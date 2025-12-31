НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Вы ни за что не угадаете, какие новости — выдумка, а какие — реальность. Тест по 2025 году

Вы ни за что не угадаете, какие новости — выдумка, а какие — реальность. Тест по 2025 году

Запутаться в абсурде сегодня и правда несложно

Один из вопросов посвящен свадьбам&nbsp;— и он сложнее, чем кажется | Источник: Василина Березкина / Городские медиа (изображение сгенерировано нейросетью)Один из вопросов посвящен свадьбам&nbsp;— и он сложнее, чем кажется | Источник: Василина Березкина / Городские медиа (изображение сгенерировано нейросетью)

Один из вопросов посвящен свадьбам — и он сложнее, чем кажется

Источник:

Василина Березкина / Городские медиа (изображение сгенерировано нейросетью)

Подошел к концу 2025 год — позади целая четверть 21-го века. Он выдался богатым на самые серьезные события. Но жизнь продолжается всегда, и ничто не мешает ей быть веселой, странной и даже абсурдной.

В этом тесте мы собрали новости, которые похожи на выдумку. А чтобы вам было чуть веселее, добавили к ним настоящие выдумки. Прочитайте описание новости и попробуйте угадать: это действительно случилось или мы всё придумали?

К каждому вопросу прилагается иллюстрация. Чтобы вы не смогли угадать правду по фото, все иллюстрации — и к настоящим новостям, и к выдумкам — сгенерированы нейросетями.

Удачи — и счастливого вам Нового года!

1 / 10

Нейросеть Илона Маска начала хвалить Бенито Муссолини — и даже подражать фашистскому диктатору. После этого искусственный интеллект отключили.

Источник:

Chat-GPT

  • Это правда

  • Это неправда

2 / 10

Еще один вопрос про ИИ. Правда ли, что появился «ИИ-психоз»?

Речь о случаях, когда чат-боты убеждают людей в паранормальных идеях, знаках или даже в том, что они боги. Есть случаи, когда люди уходят с работы, изолируются от близких и буквально разрушают свою жизнь из-за бредовых фантазий.

Источник:

Chat-GPT

  • Это правда

  • Это неправда

3 / 10

Вернемся в реальность. В Европе набирает популярность «аренда одиночества». Люди покупают пакет услуг: карту для безлюдной прогулки, адрес кафе с молчащими официантами и отеля с капсулами, обшитыми звукоизоляцией.

Одиночество и тишину на день-два рекомендуют как способ разгрузить психику.

Источник:

Chat-GPT

  • Это правда (и мне такое надо)

  • Это неправда

4 / 10

Перейдем к хорошим новостям.

В США смогли выходить ребенка, который при рождении весил всего 220 граммов. Мальчик родился на 20-й неделе беременности. Младенец отпраздновал свой первый день рождения — и теперь признан самым недоношенным выжившим ребенком в мире.

Источник:

Chat-GPT

  • Это правда

  • Это неправда

5 / 10

Правительство России пытается поднять демографию всеми доступными способами. Один из депутатов Госдумы предложил платить не только за рождение детей (маткапитал), но и за… свадьбу. Минимум — 200 тысяч.

Он сослался на опыт Южной Кореи: там за заключение брака молодым выплачивают до 3 млн рублей. Идея в том, что людей надо простимулировать на серьезные отношения — а в таких отношениях появятся и дети.

Источник:

Chat-GPT

  • Это правда

  • Это неправда (опять)

6 / 10

Футболисты в России провели игру на высоте в 1800 метров: гигантское поле подвесили к воздушному шару. С игроками и оборудованием шар поднял в воздух аж 2,5 тонны груза. Конструкцию собирали 700 часов.

Смысл был в том, чтобы поставить рекорд, — и привлечь внимание к спорту.

Источник:

Chat-GPT

  • Это правда

  • Это неправда

7 / 10

Перейдем к новостям из мира звезд.

Комика Нурлана Сабурова в этом году задержала полиция. Он, как человек с гражданством Казахстана, немного забылся и нарушил миграционное законодательство.

Комику приказали покинуть Россию в установленные сроки. Статус звезды не помог.

Источник:

Chat-GPT

  • Это правда

  • Это неправда

8 / 10

Раз мы заговорили о звездах — то куда без Ларисы Долиной!

«Схема Долиной» широко пошла по стране. Люди продавали квартиры, говорили, что находились под влиянием мошенников, — и возвращали себе недвижимость. Покупатели оставались и без денег, и без квартир.

Дошло до того, что в одном из случаев продавец пошел в суд даже без мошенников. Он просто заявил, что в момент совершения сделки был пьян — а значит, не отвечал за свои действия. Суд вернул ему квартиру.

Источник:

Chat-GPT

  • Это правда

  • Ну до абсурда-то не доводите. Это неправда

9 / 10

«Схему Долиной» мы просто так не отпустим.

В Москве уже накрыли контору, которая предлагала пенсионерам разводить людей: продавать квартиры, возвращать их и делить деньги поровну. Возбуждены уголовные дела против 11 престарелых мошенников, которые успели ввязаться в схему.

Глава агентства заявляет, что просто предоставлял пенсионерам юридические услуги. Тем не менее ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник:

Chat-GPT

  • Это правда

  • Это неправда

10 / 10

Интернет в России взорвали видео со смелыми бабушками, которые выгуливают на поводках экзотических животных (например, бегемотов).

История у каждой бабушки своя — многие заводили животных, живя в глубинке на пенсии. Алгоритмы соцсетей помогали делать бабушек звездами.

Источник:

Chat-GPT

  • Это правда

  • Это неправда

В отдельном тексте мы собрали главные события уходящего года. Там никаких шуток: только самое важное из мира политики, экономики, конфликтов и катастроф.

Не до смеха, на самом деле, и фигурантам дел по «схеме Долиной». Прочитайте разбор: почему настоящих мошенников, обманувших Долину, так и не нашли, и виноватой сделали ее одну. Похоже, само государство оказалось не готово к таким схемам.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Тест Свадьба Схема Трусы Одиночество ИИ Абсурд
