Россиянин сбежал в Таиланд из-за долга в 350 тысяч. Теперь он ворует бананы и дерется с бездомными. Новости 7 декабря

Россиянин сбежал из-за долга в 350 тысяч рублей Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 декабря.

Снег покроет почти всю Россию на следующей неделе

Уже к середине следующей недели 92% России покроется снегом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 7 декабря.

На востоке РФ снег уже лежит плотным слоем: даже если днем теплеет, высота сугробов уменьшается, а площадь снежного покрытия нет. На следующей неделе ночные температуры составят от −4 до −9 градусов, а дневные опустятся до −2 и −7 градусов.

Метеоролог утверждает, что снег выпадет и сохранится. По его информации, площадь, покрытая снегом, увеличится на 2% к середине следующей недели — и до 92% страны окажется под белым покровом.

Возраст уголовной ответственности хотят снизить

В России предлагают снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет для подростков, которые покушаются на жизнь или совершают преступления против половой неприкосновенности и идут на это осознанно. С такой инициативой выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его информации, поводом для снижения возраста уголовной ответственности стал недавний в Екатеринбурге случай, когда 13-летний подросток преследовал десятилетнюю девочку. Следственный комитет возбудил уголовное дело, однако мальчик может избежать наказания из-за возраста.

Слуцкий подчеркнул, что задача государства — обеспечить детям максимальную защиту. Он считает, что реагировать на такие инциденты нужно не эмоциями, а продуманными мерами, которые реально усилят безопасность и помогут предотвратить новые преступления, независимо от того, сколько лет нарушителю, передает ТАСС.

Мошенники используют новые схемы обмана в преддверии Нового года

Россияне уже вовсю готовятся к Новому году, а мошенники тем временем активно используют праздничную тематику при обмане. Об этом предупреждают эксперты платформы «Мошеловка».

При выборе новогодних подарков опасайтесь поддельных сайтов с нереалистично дешевыми распродажами и предложениями «билетов» на «дефицитные» праздничные мероприятия. В этих схемах после оплаты с банковской карты может происходить несанкционированное списание дополнительных средств.

«Аферисты в лице Деда Мороза и Снегурочки: злоумышленники создают поддельные сайты или размещают объявления об услугах аниматоров, часто по заниженным ценам. После внесения предоплаты они бесследно исчезают, оставляя детей без праздника. В более опасном сценарии костюмы используются для проникновения в дом с целью кражи ценностей», — цитирует экспертов РИА Новости.

Специалисты обратили внимание и на мошенничество с рассылкой электронных писем о корпоративных и новогодних премиях. В таких письмах содержатся фишинговые ссылки для «подтверждения реквизитов» или ввода учетных данных корпоративных систем.

Еще опасность представляют ложные электронные открытки и поздравления в мессенджерах, с помощью которых могут похищать не только персональные данные, но и внедрять вредоносные программы.

У водителей начнут аннулировать права, но не у всех

У водителей могут отозвать права при выявлении противопоказаний к управлению авто после внеочередного медосмотра. Это произойдет, если ГАИ получит соответствующие об этом сведения.

Удостоверение могут аннулировать при сильной близорукости или психическом заболевании. Однако права можно вернуть при выздоровлении.

Система начнет действовать с 1 марта 2027 года. Если при обычном медосмотре у человека найдут болезни, мешающие вождению, то его отправят на дополнительное обследование, которое нужно пройти в течение трех месяцев.

При этом водитель имеет право управлять автомобилем всё это время, но неявка на медосвидетельствование приведет к изъятию прав.

Какой будет минимальная зарплата в 2026 году

Минимальная зарплата в 2026 году, которую работники получают на руки, составит 23 570 рублей. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

«При зарплате на уровне МРОТ работники на руки будут получать 23 570,91 рубля», — сказал Ляшок в разговоре с ТАСС.

