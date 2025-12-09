«Достаточно вспомнить судьбу Аральского моря». Эксперты — о перекачке воды из Северной Двины в обезвоженный Донбасс

Воду думают перебросить в степные регионы России Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

2 декабря прошло заседание Бюро Отделения наук о Земле РАН, где российский ученый Виктор Данилов-Данильян подготовил доклад о переброске воды из рек, в том числе из Северной Двины, в Донбасс. Он об этом рассказал 29.RU и о том, какие проблемы с водоснабжением испытывает Донбасс, где воду дают по графику 2–3 раза в неделю. Идея вызвала неоднозначную реакцию. Наши коллеги из 29.RU рассказывают, что про идею переброски воды думают специалисты.

Что обсудили в РАН

О заседании, на котором Данилов-Данильян выступил с идеей переброски воды, в том числе из Северной Двины, написали на сайте «Вестника Отделения наук о Земле РАН».

«В. И. Данилов-Данильян напомнил, что с тех пор, как вопрос о переброске рек был представлен на экспертизу Госплана СССР, прошло 45 лет. „ Мы решили рассмотреть, что именно изменилось и как в этих изменившихся условиях нам надо смотреть на эту старую идею. Ни о каком проекте, естественно, речи нет, пока речь идет о самой идее “, — сказал ученый», — написано в тексте на сайте.

Как сообщают в «Вестнике», Данилов-Данильян предполагает, что затраты на строительство будут меньше, чем это прогнозировали во времена СССР.

«По словам члена-корреспондента РАН, в связи с проблемой водного дефицита нужно безотлагательно провести комплексные научные исследования, чтобы ответить на вопрос о целесообразности и допустимости переброски рек», — пишут на сайте журнала.

Моя точка зрения такова, что нам нужно, безусловно, заняться проработкой этой идеи с научной и экономической точек зрения и в качестве первого пункта поставить именно северную переброску в степные и сухостепные регионы европейской части Российской Федерации. Виктор Данилов-Данильян член-корреспондент РАН

На данный момент рассматривается только возможность научных исследований, речь не об утверждении проекта.

К чему может привести проект: мнение эколога

По мнению Татьяны Шауро, координатора Коммуникационного экологического агентства, проект переброски воды из северных рек представляется одновременно крайне экологически рискованным и малореализуемым.

— Изъятие значительных объемов воды из северных рек неизбежно нарушит их гидрологический режим: изменится объем стока, возможны изменения русел, обмеление отдельных участков и связанные с этим последствия для водных экосистем и животных, для которых эти реки являются источником питания.

Сокращение поступления пресной воды в Северный Ледовитый океан может повлиять на его соленость в прибрежной акватории, от которой напрямую зависят морские экосистемы и видовой состав. Дополнительные риски связаны с возможным изменением состояния подземных вод и температурного режима в северных регионах . Татьяна Шауро добавляет, что это влияние касается не только природы, но и местных сообществ, которые зависят от природных ресурсов, включая коренные народы Севера.

— Чтобы понять, к чему способны привести подобные вмешательства, достаточно вспомнить судьбу Аральского моря, практически исчезнувшего после того, как в советские годы сток рек, его подпитывающих, был направлен на нужды ирригации, — говорит эксперт.

Аральское море между 1989 и 2008 годом Источник: NASA / commons.wikimedia.org

Аральское море — бывшее крупное бессточное соленое озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. С 1960-х годов уровень моря (и объем воды в нем) стал быстро снижаться вследствие забора воды из основных питающих рек — Амударьи и Сырдарьи — с целью орошения. В 2014 году восточная часть Южного (Большого) Аральского моря полностью высохла.

Идеи переброски воды с севера на юг не новы: еще в середине прошлого века обсуждались различные проекты «поворота сибирских рек». Как отмечает Татьяна Шауро, в последние годы обсуждение этих планов периодически возобновляется — от вариантов поставок воды в Среднюю Азию до отдельных регионов России.

Когда речь заходит о таких масштабных проектах, складывается впечатление, что подобные инициативы возникают скорее из желания получить финансирование на их разработку, чем из реальной возможности их реализации. Татьяна Шауро координатор Коммуникационного экологического агентства

Эксперт добавляет, что в нынешних экономических условиях осуществление такого масштабного проекта кажется маловероятным.

