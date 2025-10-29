НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Нельзя снимать с общества ответственность»: Нюта Федермессер — о помощи неизлечимо больным. Видео

«Нельзя снимать с общества ответственность»: Нюта Федермессер — о помощи неизлечимо больным. Видео

Мы обсудили систему хосписов в регионах

85

Интервью с Нютой Федермессер

Источник:

Городские медиа

Директор Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», бывший руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер дала большое интервью нашим коллегам из MSK1.RU. Она рассказала, как сейчас помогают россиянам, почему так важно провести последние дни жизни дома и чего не хватает в системе хосписов.

Федермессер подробно описала, как «Вера» помогает региональным организациям и меняет подход в этой работе. Обсудили, какова роль государства и общества в благотворительности.

Глава фонда напомнила о вопиющем случае, изменившем подход к паллиативной помощи в стране, — о самоубийстве контр-адмирала Вячеслава Апанасенко, который не выдержал болей. MSK1.RU также выяснил, в каком состоянии благотворительная сфера прямо сейчас. Оказалось, россияне парадоксально не доверяют ни государству, ни фондам, но все равно помогают.

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер вновь возглавила в сентябре после того, как покидала на время должность директора. Она призналась, что изменилась и, например, больше не считает НКО третьим сектором, который противостоит государству.

Комментарии
3
Гость
22 минуты
Заплати всё время поднимающиеся налоги, сборы, штрафы, итд итп и собирай на лечение детей и помощь всем братским народам?
Гость
13 минут
Нескрепные слова говорит
