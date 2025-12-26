Будут ли штрафовать россиян за VPN: власти поставили точку в этом вопросе. Новости 26 декабря

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве двух человек Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 декабря.

Пенсионерам напомнили о досрочных выплатах

Пенсию за январь большая часть пенсионеров получит досрочно. Поступления придут до 30 декабря. Перенос коснется всех, у кого даты выплат выпадают на январские праздники, то есть с 1-го по 11-е число месяца.

«В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получат пенсию за январь. Почтовые отделения осуществят доставку пенсионерам в январе по обычному графику. Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров до 30 декабря», — сообщили в Соцфонде.

А вот страховые пенсии за январь придут уже в проиндексированном виде — увеличенные на 7,6%.

«Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят дополнительные выплаты Социального фонда, они также будут зачислены досрочно. Все средства поступят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого», — добавили в фонде.

В привычные даты доставят пенсию за январь Почтой России — с 3 по 25 января. Пенсионеры также могут обратиться в кассу почтового отделения.

За больничный стали платить больше

В России выросла средняя стоимость больничных листов: с 1495,57 рубля в 2024 году до 1831,91 рубля в 2025-м. Максимальная стоимость больничного в 2025 году составляет 5,7 тысячи рублей в день, в 2026-м она увеличится до 6,8 тысячи рублей, в 2027-м — до 7,9 тысячи рублей, а к 2028 году достигнет 8,5 тысячи рублей.

В Соцфонде отметили, что рост выплат связан не с увеличением числа больничных, а с их удорожанием. Так как за девять месяцев 2025 года число выплат выросло на 11% до 26 миллионов, а расходы на пособия достигли 522 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Как будем работать 30 декабря

Последний рабочий день 2025 года — 30 декабря. Однако он не будет сокращенным и все будут работать в привычном режиме.

Согласно трудовому законодательству (часть 1 статьи 95 ТК РФ), рабочий день, предшествующий праздничному дню, сокращается на один час для всех работников, независимо от установленной продолжительности рабочего времени.

Сокращение рабочего дня не распространяется на:

сотрудников непрерывно действующих организаций;

работников, занятых на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (медицинские работники, сотрудники транспортной сферы).

Таким работникам предоставляется возможность выбора между дополнительным выходным днем и денежной компенсацией за переработку.

В новогодние каникулы школьники отдохнут наравне со взрослыми

Долгожданные новогодние каникулы наступят в России совсем скоро. Их даты устанавливает Минпросвещения. Но школы имеют право менять сроки отдыха.

Главное при этом — вписаться в рекомендательные нормы:

общая продолжительность отдыха должна составлять не менее семи дней;

по федеральному календарному учебному плану предусмотрено девять календарных дней зимних каникул.

Большинство школьников будет отдыхать даже больше. Дети насладятся праздниками наравне со взрослыми — 11 дней. Каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Министерство рекомендует соблюдать установленные сроки, чтобы учебный процесс был организованным и удобным для всех. Кроме того, длительный период отдыха даст школьникам возможность полностью восстановить силы перед учебой.

Лурье отсудит у Долиной не только квартиру

Новые подробности появились в громком деле о московской квартире певицы Ларисы Долиной. Покупательница Полина Лурье планирует взыскать с народной артистки судебные расходы, связанные с длительными разбирательствами о законности сделки.

«Расходы судебные я однозначно взыщу», — заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, подчеркнув твердое намерение добиться компенсации.

Судебные разбирательства завершились для Долиной неудачно. Мосгорсуд постановил выселить ее из квартиры, приобретенной за 112 миллионов рублей предпринимателем Лурье. Кроме того, суд решил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые также были прописаны в этой квартире.

Кроме того, Верховный суд встал на сторону покупательницы. В результате были отменены решения судов низших инстанций, и право собственности на квартиру перешло к Полине Лурье. Всё это время Лариса Долина продолжала жить в спорном жилье.

Википедию хотят заблокировать

В России призвали заблокировать Википедию. С такой идеей выступил зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов. Он считает, что этот ресурс давно перестал быть просто энциклопедией и превратился в инструмент информационного давления.

«Неоднократно наше общество сталкивалось с тем, что данная платформа используется как инструмент информационного противостояния. Ресурс не выполняет требования российского законодательства и сознательно размещает материалы, направленные на искажение отечественной истории, в том числе ключевых событий Великой Отечественной войны, и оскорбительные трактовки в отношении действующего руководства страны и российской государственности. Это не просто ошибки, а целенаправленная политика, формирующая враждебный образ России. Позволить этому продолжаться — значит проявить безответственность перед будущими поколениями», — заявил Иванов в разговоре с «Абзацем».

Вместо этого общественник предложил делать ставку на отечественные платформы. Например, «Рувики», где всё по закону и без искажений.

В России предложили ввести шестидневку

Шестидневную рабочую неделю предлагают ввести для работников. Такую инициативу предложил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он считает, что такой график никак не скажется на здоровье россиян.

