В России блокируют игры и мессенджеры, а для банковских карт вводят новые ограничения: что произошло на этой неделе

Блокировку мессенджеров производят поэтапно

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Банки ужесточили лимит на выдачу наличных и ввели блокировку карт

С 1 сентября в силу вступил законопроект, по которому банк обязан проверять каждую выдачу наличных через банкомат. Так россиян хотят защитить от мошенников.

Адвокат Дмитрий Пашин отметил, как такового лимита на снятие наличных в России нет. Каждый банк определяет свои собственные и как правило они составляют 100–300 тысяч рублей в день и 1–3 миллиона рублей в месяц. Также вы можете увеличить лимит, став премиальным клиентом банка.

Однако теперь банк проводит анализ перед выдачей налички россиянам и сверяется с установленным Центробанком перечнем признаков выдачи денег без добровольного согласия клиента. Среди них:

нетипичные действия человека, которые не вписываются в его обычные операции. Например, новый банкомат или необычайно крупная сумма;

попытка снять наличные в течение суток после оформления кредита (или досрочного прекращения крупного вклада);

оператор связи может передать банку, что клиенту необычайно много и долго звонят — это тоже будет считаться подозрительным.

Помимо выдачи наличных банки внимательно следят и за вашими переводами и могут заблокировать счета даже если вы скидываете деньги самому себе. Подробнее о том, как избежать нежелательной блокировки банковских карт, мы рассказали здесь.

В России внедряют цифровой паспорт и другие электронные документы

Второй этап внедрения цифрового паспорта (электронного аналога удостоверения личности в формате QR-кода) стартует в России с 29 декабря. Благодаря этому вы можете исключить повторные визиты в банки, страховые компании и МФЦ, а также перестать носить с собой бумажный документ.

Цифровой паспорт — это QR-код, генерируемый в приложении «Госуслуги», который содержит основные данные гражданина: ФИО, дату рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС и биометрию. Он является добровольной альтернативой бумажному паспорту для подтверждения личности в определенных ситуациях. Код защищен криптографией и отображает только нужную информацию в зависимости от контекста использования.

QR-код вместо удостоверения личности могут предъявлять граждане РФ, достигшие 14 лет, а также зарегистрированные в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Однако просто сохранить код на телефоне не получится, нужно чтобы данные человека были в единой биометрической системе.

Внедрение нового формата происходит поэтапно, и с сентября 2024 года его уже применяли для:

входа в кинотеатры, музеи, офисные центры с пропускной системой;

покупки товаров 18+ (алкоголя и табака);

отправки или получения посылок и заказных писем на почте.

С 29 декабря 2025 года цифровой паспорт начнут принимать и в более серьезных организациях:

в банках и страховых компаниях для повторных визитов и операций, если закон не требует оригинал бумажного паспорта;

в МФЦ для некоторых услуг.

О том, как оформить данный документ и какие перспективы он имеет, мы рассказали в отдельном материале.

Помимо цифрового паспорта в России появится еще ряд электронных документов. С таким предложением на этой неделе выступили в Минцифры. Подробнее об этом мы писали здесь.

Продажи квартир из-за «схемы Долиной» запрещать не будут

В России увеличилось количество случаев мошенничества по «схеме Долиной». Однако на этом фоне пенсионерам не запретят продавать квартиры, заявил первый зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Владимир Кошелев.

Что такое «схема Долиной» Летом 2024 года народная артистка продала свою недвижимость Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже выяснилось, что Долина стала жертвой аферистов и перевела им полученные деньги. Суд признал сделку недействительной и вернул квартиру певице. Мошенники получили до семи лет колонии. При этом покупательница осталась и без жилья, и без денег.

«Пенсионеры чаще других попадаются на уловки мошенников из-за своей уязвимости. К основным причинам относятся меньшая осведомленность о современных технологиях, доверие к представителям официальных организаций, изолированность и потребность в общении. Мошенники пользуются этими факторами, чтобы запугать или ввести пожилых людей в заблуждение», — подчеркнул Кошелев.

Депутат считает запрет сделок для пенсионеров недопустимым, так как это противоречит принципам социального государства. Вместо этого обсуждается обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и их страхование, если это единственное жилье.

