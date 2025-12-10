В США самолет протаранил автомобиль, который просто ехал по трассе. Новости 10 декабря

ЧП попало на видео Источник: Shot / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 декабря.

Врач предупредил о пике заболеваемости в декабре

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в последней декаде декабря. Об этом сообщила директор департамента клинической медицины ДВФУ Светлана Вахрушева. По данным еженедельного национального бюллетеня, Россия уже вступила в эпидемический период.

«По прогнозам эпидемиологических служб, ожидается дальнейшее повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ с максимальной заболеваемостью в последней декаде декабря», — сказала эксперт.

По словам Вахрушевой, заболеваемость гриппом превысила эпидемический порог на 4,9%, а в некоторых городах — на 20% и более. Пациенты с гриппом составляют около 11%, с COVID-19 — 2,6%, остальные — негриппозные ОРВИ (13–18%). В Роспотребнадзоре отметили, что за последнюю неделю число случаев гриппа выросло на 19,3%, зарегистрировано более 23,4 тысячи случаев.

Для профилактики рекомендуется использовать маски, мыть руки, проветривать помещения, полноценно питаться и спать.

Рабочий день хотят сократить с 8 до 6 часов

Рабочий день нужно сократить с 8 часов до 6. Законопроект об изменении Трудового кодекса в этой части сегодня внесла группа депутатов Госдумы на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Проектом Федерального закона предлагается установить норму, согласно которой нормальная продолжительность рабочего времени при пятидневной рабочей неделе не может превышать 30 часов в неделю (не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели)», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Пропорционально предлагают сократить и рабочий день другим категориям сотрудников:

подростки моложе 16 лет (не более 20 часов в неделю);

работники от 16 до 18 лет (не более 24 часов в неделю);

инвалиды I и II групп (не более 24 часов в неделю);

женщины, работающие в сельской местности;

педагогические работники;

те, кто трудится на вредных или опасных работах (не более 24 часов в неделю).

Депутаты считают, что сокращение рабочего дня повысит производительность, уровень жизни, снизит стресс, заболеваемость и выгорание. Это также даст возможность сотрудникам заниматься дополнительным образованием и больше времени проводить с семьей, что улучшит демографическую ситуацию.

Тарифы на ЖКУ в 2026 году взлетят на 18%

В следующем году в России тарифы на коммунальные услуги вырастут дважды: с 1 января и с 1 октября. В среднем по стране повышение будет почти на уровне 18%.

Первое из них случится в январе 2026 года. Тогда тарифы проиндексируют на 1,7% во всех регионах страны. Увеличение совокупной платы коснется всей суммы в платежке целиком. Однако это не связано с пересмотром тарифов: рост обусловлен увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) на 2%.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность. С 2026 года НДС увеличится до 22%. Закон подписал президент России Владимир Путин. Однако он останется прежним (10%) для товаров первой необходимости.

Основное повышение тарифов произойдет с 1 октября 2026 года. Но на сколько изменятся суммы в платежках, будет напрямую зависеть от региона. Власти утвердили для них индекс платы. Если говорить простыми словами, это то, на сколько максимум может повыситься стоимость услуг.

Также правительство определило, на сколько максимум могут отличаться суммы между разными городами одного региона. Аналогично одна коммунальная услуга (например, электроэнергия) может подорожать больше или меньше другой (скажем, отопления или воды). О том, как тарифы изменятся в каждом регионе и как не переплачивать за коммуналку, мы рассказали здесь.

Власти придумали, как снизить цены на аренду жилья

Россиянам хотят компенсировать траты на аренду жилья. С такой инициативой выступила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По информации парламентария, бюджетные деньги нужно направлять не только на льготы для покупки жилья, но и на тех граждан, которые не могут приобрести квартиры. По ее словам, нужно создать жилой фонд для сдачи его по низким ценам или выплачивать компенсацию за наем.

Депутат уточнила, что это может быть новый вид социальной поддержки, когда в зависимости от уровня дохода семьи будет компенсироваться часть арендного платежа за счет государства.

«Таким образом мы обеспечим крышу над головой 2 миллионам семей, которые сейчас стоят в очереди на улучшение: людям, проживающим в аварийных домах, людям, попавшим в кризисные ситуации. Мне кажется, это было бы более правильное направление движения», — подытожила Разворотнева.

Когда пройдет последний звонок и выпускной в 2026 году

Определены единые дни проведения последнего звонка и выпускного в школах в 2026 году. Их установило Минпросвещения РФ и направило рекомендации по датам во все регионы страны.

«В 2025/2026 учебном году последние звонки в российских школах планируется провести 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня», — сообщили в пресс-службе министерства.