Сейчас минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 22 440 рублей. Однако в конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

С 1 января 2026 года он составит 27 093 рубля (почти на 21%). Изменения внесены в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

Сверхурочные работы хотят оплачивать по повышенному тарифу

В России к апрелю 2026 года вдвое увеличится норма сверхурочных работ — со 120 до 240 часов в год. Оплачивать ее предложили по повышенному тарифу. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Сегодня у нас при переработках повышенная оплата: первые два часа — коэффициент 1,5, потом идет двойной коэффициент. И в том случае если будет увеличение лимита, то нужно и этот вопрос тоже предусмотреть: предусмотреть механизм оплаты, чтобы принцип справедливости сохранился», — отметил депутат.

Нилов подчеркнул, что рынок труда значительно изменился, и те параметры, которые были зафиксированы десятки лет назад, должны быть скорректированы.

«Но при этом нужно всегда помнить про здоровье работающего гражданина. Разные условия труда, разная жизненная ситуация, профессиональное выгорание, профессиональные заболевания, климат в коллективе — всё это влияет на человека. Поэтому любые подобные корректировки нужно делать очень деликатно, аккуратно, в балансе», — подытожил парламентарий.

Список «неженских» профессий сократят

В России предложили сократить список запрещенных для женщин профессий к декабрю 2027 года. Об этом говорится в дорожной карте по реализации национальной модели ведения бизнеса, утвержденной правительством РФ.

Изменения должны затронуть сферу транспорта и обрабатывающей промышленности. В приказ Минтруда России о вредных и опасных условиях труда будут внесены соответствующие поправки.

Список работ, которые предлагается исключить из перечня, ведомства с участием объединений работодателей и профсоюзов должны подготовить к марту 2027 года.

Россиянам грозит штраф за старую новогоднюю традицию

Срубленная в лесу новогодняя ель может обойтись дороже, чем кажется, и привести к штрафу до 5 тысяч рублей. Об этом сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

«Размер штрафа зависит от тяжести нарушения. За вырубку, повреждение или выкапывание деревьев для граждан — штраф от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей», — отметил эксперт.

Если нарушение совершено с использованием техники или же в лесопарковой зоне, то за это тоже придется заплатить:

для граждан — штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

За незаконную вырубку могут конфисковать елку и орудия нарушения. При ущербе свыше 5 тысяч рублей или вырубке дерева ценной породы возможна уголовная ответственность.

Если вы все-таки хотите украсить дом настоящей елкой и все праздники наслаждаться хвойным запахом, то можно купить новогодний трофей. Но приобретать такие деревья стоит только у проверенных продавцов на официальных елочных базарах, в специализированных магазинах и сетях, у юридических лиц с полным пакетом документов (договоры с лесхозами, акты приема-передачи).

Пожар в ночном клубе в Индии унес жизни 25 человек

В индийском штате Гоа в ночном клубе вспыхнул пожар, в котором погибло не менее 25 человек, среди них четверо туристов и 14 сотрудников. Кроме того, пострадало шесть человек, передает NDTV со ссылкой на власти страны.

Пожар вспыхнул на кухне клуба Birch by Romeo Lane. Предположительно, причиной стал взрыв баллона на кухне заведения.

По информации главного министра Гоа Прамода Саванта, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии и получают медицинскую помощь.

«Я приказал начать расследование всего инцидента, чтобы определить его причину и найти ответственных», — написал он в X.

Против владельца и гендиректора ночного клуба возбудили уголовные дела. Вскоре их должны арестовать.

По предварительным данным, граждан России среди погибших при пожаре нет. Об этом сообщил генконсул РФ в Мумбаи Иван Фетисов.

«Мы сейчас проверяем информацию о жертвах. По предварительной информации, россиян среди них нет», — уточнил он в разговоре с ТАСС.

Россиянин сбежал в Таиланд из-за крупных долгов

Специалист в сфере IT из Санкт-Петербурга сбежал в Таиланд из-за крупного проигрыша. Личность мужчины уже раскрыли, пишет Telegram-канал Baza.

Вот так сейчас выглядит мужчина Источник: Baza / Telegram

Раньше 32-летнего петербуржца звали Руслан, но он сменил свое имя после того, как сбежал в Таиланд. Сейчас его зовут Нарли Свуо. Из России он сбежал после того, как в отношении него возбудили не менее 10 исполнительных производств из-за долгов в 350 тысяч рублей. Вероятно, он проиграл деньги на ставках.