Россиян будут призывать в армию круглый год: Путин подписал новый указ о срочной службе. Изучаем документ

В армию будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Президент России Владимир Путин подписал первый указ о круглогодичном призыве на военную службу в 2026 году. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек, а также отправку этих граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы в сроки, установленные названным ФЗ», — говорится в указе.

В документе отмечается, что, несмотря на нововведения, отправлять призывников в армию будут как обычно дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, президент отдал распоряжение уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых уже закончился срок службы по призыву.

Подробнее о том, как будет проходить круглогодичный призыв на военную службу, рассказали в этом материале.