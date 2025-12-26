Перестановка сил, сорванное перемирие и встреча, которая изменила все: главные события СВО за 2025 год

Уходящий 2025 год во многом стал переломным в истории спецоперации на Украине. За это время удалось полностью освободить Курскую область и часть других территорий в зоне СВО. Более того, стороны вернулись за стол переговоров и провели несколько встреч. Сейчас на руках у России и Украины есть мирный план, который разработали США, выступающие посредником в разрешении конфликта. Расскажем подробнее о том, что произошло на СВО в этом году.
- Освобождение Курской области
- Крупные атаки
- Вмешательство США
- Перемирия России и Украины
- Переговоры в Турции
- Встреча Путина и Трампа
- Новая попытка установить мир
- Итоги спецоперации за год
Освобождение Курской области
Бои за Курскую область начались еще в августе 2024 года. Украинские военные не только атаковали регион, но и прорвались через границу в ближайшие населенные пункты, продвинулись вглубь области и захватили территорию. Местных жителей эвакуировали, но часть не успела покинуть опасную зону и оказалась в заложниках.
Отбивали территории региона постепенно. На это ушли месяцы — ВСУ постоянно предпринимали новые попытки прорыва. Полностью освободить Курскую область удалось только в конце апреля 2025 года.
Регион до сих атакуют беспилотники. Местные власти практически в ежедневном режиме докладывают об ударах. К счастью, такой масштаб повреждений и жертв, который был в 2024 году, уже позади.
Во время прямой линии президент России Владимир Путин назвал освобождение Курской области переломным моментом в спецоперации.
Крупные атаки
Подрыв трех мостов
Следующим громким событием стали атаки в Брянской и Курской областях. Одна из самых серьезных произошла вечером 31 мая в Брянской области. На железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился автомобильный мост. В этот момент под ним следовал пассажирский поезд № 86 Климово — Москва. Состав врезался в рухнувшие конструкции, а остальная часть вагонов сошла с рельсов.
Спустя несколько часов, в ночь на 1 июня подорвали железнодорожный мост в Курской области в Железногорском районе на перегоне Остапово — Михайловский рудник. В этот момент по нему проходил состав, который упал на автомобильную дорогу. После этого загорелся тепловоз, но обошлось без жертв.
А утром прогремел новый взрыв. В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча-Жеча. В это время там проезжал путеизмерительный поезд. К счастью, обошлось без пострадавших.
СК квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракты. Бомбы были снаряжены взрывчаткой иностранного производства, также использовался украинский блок управления. Также был найден тайник с 13 кг пластида и блоки управления украинского производства. Ущерб от терактов составил один млрд рублей.
Атака на военную часть в Иркутской области
Удары наносились не только в приграничных регионах. В этом году ВСУ впервые попытались атаковать Сибирь.
Речь идет о военной части в Иркутской области. Это была не просто атака, а проработанная операция: сначала на территорию страны завезли фуры, после в них загрузили дроны, и отправили в назначенное место. Когда грузовик подъезжал в назначенную точку, из него вылетали беспилотники в направлении военной части.
Предотвратить серьезные разрушения помогли местные жители и проезжающие мимо дальнобойщики. Они всеми силами пытались сбивать вылетающие беспилотники, кидали в них камни, и это сработало.
В итоге автомобиль с опасным грузом удалось заблокировать, но начался пожар, в котором большегруз полностью сгорел. В результате атаки никто не пострадал.
В этот день подобной атаке подвергся аэродром не только в Иркутской области, но и в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Вмешательство США
Трамп пообещал остановить конфликт
В политической сфере все развивалось куда стремительнее. Еще во время предвыборной гонки нынешний президент США Дональд Трамп много говорил об урегулировании российско-украинского конфликта. Американский лидер заявлял, что Россия атаковала Украину вынужденно из-за некомпетентности администрации его предшественника Джо Байдена. Трамп пообещал сделать всё, чтобы прийти к мирному соглашению и закончить конфликт.
Он сообщал, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. Трамп отмечал, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к переговорам, однако считает это неприемлемым до официальной инаугурации.
Церемония вступления в должность 47-го президента США Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне 20 января. Он пообещал быть посредником в урегулировании украинского кризиса, и действительно им стал: американский лидер сподвиг стороны конфликта встретиться, чтобы обсудить завершение спецоперации.
Звонок Путину
Одним из главных шагов, которые сделал Трамп, вступив в должность, был звонок президенту России в феврале этого года. Он стал первым за практически пять лет.
По итогам разговора президент США заявил о договоренности начать немедленные переговоры по прекращению военных действий на Украине. Обе стороны выразили намерение «очень тесно» сотрудничать в поисках дипломатического урегулирования конфликта.
После этого Трамп созвонился и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он поделился деталями разговора с Путиным и договорился о немедленном начале мирных переговоров.
Перемирия России и Украины
Очередная беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 18 марта 2025 года. Переговоры длились почти 2,5 часа. В ходе звонка глава США предложил взаимный отказ сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.
