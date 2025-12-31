Вы ни за что не угадаете, какие новости — выдумка, а какие — реальность. Тест по 2025 году

Подошел к концу 2025 год — позади целая четверть 21-го века. Он выдался богатым на самые серьезные события. Но жизнь продолжается всегда, и ничто не мешает ей быть веселой, странной и даже абсурдной.
В этом тесте мы собрали новости, которые похожи на выдумку. А чтобы вам было чуть веселее, добавили к ним настоящие выдумки. Прочитайте описание новости и попробуйте угадать: это действительно случилось или мы всё придумали?
К каждому вопросу прилагается иллюстрация. Чтобы вы не смогли угадать правду по фото, все иллюстрации — и к настоящим новостям, и к выдумкам — сгенерированы нейросетями.
Удачи — и счастливого вам Нового года!
Нейросеть Илона Маска начала хвалить Бенито Муссолини — и даже подражать фашистскому диктатору. После этого искусственный интеллект отключили.
Это правда
Это неправда
Еще один вопрос про ИИ. Правда ли, что появился «ИИ-психоз»?
Речь о случаях, когда чат-боты убеждают людей в паранормальных идеях, знаках или даже в том, что они боги. Есть случаи, когда люди уходят с работы, изолируются от близких и буквально разрушают свою жизнь из-за бредовых фантазий.
Это правда
Это неправда
Вернемся в реальность. В Европе набирает популярность «аренда одиночества». Люди покупают пакет услуг: карту для безлюдной прогулки, адрес кафе с молчащими официантами и отеля с капсулами, обшитыми звукоизоляцией.
Одиночество и тишину на день-два рекомендуют как способ разгрузить психику.
Это правда (и мне такое надо)
Это неправда
Перейдем к хорошим новостям.
В США смогли выходить ребенка, который при рождении весил всего 220 граммов. Мальчик родился на 20-й неделе беременности. Младенец отпраздновал свой первый день рождения — и теперь признан самым недоношенным выжившим ребенком в мире.
Это правда
Это неправда
Правительство России пытается поднять демографию всеми доступными способами. Один из депутатов Госдумы предложил платить не только за рождение детей (маткапитал), но и за… свадьбу. Минимум — 200 тысяч.
Он сослался на опыт Южной Кореи: там за заключение брака молодым выплачивают до 3 млн рублей. Идея в том, что людей надо простимулировать на серьезные отношения — а в таких отношениях появятся и дети.
Это правда
Это неправда (опять)
Футболисты в России провели игру на высоте в 1800 метров: гигантское поле подвесили к воздушному шару. С игроками и оборудованием шар поднял в воздух аж 2,5 тонны груза. Конструкцию собирали 700 часов.
Смысл был в том, чтобы поставить рекорд, — и привлечь внимание к спорту.
Это правда
Это неправда
Перейдем к новостям из мира звезд.
Комика Нурлана Сабурова в этом году задержала полиция. Он, как человек с гражданством Казахстана, немного забылся и нарушил миграционное законодательство.
Комику приказали покинуть Россию в установленные сроки. Статус звезды не помог.
Это правда
Это неправда
Раз мы заговорили о звездах — то куда без Ларисы Долиной!
«Схема Долиной» широко пошла по стране. Люди продавали квартиры, говорили, что находились под влиянием мошенников, — и возвращали себе недвижимость. Покупатели оставались и без денег, и без квартир.
Дошло до того, что в одном из случаев продавец пошел в суд даже без мошенников. Он просто заявил, что в момент совершения сделки был пьян — а значит, не отвечал за свои действия. Суд вернул ему квартиру.
Это правда
Ну до абсурда-то не доводите. Это неправда
«Схему Долиной» мы просто так не отпустим.
В Москве уже накрыли контору, которая предлагала пенсионерам разводить людей: продавать квартиры, возвращать их и делить деньги поровну. Возбуждены уголовные дела против 11 престарелых мошенников, которые успели ввязаться в схему.
Глава агентства заявляет, что просто предоставлял пенсионерам юридические услуги. Тем не менее ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Это правда
Это неправда
Интернет в России взорвали видео со смелыми бабушками, которые выгуливают на поводках экзотических животных (например, бегемотов).
История у каждой бабушки своя — многие заводили животных, живя в глубинке на пенсии. Алгоритмы соцсетей помогали делать бабушек звездами.
Это правда
Это неправда
В отдельном тексте мы собрали главные события уходящего года. Там никаких шуток: только самое важное из мира политики, экономики, конфликтов и катастроф.
Не до смеха, на самом деле, и фигурантам дел по «схеме Долиной». Прочитайте разбор: почему настоящих мошенников, обманувших Долину, так и не нашли, и виноватой сделали ее одну. Похоже, само государство оказалось не готово к таким схемам.