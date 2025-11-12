НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,29
EUR 94,19
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
На машину рухнул столб с проводами
«Умные решения»
Где хоронить домашних животных
Распродажа иномарок по дешевке
Угон автобуса: видео
Расширение платных парковок
Схема пешеходного центра
Страна и мир В Госдуме предложили сократить рабочую неделю, но не для всех

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю, но не для всех

Рассказываем подробности инициативы

2 026
Депутаты заявили, что хотят облегчить жизнь многодетным семьям | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUДепутаты заявили, что хотят облегчить жизнь многодетным семьям | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Депутаты заявили, что хотят облегчить жизнь многодетным семьям

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России может появиться еще одна мера поддержки многодетных семей: депутаты внесли в правительство законопроект о сокращенной рабочей неделе для родителей, воспитывающих трех и более детей.

В чем суть инициативы

Парламентарии предлагают внести изменения в статью 92 Трудового кодекса РФ. Если законопроект примут, один из родителей в многодетной семье сможет работать не более 30 часов в неделю вместо стандартных 40. Документ уже направлен в правительство РФ.

В пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомился ТАСС, отмечается, что сегодня сокращенная рабочая неделя предусмотрена для ряда категорий работников, но многодетные родители в этот перечень не входят. Депутаты указывают: при полной занятости у таких семей зачастую просто нет возможности сопровождать детей в школу и на кружки, помогать с уроками и полноценно участвовать в воспитательном процессе.

По мнению Слуцкого, предложенная мера позволит многодетным родителям больше времени уделять детям и сохранить стабильный доход.

Почему это важно

Депутат Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС подчеркнул: быть многодетным родителем — это не только счастье, но и огромная ответственность.

«Когда в семье трое и больше детей, количество забот также умножается троекратно. Отвезти всех в школу или сад, забрать, накормить, помочь с уроками, а еще уделить каждому внимание, не забывая при этом пять дней в неделю ездить на работу и от звонка до звонка успешно выполнять свои трудовые обязанности», — отметил парламентарий.

«В сутках тем временем по-прежнему всего 24 часа, а значит, многодетные мамы и папы живут в постоянном режиме сверхнагрузки, вынужденные разрываться между домом и работой, что плохо сказывается не только на их здоровье и психологическом состоянии, но и на атмосфере внутри семьи», — пояснил он.

Если законопроект одобрят, он начнет действовать с 1 марта 2026 года.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Семья Сокращенная рабочая неделя Госдума
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY5
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
12 ноября, 11:31
А у кого 1 ребенок или 2, то их не нужно водить на кружки, воспитывать и помогать делать уроки
Гость
12 ноября, 10:12
Депутаты как то запаздывают. Многие российские предприятия рабочую неделю уже сократили.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление