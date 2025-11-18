НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Страна и мир Снова можно смотреть видео? Пользователи сообщили о возобновлении работы YouTube в России

Рассказываем, в чем причина и разблокировали ли сервис

194
Пользователи сообщили о возобновлении работы видеохостинга YouTube в России. О том, что приложение и сайт сервиса снова начали загружаться, сообщают клиенты нескольких операторов связи в разных регионах России.

Так, некоторые пользователи МТС и Билайна рассказали, что YouTube у них заработал без всяких замедлений. Читательница MSK1.RU также сообщила, что частично YouTube заработал у оператора Т2. Об этом также написал блогер Максим Горшенин в своем Telegram-канале.

«Интересный побочный эффект от повреждения кабеля „Ростелекома“ — внезапно заработал YouTube. Оказывается, это не сервера Google не обновлялись», — написал он.

Однако у нашего корреспондента, который пользуется услугами Билайна, приложение не работает. При попытке открыть главную страницу или подписки начинается вечная загрузка.

Источник: скриншот из приложения YouTubeИсточник: скриншот из приложения YouTube
Источник:

скриншот из приложения YouTube

Некоторые предположили, что смягчение ограничений может быть связано со словами министра обороны США Пита Хегсета, который дал указание прекратить кибератаки против инфраструктуры России. Однако IT-эксперт Захар Стальненко считает, что причина кроется в настройках провайдеров.

«На мой взгляд, это не результат политического решения, а скорее временная техническая корректировка на уровне отдельных операторов. YouTube использует распределенную сеть серверов, и иногда часть трафика может „просачиваться“ через новые IP-адреса, которые еще не занесены в черные списки, — рассказал он порталу Regions. — Вероятно, МТС и Билайн пока не успели заблокировать эти каналы. Но это не значит, что запрет снят. Скорее всего, доступ исчезнет через несколько дней или даже часов».

Блокировка YouTube в России началась в июле 2024 года — тогда операторы начали искусственно замедлять работу сервиса. Сначала проблемы начались на компьютерах, но затем замедление затронуло и мобильное приложение. В декабре трафик видеохостинга упал на 80%.

В декабре того же года в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным был озвучен вопрос от блогера Влада Бумаги. Он поинтересовался, зачем блокировать YouTube в России. Глава государства рассказал подробности об этой ситуации.

«В ситуации с YouTube в России больше вопросов к этой платформе, а не к властям РФ», — заявил Путин.

Периодически пользователи сообщают о том, что сервис снова начал полноценно работать, но длится это обычно недолго.

А у вас работает YouTube?

Да! (я абонент МТС и Билайн)
Все загружается (я абонент другого оператора)
Нет (я абонент МТС и Билайн)
Не грузится (я абонент другого оператора)

Арина Майорова
Арина Майорова
Корреспондент
YouTube Блокировка Замедление YouTube
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
17 минут
Пофиг
Читать все комментарии
Гость