При этом экологи согласны, что проблему нехватки воды необходимо решать глобально. Однако, как говорит Шауро, важно учитывать ее первопричину: следствие климатического кризиса и другую разрушительную деятельность людей.

— Вместо того чтобы устранять дефицит воды на одной территории ценой экологического ущерба на другой, затрачивая при этом огромные ресурсы России, являющейся одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов, следует сосредоточить усилия на снижении своего влияния на климат и поиске более безопасных способов смягчения последствий уже происходящих климатических изменений.

Татьяна считает, что подобный проект требует серьезных исследований, детальной математически-экспертной оценки и анализа возможных последствий.

— Нельзя на сегодняшний день говорить о том, что переброс воды никак не повлияет на Печору и Северную Двину, потому что последние 20 лет на этих реках отсутствовали какой-либо полномерный процесс углубления, оценка состояния русла. И мы видим, что Печора и Северная Двина мелеют, — считает Татьяна.

По ее словам, процесс переброски воды может привести к еще большему обмелению, из-за чего больше населенных пунктов станут труднодоступными, так как не смогут ходить паромы и будет невозможно поставить понтон.

Стоит ли рыть канал, а не пускать воду по трубам

Экономист Александр Воротников считает, что проект может быть выгоден региону с экономической точки зрения, если работать над ним будет местное население.

— Сама работа по обеспечению водостока через трубы — это новые рабочие места в регионе для строительства, обслуживания и поддержки трубопровода. Необходимо привлекать на эту работу местное население, которое достаточно технологически компетентно. Это положительно скажется на бюджете региона, — отмечает Александр Воротников.

При этом, по его мнению, экономически выгоднее было бы построить канал, по которому могли бы ходить суда.

— Канал позволит связать область с теми территориями, куда будет перебрасываться вода. Это выгодно и полезно. Будет идти не столько торговля своими ресурсами, будет построен новый маршрут. Это позволит развить логистику перевозки грузов в обе стороны: как в те регионы, куда канал пойдет, так и с точки зрения доставки грузов на территорию области. Этот маршрут будет выгоден и понятен, это также выход к Северному морскому пути, что увеличит поток грузов.

Также, считает Воротников, канал позволит жителям Архангельской области и не только им путешествовать в другие регионы по воде. Использование этого маршрута для доставки грузов и перевозки пассажиров увеличит доходы области.

Однако ученый Данилов-Данильян, вспоминая опыт СССР, напоминает, что, когда речь шла о каналах в земляном русле, при их использовании на расстоянии 2,5 тысячи км предполагались потери ~50% воды. При установке пластиковых труб прогнозируются потери не более 2%. Ученый утверждает, что отсутствие фильтрации позволит избежать ряда спрогнозированных ранее экологических осложнений.

Жителей и экологов беспокоит возможное обмеление Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Как считает Виктор Данилов-Данильян, трубопровод от Печоры и Северной Двины, которые впадают в Северный Ледовитый океан, следует направить через Каму и Волгу, далее — через канал «Волго-Дон-2» в Приазовье. При этом для перекачки воды можно использовать газогенераторы «Газпрома».

Как ответил ученый в интервью 29.RU, обмеление, которое уже замечают жители области и которое, по мнению экологов, может усугубиться из-за перекачки воды, — следствие антропогенных факторов.

— Это антропогенный фактор, который, конечно же, должен быть устранен. Конечно, прежде чем забирать, нужно будет почистить реку и привести всё это хозяйство в порядок.

Что известно о проекте в правительстве региона

В правительстве Архангельской области на вопрос редакции 29.RU о том, известно ли им про инициативу, ответили, что проекта по переброске части стока Северной Двины не существует.

«Рассматриваемый проект с Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса не обсуждался, информация о его подготовке в Министерство от Российской академии наук или Минприроды России не поступала», — отметили власти региона.

В Минприроды считают, что любые проекты должны реализовываться в рамках правового поля с обязательной разработкой проектной документации и оценкой всех возможных рисков.