Путин положительно откликнулся на эту инициативу. Российские войска незамедлительно получили приказ о прекращении огня и даже сбили собственные беспилотники, которые уже были направлены по целям на Украине. Зеленский тоже поддержал предложение США. Но атаки продолжились, включая и энергетические объекты, который были под строгим запретом.
Очередным шагом России к урегулированию конфликта стало пасхальное перемирие, объявленное Путиным. Оно предполагало отмену всех боевых действий в зоне СВО с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Президент России уточнил, что от украинской стороны ожидают таких же действий.
К сожалению, перемирие прошло не так гладко как планировалось. Уже 20 апреля в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ 444 раза обстреляли позиции Вооруженных сил России и совершили 900 ударов беспилотниками. Зеленский тоже обвинил Россию в нарушении пасхального перемирия, но признал, что за это время на Украине не объявлялись воздушные тревоги. В итоге он предложил на 30 дней отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре.
21 апреля Минобороны РФ отчитались о более масштабных нарушениях со стороны ВСУ. Порядка 4,9 тысяч атак совершили за это время. Среди них — удары по позициям военных и гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей, а также Крыма. Как отметили в Минобороны, российские войска соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
Следующее перемирие президент России Владимир Путин объявил в дни празднования 80-летия Победы. Российская сторона пообещала остановить боевые действия с 00:00 мск с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая.
10 мая 2025 года Минобороны России заявило, что ВСУ нарушили режим прекращения огня 9 318 раз. За сутки с 9 мая российские средства ПВО сбили 86 дронов ВСУ и управляемую авиационную бомбу JDAM производства США. Помимо этого украинские военные предприняли четыре попытки прорыва через границу РФ в Курской и Белгородской областях, а также 22 попытки атаковать населенные пункты страны.
Переговоры в Турции
После попыток установить перемирие, стороны решили возобновить прямые контакты, прерванные в конце 2022 году. Первую встречу назначила Россия на 15 мая, представителей Киева ждали в Стамбуле, предложив продолжить общение без каких-либо предварительных условий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полностью поддержал инициативу о возобновлении переговоров и пообещал предоставить площадку и оказать содействие.
Владимир Зеленский в ответ на это написал в соцсети X: «Я буду ждать Путина в Турции в четверг [15 мая 2025 года]». Но, как заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, у президента на 15 мая были намечены рабочие встречи в Москве, и он не планировал принимать участия в переговорах. Россия дала понять, что встречи на уровне глав государств требуют основательной и длительной подготовки.
Первый этап
В ночь на 15 мая российская делегация прибыла в Турцию. Изначально планировалось, что встреча делегаций состоится в 10:00 (мск) во дворце Долмабахче. Но украинская делегация не приехала, и переговоры перенесли на следующий день.
В обращении для прессы в генконсульстве РФ в Стамбуле глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что задача встречи — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта.
Первый раунд переговоров при посредничестве Турции состоялся во дворце Долмабахче 16 мая. После завершения Мединский отметил, что российская сторона удовлетворена результатами и готова продолжать контакты. Стороны решили следующие:
Россия и Украина договорились детально представить свое видение возможного будущего прекращения огня.
Украинская делегация запросила прямые переговоры между лидерами государств, Россия приняла это к сведению.
Россия и Украина согласовали обмен пленными в формате 1000 на 1000.
17 мая 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с госсекретарем США Марко Рубио заявил о готовности России дальше работать со Штатами по украинскому урегулированию. Также он отметил их роль в том, что Киев принял предложение о возобновлении переговоров в Стамбуле.
Второй раунд переговоров
Второй раунд переговоров прошел 2 июня в Стамбуле во дворце Чыраган. Москва и Киев обменялись проектами меморандума по урегулированию.
Россия предложила:
полный вывод ВСУ с территорий, занятых Россией в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и их отвод на согласованное сторонами расстояние от границ РФ;
запрет передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начале демобилизации, исключении военного присутствия третьих стран, а также диверсий против России;
международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России;
нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные блоки;
запрет на военную деятельность других государств на Украине;
безъядерный статус Украины;
установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик, а также роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии;
отказ от экономических санкций, введенных против России;
взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;
обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине, придание русскому языку статуса официального;
запрет героизации нацизма;
снятие ограничений на деятельность УПЦ;
поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений с Украиной;
решение вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц;
проведение выборов на Украине;
подписание мирного договора, его одобрение юридически обязывающей резолюцией СБ ООН.
Также стороны договорились об обмене пленными. Больных и тяжелораненых, а также бойцов в возрасте до 25 лет решили обменять по принципу «всех на всех». Помимо этого РФ в одностороннем порядке пообещала передать Киеву 6 000 тел украинских солдат.
Помимо этого Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат.
Украина в свою очередь передала свой проект меморандума. Он включил в себя следующие пункты:
безоговорочное прекращение боевых действий в воздухе, на суше и на море как обязательном условии для начала мирных переговоров.
