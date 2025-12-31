Вы ни за что не угадаете, какие новости — выдумка, а какие — реальность. Тест по 2025 году

3 / 10

Вернемся в реальность. В Европе набирает популярность «аренда одиночества». Люди покупают пакет услуг: карту для безлюдной прогулки, адрес кафе с молчащими официантами и отеля с капсулами, обшитыми звукоизоляцией.

Одиночество и тишину на день-два рекомендуют как способ разгрузить психику.