Дополнительные проверки для пенсионеров перед продажей жилья вводиться не будут. Для безопасности сделок россиянам рекомендуется собирать больше документов.

Подаренную или купленную квартиру могут забрать в течение десяти лет

Распространенное мнение о том, что подаренную квартиру можно оспорить только в течение трех лет после сделки, оказалось мифом. Об этом заявил Филипп Терехин, генеральный директор юридической компании «Ляпунов, Терехин и партнеры». Эксперт отметил, что в некоторых случаях споры о праве собственности могут длиться до десяти лет с момента возникновения проблемы.

«Для оспоримых сделок действует годичный срок (статья 181 ГК РФ), для ничтожных — трехлетний, но отсчет зависит от момента, когда лицо узнало о нарушении, и в отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет», — рассказал Терехин.

А вот оспорить дарственную могут не только участники сделки, но и другие лица, имеющие интерес. Рискованными считаются ситуации, если у дарителя остались наследники, кредиторы, супруг или супруга.

Причинами для обжалования дарственной могут стать: недееспособность дарителя на момент подписания; мнимость сделки для сокрытия имущества; оформление дарения вместо реальной продажи. Важно знать, что вероятность оспаривания выше в первые годы после сделки, однако риск может сохранятся спустя длительное время.

Главное условие — уложиться в общий предельный срок и доказать, когда сторона узнала о нарушении своих прав. Подробнее о том, как это сделать и обезопасить себя во время сделки, мы рассказали здесь.

Минобрнауки введет новую систему баллов ЕГЭ

Минобрнауки планирует ввести новую систему зачета ЕГЭ по русскому языку для поступления на инженерные и естественнонаучные программы. Абитуриентов, набравших менее 60 баллов, не допустят к поступлению.

«Предлагается отказывать в приеме тем, кто сдал ЕГЭ по русскому языку менее чем на 60 баллов. Если абитуриент набрал более 60 баллов, результаты сдачи этого экзамена будут учитываться как дополнительные (от 15 до 25 баллов)», — сообщили в министерстве.

Инициатива рассматривается в рамках перехода на новую систему высшего образования не раньше 2027 года. Эксперты считают, что это позволит вузам точнее выбирать абитуриентов со способностями к физике и математике.

Изменения не коснутся поступающих в 2026/2027 году. До 1 марта кафедры должны обсудить идею и представить предложения.

А основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году начнется с 1 июня. В этом материале мы опубликовали подробное расписание экзаменов.

31 декабря хотят сделать выходным днем навсегда

Последний день года предлагают навсегда сделать выходным, так как полноценной работы в него все равно не бывает. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В этом году россияне будут отдыхать 31 декабря, так как один из выходных дней перенесли на эту дату, но в Трудовом кодексе последний день года остается рабочим днем.

«Считаю, что правильно было бы закрепить раз и навсегда 31 декабря в Трудовом кодексе как выходной день. Когда 31 декабря выпадало на будний день, нормальной работы не происходило: люди отпрашивались, либо договаривались, либо брали выходной за свой счет или в счет отпуска», — отметил Нилов.

Также он призвал сохранить баланс рабочих и праздничных дней. Для этого он предложил или сделать 31 декабря нерабочим вместо 8 января, или прописать перенос на 31 декабря одного из нерабочих дней года.

Каждый сотый россиянин заражен смертельной болезнью

С диагнозом ВИЧ живут более 1,2 миллиона россиян. Такую тревожную статистику предоставил академик РАН и руководитель специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

ВИЧ — это вирус, который ослабляет защиту нашего организма от разных болезней. В результате работа иммунной системы угнетается, развивается СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита). На этой стадии возникают тяжелые заболевания, которые могут привести к летальному исходу. Вирус передается в основном через кровь. Распространенные способы заражения: Незащищенный секс с зараженным человеком.

Использование чужих игл или шприцев.

От матери к ребенку — во время родов или кормления грудью. После заражения может пройти много времени, прежде чем появятся первые признаки. На ранних стадиях человек может чувствовать себя как при обычной простуде: температура, головная боль, сыпь на коже, боль в горле. Позже могут появиться более серьезные симптомы: постоянные простуды, потеря веса, проблемы с пищеварением, слабость. При правильном лечении люди с ВИЧ могут жить долго и здорово. Современные лекарства помогают предотвратить передачу вируса другим людям.