На последних звонках и выпускных в школах поднимут флаг России, споют гимн, наградят многодетные семьи и семьи, в которых живут сразу несколько поколений. Еще на мероприятиях выступят родители учеников, особенно те, кто получил государственные награды или участвовал в СВО.

Умер автор «Аншлага» Леонид Французов

На 88-м году ушел из жизни юморист Леонид Французов, писавший сценарии для «Голубых огоньков» и «Аншлага». Информацию об этом подтвердила супруга сатирика.

«Это правда, он скончался», — рассказала его супруга.

Уточняется, что юморист умер 9 декабря, однако о смерти стало известно сегодня. Прощание с Французовым пройдет 12 декабря по адресу: Савеловский проезд, дом 10, ст. 1. Его похоронят на Востряковском кладбище рядом с родителями.

Леонид Французов и Елена Степаненко Источник: Официальный сайт Леонида Французова

Французов болел раком и несколько лет боролся с недугом. Еще год назад на странице своего сайта юморист с мужеством и иронией писал: «Ну вот я и прожил 2024 год <…> Мне лишь 86 лет из всеобщего летоисчисления. Много. <…> И то это благодаря уже трехлетней успешной войне врачей против рака, решившего посягнуть на территорию моего тела».

Сатирик родился 27 августа 1938 года в Москве. Он был одним из самых востребованных авторов разговорного жанра. Его монологи исполняли такие звезды эстрады, как Аркадий Райкин, Владимир Винокур, Евгений Петросян и другие. Он писал сценарии для «Аншлага», «Голубого огонька» и даже «Спокойной ночи, малыши!»

В Индии волк утащил у спящей женщины младенца и растерзал его

В Индии волк утащил у спящей женщины младенца и растерзал его. Об этом сообщает The Indian Express со ссылкой на сотрудника лесного департамента.

Хищник ночью забрел в деревню Маллаханпурва, забрался в жилище и утащил четырехмесячного ребенка, который спал рядом с матерью. Женщина проснулась и увидела, как волк убегает с младенцем в зубах.

К сожалению спасти малыша не удалось. Утром его останки обнаружили в сахарном тростнике на расстоянии одного километра от деревни.

Это уже четвертое нападение волка за последние 10 дней. Местные власти отмечают, что за последние три месяца от действий волков пострадали 48 человек, из них 10 не выжили.

В американском университете во время стрельбы погиб студент

В Университете штата Кентукки во Франкфурте произошла стрельба. В результате чего погиб один студент, а другой получил тяжелые ранения, сообщает газета The New York Times.

По информации представителя университета, второй студент находится в критическом, но стабильном состоянии. Он отметил, что стрелок не являлся студентом учебного заведения. Подозреваемого уже арестовали. Эту информацию подтвердил губернатор штата Энди Бешир.

Уточнялось, что инцидент произошел возле общежития во время экзаменационной недели. Кампус взяли под карантин для обеспечения безопасности.

В США самолет протаранил автомобиль во время аварийной посадки

Во Флориде небольшой самолет совершил аварийную посадку на полосы межштатной автомагистрали прямо во время вечернего движения. Однако без последствий не обошлось, лайнер приземлился прямо на крышу идущего авто, сообщила телевизионная станция WESH 2 News.

Во время полета у легкомоторного самолета отказал двигатель и пилот решил совершить экстренную посадку прямо на оживленную трассу. При посадке он не рассчитал скорость и приземлился всем весом прямо на легковушку.

Пострадала 57-летняя женщина, которая находилась за рулем. Она госпитализирована с незначительными травмами. 27-летний пилот и 27-летний пассажир не пострадали.

Самолет приземлился прямо на крышу легковушки Источник: Shot / Telegram

В России оштрафовали первого фигуранта по делу о поиске экстремистского контента

Житель Каменска-Уральского в Свердловской области получил штраф в размере три тысячи рублей за поиск экстремистского контента. Это первое наказание в стране по подобному делу.

Адвокат мужчины Сергей Барсуков сообщил, что собирается обжаловать решение суда. Юрист поделился, что административное дело на его подзащитного завели из-за поиска картинок значков и шевронов батальона, признанного экстремистским. Барсуков отметил, что мужчина вину не признает из-за отсутствия умысла на поиск запрещенных материалов.

Вместе с тем, как уточнила сотрудница полиции, выступившая на заседании в качестве свидетеля, обвиняемый знал о том, что просматриваемая им информация является запрещенной, а также интересовался этой тематикой с 2022 года. По ее словам, он сам пояснил об этом в объяснении сотрудникам МВД.