обсуждения должны привести к созданию устойчивой системы безопасности, которая исключит возможность повторения конфликта.
надежные гарантии от международного сообщества, которое должно активно участвовать в переговорах. При этом Украина не обязана сохранять нейтралитет и может стремиться к вступлению в ЕС и НАТО.
некоторые санкции против РФ могут быть сняты, но только поэтапно.
замороженные активы России предлагается использовать для восстановления Украины.
президенты России и Украины должны встретиться для обсуждения ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования.
Третий раунд переговоров
23 июля 2025 года состоялся третий раунд переговоров. На них вновь обсуждались меморандумы об окончательном урегулировании конфликта, передача тел погибших бойцов, обмен военнопленными.
На встрече российская делегация предложила организовать три рабочих группы, которые в непрерывном режиме решали бы вопросы политического, гуманитарного и военного характера. Помимо этого обсуждался обмен по 1 200 военнопленных с каждой стороны, передача Украине ещё 3 000 тел погибших бойцов ВСУ, а также вопрос объявления перемирий по 24 и 48 часов, чтобы забрать на линии соприкосновения раненых и убитых.
Во втором и третьем раунде украинская делегация настойчиво пыталась добиться встречи и прямых переговоров первых лиц — Зеленского с Путиным. В сентябре 2025 года президент России пригласил украинского лидера на встречу в Москве для обстоятельного разговора, однако Зеленский отказался от предложения.
Встреча Путина и Трампа
А вот Путин и Трамп смогли договориться о личной встрече 15 августа. Местом для переговоров выбрали Аляску.
Перед переговорами президент США начал угрожать. Он заявил, что если Путин не согласится на прекращение огня, то Россию ждут «серьезные последствия».
Несмотря на жесткий тон перед саммитом, сама встреча прошла в дружеской обстановке. Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в формате «три на три» — совместно с помощниками и министрами. Разговор длился почти три часа. По его итогам политики вышли к прессе и сделали заявление.
Путин сказал, что всегда считал украинский народ братским, и отметил заинтересованность в завершении текущего кризиса. Также он подчеркнул, что России и США есть над чем работать, и Москва рассчитывает, что «в европейских столицах не будут чинить препятствий и пытаться сорвать намечающийся прогресс».
Трамп после встречи рассказал, что достигнуть полного взаимопонимания не удалось — сделка не состоялась. Однако он отметил, что страны достигли «существенного прогресса», однако не стал объяснять, в чём именно.
Новая попытка установить мир
Встреча в Венгрии
После этого переговоры встали на паузу. Новый импульс к урегулированию дали контакты Путина и Трампа 16 октября. Президенты провели новый телефонный разговор, где договорились начать подготовку ко второму российско-американскому саммиту, который был предварительно запланирован в Венгрии. Но договориться о его проведении не удалось до сих пор, организацию этой встречи пока поставили на паузу. Сейчас неизвестно, когда именно ждать следующей встречи и ждать ли вообще.
Мирный план Трампа
Вероятно, Трамп нашел другой способ договориться со странами. Он решил создать «мирный план». Изначально этот документ состоял из 28 пунктов, но после обсуждения с украинской стороной его сократили. Затем документ и вовсе решили переработать.
Теперь план включает в себя: соглашение между Украиной, Россией, США и Европой (20 пунктов), рамочные гарантии безопасности для Киева (три пункта), обязательства США касательно НАТО (четыре пункта) и соглашение между Россией и США (12 пунктов). Весь текст этого документа так или иначе был основан на договоренностях с американским лидером на Аляске, отметил Путин после того, как ознакомился с планом.
Сейчас Россия и Украина по очереди встречаются с Соединенными Штатами и обсуждают окончательные условия, которые бы устроили всех. Пока полного компромисса достичь не удалось.
Главный камень преткновения — это территориальный вопрос. Москва требует, чтобы ВСУ полностью ушли из Донбасса. Киев против такого решения. Зеленский в последнее время говорит о так называемом зеркальном выводе войск. Это значит, что Украина отводит войска на определенное расстояние, и Россия поступает так же. Получится ли прийти к решению в ближайшее время, покажет время.
Итоги спецоперации за год
На высшем уровне тоже подвели итоги спецоперации за 2025 год. На декабрьском расширенном заседании коллегии Минобороны РФ с участием Владимира Путина отметили, что Россия активно продвигалась в зоне спецоперации, перехватив инициативу на свою сторону. Кроме этого, отметили, что:
Вооруженные силы РФ за год освободили более 300 населенных пунктов и продолжают наступление.
Украина лишилась свыше 103 тысяч различных образцов вооружений и военной техники, в том числе 5,5 тысячи западных образцов.
Силовые структуры Украины потеряли практически 500 тысяч военнослужащих в этом году. За все время спецоперации общие потери Киева составили почти 1,5 млн военных.
Угроза вторжения в Белгородскую, Курскую и Брянскую области удалось снизить за счет создания «зоны безопасности» в украинских приграничных регионах.