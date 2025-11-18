Снова можно смотреть видео? Пользователи сообщили о возобновлении работы YouTube в России

Пользователи сообщили о возобновлении работы видеохостинга YouTube в России. О том, что приложение и сайт сервиса снова начали загружаться, сообщают клиенты нескольких операторов связи в разных регионах России.
Так, некоторые пользователи МТС и Билайна рассказали, что YouTube у них заработал без всяких замедлений. Читательница MSK1.RU также сообщила, что частично YouTube заработал у оператора Т2. Об этом также написал блогер Максим Горшенин в своем Telegram-канале.
«Интересный побочный эффект от повреждения кабеля „Ростелекома“ — внезапно заработал YouTube. Оказывается, это не сервера Google не обновлялись», — написал он.
Однако у нашего корреспондента, который пользуется услугами Билайна, приложение не работает. При попытке открыть главную страницу или подписки начинается вечная загрузка.
Некоторые предположили, что смягчение ограничений может быть связано со словами министра обороны США Пита Хегсета, который дал указание прекратить кибератаки против инфраструктуры России. Однако IT-эксперт Захар Стальненко считает, что причина кроется в настройках провайдеров.
«На мой взгляд, это не результат политического решения, а скорее временная техническая корректировка на уровне отдельных операторов. YouTube использует распределенную сеть серверов, и иногда часть трафика может „просачиваться“ через новые IP-адреса, которые еще не занесены в черные списки, — рассказал он порталу Regions. — Вероятно, МТС и Билайн пока не успели заблокировать эти каналы. Но это не значит, что запрет снят. Скорее всего, доступ исчезнет через несколько дней или даже часов».
Блокировка YouTube в России началась в июле 2024 года — тогда операторы начали искусственно замедлять работу сервиса. Сначала проблемы начались на компьютерах, но затем замедление затронуло и мобильное приложение. В декабре трафик видеохостинга упал на 80%.
В декабре того же года в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным был озвучен вопрос от блогера Влада Бумаги. Он поинтересовался, зачем блокировать YouTube в России. Глава государства рассказал подробности об этой ситуации.
«В ситуации с YouTube в России больше вопросов к этой платформе, а не к властям РФ», — заявил Путин.
Периодически пользователи сообщают о том, что сервис снова начал полноценно работать, но длится это обычно недолго.
А у вас работает YouTube?