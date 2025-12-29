НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Новогодняя ночь без интернета: в Госдуме предупредили об отключениях

Решение будут принимать региональные власти

251
Без связи россияне смогут спокойно выходить на улицу в праздник | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUБез связи россияне смогут спокойно выходить на улицу в праздник | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Без связи россияне смогут спокойно выходить на улицу в праздник

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Мобильный интернет могут отключить в новогоднюю ночь ради безопасности. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Именно мобильный интернет — да, могут отключать для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год или другие праздники», — сказал депутат. 

Свинцов также подчеркнул, что любые меры будут приниматься только по информации о возможных атаках дронов. 

«Если Минобороны сообщает властям любого региона о том, что есть риск ударов дронов, то региональная власть, губернатор, председатель правительства региона принимает решение об ограничении. Это нормальная практика», — добавил парламентарий.

Он объяснил, что подобные ограничения могут вводить не только в праздники, но и в любой другой день.

«Просто это сегодняшние реалии», — отметил депутат в разговоре с ТАСС.

В разных российских регионах жители часто сталкиваются с отключениями мобильного интернета. Такие меры, как правило, связывают с защитой от беспилотников. В Кремле также заявили, что считают подобную реакцию властей вполне оправданной.

Когда в регионах страны локально или массово отключают интернет, у людей перестают работать онлайн-карты, приложения для заказа такси, мобильный банк и другие важные для повседневной жизни сервисы. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию — следуйте инструкции

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Гость
19 минут
а губернатор на пару с правительством каждый раз отнекиваются от своей причастности к отключениям. кто-то из них явно врет: либо депутат, либо власти
