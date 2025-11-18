Небога от бога: как популярная блогерша сражалась и проиграла раку в 21 год

В 21 год ее не стало Источник: Телеграм-канал «небога от бога»

Миллионы подписчиков, огромная поддержка аудитории, большое будущее в сфере блогинга могли ждать новокузнечанку — Ирину Небогу, если бы не рак. В ночь на понедельник, 17 ноября, девушка скончалась от саркомы в 21 год. Редакция NGS42.RU рассказывает, чем была известна землячка.

Трудное детство

Ира Небога родилась в 2004 году в Новокузнецке, там же она прожила до 17 лет. Ее мама работала риелтором и увлекалась дизайном, а отец — шахтером на местной разработке, позже он основал свой бизнес. Однако девушка неохотно его вспоминала и говорила, что он часто употреблял алкоголь и был «тяжелым» человеком.

Как говорила Ирина, из-за отца ее детство нельзя назвать простым. В одном из интервью она рассказывала о глубокой зависимости от запрещенных веществ, которая сформировалась в 13 лет. Также будущая медиаперсона отмечала, что несколько лет буквально прожила в притоне с другими подростками, где однажды с ней случилась передозировка.

Избавиться от зависимости Небога смогла лишь после того, как ей поставили диагноз «саркома Юинга» в 17 лет.

Источник: Телеграм-канал «небога от бога»

Стать звездой интернета

Первые и ужасные боли в ноге девушка почувствовала в 16 лет. Оказалось, что причина — развившаяся онкология на 2-й стадии. Ирина не знала, что делать с диагнозом, хотела даже не начинать лечение из-за страха, но в итоге решилась на терапию.

Это было тяжелым временем: отказ от наркотиков, постоянные процедуры, нескончаемые боли. Будущая блогерша не могла предположить, как выйти из этого состояния. Тогда одна из ее подруг предложила завести страницу в набирающем популярность «Тик-токе» и начать снимать видео. Так и случилось. Вскоре ироничные ролики про рак стали набирать миллионные просмотры.

Аудитория к прошлому Ирины относилась спокойно и любила девушку за искренность и бесстрашие, поэтому и поддержки было настолько много, что Небога решила бороться до конца. Всего ей потребовалось 14 курсов химиотерапии и сложная операция на кости бедра. Уже через год ей сообщили, что онкология отступила, а болезнь перешла в ремиссию.

Источник: Телеграм-канал «небога от бога»

«Я не боялась»

После этого 3 года Ира жила под постоянным наблюдением врачей. Однако это не помешало ей найти любовь, начать путешествовать и заниматься спортом.

Но в 2024 году в ее черепе обнаружили 8-сантиметровое образование на 4-й стадии. Как рассказывала Небога, случай сразу назвали безнадежным. Ирина в это не поверила и начала усиленно проходить еще один курс терапии. И вновь удача — ремиссия.

Даже во время борьбы с болезнью она не бросала своих подписчиков и продолжала делиться с ними всей информацией о выздоровлении. Помимо производства контента, она рисовала картины, записывала треки и создавала свой бренд одежды.

Источник: Городские медиа

Осенью 2025 года рассказала аудитории, что результаты последних исследований неутешительные, и даже задумывалась над тем, чтобы оставить соцсети. Оказалось, что у нее снова появились метастазы.

К сожалению, третьей борьбы с раком Ирина не выдержала и скончалась в окружении семьи и друзей. Об этом от ее имени написали в телеграм-канале, вероятно, близкие.

Последнее сообщение девушки Источник: Телеграм-канал «небога от бога»

«Я сражалась до последнего, но вчера в 22:25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», — указано в посте.