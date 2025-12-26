Перестановка сил, сорванное перемирие и встреча, которая изменила все: главные события СВО за 2025 год

После попыток установить перемирие, стороны решили возобновить прямые контакты, прерванные в конце 2022 году. Первую встречу назначила Россия на 15 мая, представителей Киева ждали в Стамбуле, предложив продолжить общение без каких-либо предварительных условий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полностью поддержал инициативу о возобновлении переговоров и пообещал предоставить площадку и оказать содействие.

Владимир Зеленский в ответ на это написал в соцсети X: «Я буду ждать Путина в Турции в четверг [15 мая 2025 года]». Но, как заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, у президента на 15 мая были намечены рабочие встречи в Москве, и он не планировал принимать участия в переговорах. Россия дала понять, что встречи на уровне глав государств требуют основательной и длительной подготовки.

Первый этап

В ночь на 15 мая российская делегация прибыла в Турцию. Изначально планировалось, что встреча делегаций состоится в 10:00 (мск) во дворце Долмабахче. Но украинская делегация не приехала, и переговоры перенесли на следующий день.

В обращении для прессы в генконсульстве РФ в Стамбуле глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что задача встречи — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта.

Первый раунд переговоров при посредничестве Турции состоялся во дворце Долмабахче 16 мая. После завершения Мединский отметил, что российская сторона удовлетворена результатами и готова продолжать контакты. Стороны решили следующие:

Россия и Украина договорились детально представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская делегация запросила прямые переговоры между лидерами государств, Россия приняла это к сведению. Россия и Украина согласовали обмен пленными в формате 1000 на 1000.

17 мая 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с госсекретарем США Марко Рубио заявил о готовности России дальше работать со Штатами по украинскому урегулированию. Также он отметил их роль в том, что Киев принял предложение о возобновлении переговоров в Стамбуле.

Второй раунд переговоров

Второй раунд переговоров прошел 2 июня в Стамбуле во дворце Чыраган. Москва и Киев обменялись проектами меморандума по урегулированию.

Россия предложила:

полный вывод ВСУ с территорий, занятых Россией в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и их отвод на согласованное сторонами расстояние от границ РФ;

запрет передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начале демобилизации, исключении военного присутствия третьих стран, а также диверсий против России;

международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России;

нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные блоки;

запрет на военную деятельность других государств на Украине;

безъядерный статус Украины;

установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик, а также роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии;

отказ от экономических санкций, введенных против России;

взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;

обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине, придание русскому языку статуса официального;

запрет героизации нацизма;

снятие ограничений на деятельность УПЦ;

поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений с Украиной;

решение вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц;

проведение выборов на Украине;

подписание мирного договора, его ﻿﻿﻿одобрение юридически обязывающей резолюцией СБ ООН.

Также стороны договорились об обмене пленными. Больных и тяжелораненых, а также бойцов в возрасте до 25 лет решили обменять по принципу «всех на всех». Помимо этого РФ в одностороннем порядке пообещала передать Киеву 6 000 тел украинских солдат.

Помимо этого Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат.

Украина в свою очередь передала свой проект меморандума. Он включил в себя следующие пункты:

безоговорочное прекращение боевых действий в воздухе, на суше и на море как обязательном условии для начала мирных переговоров.

обсуждения должны привести к созданию устойчивой системы безопасности, которая исключит возможность повторения конфликта.

надежные гарантии от международного сообщества, которое должно активно участвовать в переговорах. При этом Украина не обязана сохранять нейтралитет и может стремиться к вступлению в ЕС и НАТО.

некоторые санкции против РФ могут быть сняты, но только поэтапно.

замороженные активы России предлагается использовать для восстановления Украины.

президенты России и Украины должны встретиться для обсуждения ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования.

Третий раунд переговоров

23 июля 2025 года состоялся третий раунд переговоров. На них вновь обсуждались меморандумы об окончательном урегулировании конфликта, передача тел погибших бойцов, обмен военнопленными.

На встрече российская делегация предложила организовать три рабочих группы, которые в непрерывном режиме решали бы вопросы политического, гуманитарного и военного характера. Помимо этого обсуждался обмен по 1 200 военнопленных с каждой стороны, передача Украине ещё 3 000 тел погибших бойцов ВСУ, а также вопрос объявления перемирий по 24 и 48 часов, чтобы забрать на линии соприкосновения раненых и убитых.

Во втором и третьем раунде украинская делегация настойчиво пыталась добиться встречи и прямых переговоров первых лиц — Зеленского с Путиным. В сентябре 2025 года президент России пригласил украинского лидера на встречу в Москве для обстоятельного разговора, однако Зеленский отказался от предложения.