«Все должны понять, что эпидемия не прекратилась, риски заражения очень большие. В нашей стране, если брать только взрослых людей от 15 до 50 лет, то это больше 1%. То есть каждый сотый заражен вирусом», — отметил эксперт.

Ситуация в мире также вызывает беспокойство — около 40 миллионов людей живут с ВИЧ. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в этом году число инфицированных увеличится еще на 1,4 миллиона человек.

Сотни городов исчезнут в России

Сотни малых городов России могут исчезнуть из-за оттока населения. По данным ВЦИОМ, в настоящее время люди переезжают в более крупные города ради перспективной работ и развитой инфраструктуры.

«Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают из города, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается», — говорится в исследовании.

Недостаточное развитие инфраструктуры и ограниченные перспективы карьерного роста и получения образования рассматриваются как факторы, способствующие возникновению такого явления. 38% жителей малых городов готовы рассмотреть переезд, если им предложат больший заработок.

Эксперты отмечают, что количество людей в небольших населенных пунктах продолжит сокращаться, а в 2030 году уменьшится на 36%.

Роскомнадзор массово блокирует приложения и мессенджеры

На этой неделе пользователи приложений и мессенджеров столкнулись с ограничениями в их работе. Все дело в том, что Роскомнадзор продолжает массовую блокировку приложений и онлайн-сервисов.

WhatsApp*

Блокировка мессенджера происходит поэтапно. В августе 2025 года Роскомнадзор заблокировал звонки в онлайн-сервисе. В конце октября платформа стала работать медленнее, а пользователи столкнулись с невозможностью отправлять фото и видео файлы. Это оказалось вторым этапом блокировки мессенджера.

В настоящее время неизвестно, как долго ведомство будет ограничивать работу WhatsApp*. Многие пользователи уже совсем не могут зайти в приложение. А полностью отключить его могут в течение нескольких месяцев.

Telegram

В Telegram как и в WhatsApp* тоже ограничили онлайн-звонки в августе 2025 года. Предполагается, что мессенджер может ждать аналогичная судьба.

Кроме того, Роскомнадзор высказывал схожие претензии к Telegram и заявлял, что не видит со стороны его разработчиков движения по части блокирования неугодного контента.

«Что касается Telegram, вопросы к нему ровно те же, что и к WhatsApp*. Они остаются, потому что у нас есть правила организаторов распространения информации, правила социальных сетей. И в этом смысле мы не делаем никаких исключений, мы никаких специальных требований ни к WhatsApp*, ни к Telegram не предъявляем», — предупредил накануне председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Сергей Боярский.

Но основатели ресурса все-таки могут договориться с властями. Так считает эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев. Подробнее об этом мы писали здесь.

FaceTime

У пользователей iPhone при ограничении онлайн звонков в мессенджерах оставалась возможность совершить их в FaceTime, но работу популярного сервиса видеозвонков тоже ограничили на территории всей России. В ведомстве отметили, что платформа стала инструментом для незаконных действий.

FaceTime — это сервис от Apple для видео- и аудиозвонков между устройствами компании (iPhone, iPad, Mac). Для работы достаточно иметь Apple ID и доступ в интернет (можно использовать как Wi-Fi, так и мобильный интернет). Никаких дополнительных регистраций и сложных настроек не требуется.

Пока неизвестно, будет ли блокировка временной мерой или постоянным решением.

Snapchat

Не обошла блокировка и мобильное приложение для обмена сообщениями с прикреплёнными фото и видео — ShapChat. В Роскомнадзоре объяснили, что мессенджер использовали для организации террористических действий.

Roblox

Вместе с мессенджерами заблокировали и популярную игру. Теперь у россиян не работает Roblox. В Роскомнадзоре заявили, что заблокировали сервис из-за экстремистской и террористической деятельности, а также пропаганды ЛГБТ*.

Roblox — это онлайн-платформа, где пользователи сами могут создавать собственные игры и принимать участие в чужих. В ней есть возможность генерировать свои виртуальные площадки и серверы, где ты будешь играть с друзьями или незнакомыми тебе людьми. Игра очень популярна среди детей и подростков.

Пока РНК не планирует снимать введенные ведомством ограничения в отношении игровой платформы.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.