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья — никаких проблем», — сказал Онищенко.

Однако в Госдуме на такое предложение отреагировали иначе. Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов отметил, что нельзя перекладывать экономические проблемы на граждан. Депутат считает, что предложение о шестидневке не только не решит существующие экономические проблемы, но даже может усугубить ситуацию.

«Аргумент, что это никак не скажется на здоровье, — это не так. У нас и так люди много работают, у нас и профессиональное выгорание, и депрессия на работе. Да, потребность экономики в кадрах есть. Да, у нас есть определенный десинхрон в системе подготовки кадров по сравнению с требованиями работодателей. У нас внесен в Госдуму проект закона о гибких формах занятости с возможностью переработки. Но вводить шестидневную рабочую неделю, я считаю, что это неправильно, некорректно», — заявил Нилов в разговоре с «Газетой.ру».

Парламентарий также рассмотрел возможные последствия этого решения и отметил, что увеличение рабочей нагрузки негативно скажется не только на здоровье россиян, но и на демографической ситуации, уровне социальной напряженности и общем качестве жизни.

Вместо того чтобы увеличивать продолжительность рабочего дня, Нилов предложил иной способ улучшения экономики. Он считает, что люди должны работать меньше, но более продуктивно, оставляя больше времени для отдыха, занятий спортом и личных увлечений.

Депутат подчеркнул, что пока никаких законопроектов о переходе на шестидневную рабочую неделю в Госдуме не рассматривается, и предпосылок для такого решения нет. Он также рассказал, как можно решить вопрос с дефицитом кадров, сохранить уровень доходов россиян и производительность труда.

В ЦБ обновили дизайн тысячерублевой купюры

Новый дизайн банкноты номиналом 1000 рублей сегодня представил Центробанк. Ее главной изюминкой стало изображение речного теплохода «Метеор» на Волге и раскинувшийся через нее Саратовский мост — один из самых длинных в Европе.

Купюру выпустили в марте 1992 года, и это уже четвертое ее обновление. За три десятилетия существования банкнота претерпела множество изменений в дизайне, и вот настало время очередного обновления.

Источник: Центральный Банк России

В ЦБ отметили, что выбрали изображение речного судна на купюре неслучайно. Теплоходы типа «Метеор» стали настоящим символом речного пассажирского транспорта в России и узнаваемым элементом отечественной транспортной культуры.

Обновление дизайна банкнот — это не просто их визуальное улучшение, но и значительный шаг в противодействии фальшивомонетчикам. Современные технологии защиты делают купюры более надежными и сложными в подделке.

Пока что точные сроки введения новой тысячерублевки не объявлены, но ожидается, что в ближайшем будущем купюра постепенно начнет появляться в денежном обороте страны.

Массовый сбой произошел в Telegram

Миллионы пользователей вновь столкнулись с массовым сбоем в популярном мессенджере Telegram.

По информации сервиса Downdetector, основные проблемы возникли в:

загрузке веб-версии мессенджера;

не отправляются сообщения;

не работают боты;

возникают сбои в мобильном приложении.

Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Курской, Ивановской и Ленинградской областей.

Источник: downdetector

Городским медиа прокомментировали ситуацию вокруг блокировки мессенджеров в Роскомнадзоре. Там объяснили, что работу Telegram и WhatsApp* ограничивают из-за распространения мошенничества.

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», — передали в ведомстве.

В Красноярске нашли мумии матери и ребенка

Тела женщины и шестилетнего сына, запертые в своей квартире, обнаружили в Свердловском районе Красноярска. Портал NGS24.RU сообщает, что они пропали три месяца назад.

По информации Следственного комитета, семья переехала в квартиру на улице Парашютная в июне этого года. Соседи рассказали, что видели ребенка с матерью последний раз еще в сентябре.

После этого жильцы многоквартирного дома стали жаловаться на завоздушенность батарей. На этой неделе сотрудникам правоохранительных органов пришлось взломать дверь в квартиру семьи.

Следователи не нашли признаков насильственной смерти на телах матери и ребенка, но всё же завели уголовное дело по статье об убийстве двух человек.

Квартиру вскрыли после обращений соседей Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

СК РФ проведут судебно-медицинские исследования, чтобы выяснить точную причину гибели. Параллельно ведется работа по установлению всех деталей случившегося. Организована проверка системы профилактики на предмет халатности по соответствующей статье Уголовного кодекса (УК РФ).

Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

В Госдуме ответили, будут ли штрафовать россиян за VPN

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин рассказал, что в России не собираются вводить штрафы за использование VPN.

Парламентарий прокомментировал сообщения о том, что в Дании прорабатывают идею штрафовать за VPN. По его словам, закон сформулирован так, что власти смогут наказывать за сам факт установки программы на устройство.

«В России же ответственность за VPN грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений: это считается отягчающим обстоятельством. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию. Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются», — написал Горелкин в своем канале в мессенджере MAX.