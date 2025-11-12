В Госдуме предложили сократить рабочую неделю, но не для всех

Депутаты заявили, что хотят облегчить жизнь многодетным семьям Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России может появиться еще одна мера поддержки многодетных семей: депутаты внесли в правительство законопроект о сокращенной рабочей неделе для родителей, воспитывающих трех и более детей.

В чем суть инициативы

Парламентарии предлагают внести изменения в статью 92 Трудового кодекса РФ. Если законопроект примут, один из родителей в многодетной семье сможет работать не более 30 часов в неделю вместо стандартных 40. Документ уже направлен в правительство РФ.

В пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомился ТАСС, отмечается, что сегодня сокращенная рабочая неделя предусмотрена для ряда категорий работников, но многодетные родители в этот перечень не входят. Депутаты указывают: при полной занятости у таких семей зачастую просто нет возможности сопровождать детей в школу и на кружки, помогать с уроками и полноценно участвовать в воспитательном процессе.

По мнению Слуцкого, предложенная мера позволит многодетным родителям больше времени уделять детям и сохранить стабильный доход.

Почему это важно

Депутат Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС подчеркнул: быть многодетным родителем — это не только счастье, но и огромная ответственность.

«Когда в семье трое и больше детей, количество забот также умножается троекратно. Отвезти всех в школу или сад, забрать, накормить, помочь с уроками, а еще уделить каждому внимание, не забывая при этом пять дней в неделю ездить на работу и от звонка до звонка успешно выполнять свои трудовые обязанности», — отметил парламентарий.

«В сутках тем временем по-прежнему всего 24 часа, а значит, многодетные мамы и папы живут в постоянном режиме сверхнагрузки, вынужденные разрываться между домом и работой, что плохо сказывается не только на их здоровье и психологическом состоянии, но и на атмосфере внутри семьи», — пояснил он.