальный реестр;

вводятся ограничения на размещение объявлений на туристических агрегаторах;

запрещается размещение рекламы гостевых домов, не соответствующих требованиям.

Самозанятые получат право на больничные

С 2026 года в России начнется эксперимент по добровольному страхованию самозанятых граждан на случай временной нетрудоспособности.

Для участия в программе самозанятому необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде России и начать уплачивать страховые взносы. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», приложение «Мой налог» или обратиться в клиентские службы СФР.

Система страхования предлагает два варианта страховых сумм — 35 000 или 50 000 рублей. От выбранной суммы будет зависеть размер будущих выплат при временной нетрудоспособности.

Размер взносов рассчитывается по тарифу 3,84% от выбранной страховой суммы.

Ежемесячный платеж:

при страховании на 35 000 рублей — 1344 рубля;

при страховании на 50 000 рублей — 1920 рублей.

Возможен вариант единовременной уплаты за год:

при страховании на 35 000 рублей — 16 128 рублей;

при страховании на 50 000 рублей — 23 040 рублей.

Право на получение больничных выплат возникает через шесть месяцев после внесения годового взноса или начала непрерывной уплаты ежемесячных взносов. Размер выплат будет зависеть от стажа работы и периода уплаты взносов.

Социальный фонд будет информировать самозанятых о появлении права на выплаты и уведомлять о начислениях сразу после закрытия больничного листа. Важно отметить, что участие в программе полностью добровольное, а размер будущих выплат напрямую связан с выбранной страховой суммой и длительностью уплаты взносов.

Новые профессии

С 1 января вступит в силу обновленный Общероссийский классификатор профессий, утвержденный Росстандартом. Документ заменит устаревший перечень, действовавший почти 30 лет, и приведет систему учета профессий в соответствие с современными реалиями рынка труда.

В новый классификатор войдут востребованные специальности, которые ранее не имели официального признания. Среди них:

коуч;

спа-менеджер;

специалист по искусственному интеллекту;

копирайтер;

ландшафтный дизайнер.

Для специалистов это означает серьезные перемены. Раньше многие из этих профессий считались неформальными, и люди не могли официально оформить свой трудовой стаж. Теперь ситуация изменится.

Работодателям тоже станет проще: они смогут официально нанимать таких специалистов и четко определять их обязанности.

Новые льготы для ветеранов СВО

С 1 января 2026 года для участников специальной военной операции (СВО), а также членов их семей упрощается процедура получения социального контракта на открытие собственного бизнеса. Главное изменение — отмена требования по оценке среднедушевого дохода семьи для демобилизованных военнослужащих.

Ключевые нововведения:

без оценки доходов: демобилизованные участники СВО смогут заключить контракт на начало предпринимательской деятельности, не предоставляя справки о доходах семьи;

увеличенная выплата: максимальная сумма единовременной финансовой поддержки для открытия или развития дела составит до 350 000 рублей;

обучение за государственный счет: в рамках контракта предусмотрена возможность бесплатного прохождения дополнительного обучения или курсов повышения квалификации, необходимых для ведения бизнеса;

цифровизация процедуры: с 2026 года при условии подключения региона к государственной информационной системе «Единая цифровая платформа» (ГИС ЕЦП) весь процесс станет максимально электронным. Это коснется подписания контракта, программ социальной адаптации и подачи отчетности, что сделает взаимодействие с органами соцзащиты быстрее и удобнее.

Заявление на заключение социального контракта можно подать двумя способами:

Через портал «Госуслуги». Обратившись лично в орган социальной защиты населения по месту жительства.