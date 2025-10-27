В Канаде медведь откусил охотнику часть головы, но мужчина выжил и дал хищнику отпор: новости 27 октября

Медведь скончался в лесу от сепсиса Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 октября.

Умер самый красивый актер Бьерн Андресен

Умер шведский актер и музыкант Бьерн Андресен, которого прозвали самым красивым мальчиком XX века. Ему было 70 лет, пишет газета Dagens Nyheter.

«Умер актер Бьерн Андресен. <…> О смерти Андресена изданию сообщил режиссер Кристиан Петри, снявший документальный фильм об актере вместе с Кристиной Линдстрем», — говорится в статье.

Причина смерти неизвестна. Андресен родился в 1955 году и дебютировал в фильме Роя Андерссона «История любви» в 1970 году. Мировая известность пришла к актеру в 1971 году, когда он сыграл главную роль (мальчик Тадзио) в фильме знаменитого итальянского режиссера Лукино Висконти «Смерть в Венеции», снятого по мотивам одноименной новеллы Томаса Манна. Именно Висконти тогда назвал актера «самым красивым мальчиком XX века».

Сколько будут получать зумеры на пенсии

На страховую пенсию в размере от 25 до 40 тысяч рублей могут рассчитывать россияне, которые только начинают трудовую деятельность. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Он отметил, что эта сумма основана на средней зарплате около 100 тысяч рублей и предполагаемом трудовом стаже 30–40 лет.

«Будущие пенсионеры из поколения зумеров получат выплаты, сопоставимые с нынешними пенсиями, либо немного выше за счет отсутствия „провальных“ лет, не вошедших в стаж, как это часто было у старших поколений», — пояснил аналитик Газете.Ru.

Селезнев предупредил, что старение населения и снижение числа занятых увеличат нагрузку на пенсионную систему.

Россия подала заявку на проведение Евро-2032

Россия может принять чемпионат Европы по футболу 2032 года, если выяснится, что Италия не готова к этому. По информации Daily Mail, РФ уже подала заявку на проведение мероприятия и сделала это, несмотря на запрет на проведение официальных турниров из-за ситуации на Украине.

«Заявку на Евро-2032 мы подали официально еще в 2022 году. Тогда же об этом все и писали. Нового с тех пор ничего не было. Просто Daily Mail, видимо, на основе слов [главы РФС Александра] Дюкова пару дней назад решили так подать свою новость», — сообщили в пресс-службе РФС.

Евро-2032 — 19-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Италии и Турции. 10 октября 2023 года на конгрессе УЕФА в Ньоне (Швейцария) было объявлено, что турнир состоится в этих странах.

Турнир должны провести Италия и Турция. Но УЕФА из десяти предложенных итальянцами стадионов согласился только с одним. Есть риск, что Италию могут лишить права на организацию соревнований.

В России выросли продажи лекарства для диабетиков

В России втрое выросли продажи препаратов с действующим веществом семаглутид. За девять месяцев купили уже 3,6 миллиона упаковок на сумму 20,5 миллиарда рублей, сообщают аналитики компании DSM Group.

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), которое применяют при лечении сахарного диабета 2-го типа и ожирения.

Похожие показатели у аналитиков RNC Pharma — 3,63 миллиона упаковок (+3,7 раза) на 19 миллиардов рублей (рост в 3,4 раза). Самым популярным у россиян считается препарат «Семавик» от компании «Герофарм». С начала года его продаж стало в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

На втором месте — «Квинсента» от «Промомеда», чьи продажи с прошлого года выросли в 1,6 раза. Еще интерес к этим препаратам подтверждают и аптечные сети. В Megapteka.ru отметили, что продажи семаглутида выросли почти втрое, до 42,9 тысячи упаковок, в «Здравсити» — в 3,5 раза, до 110 тысяч упаковок, в сети «36,6» — в 2,6 раза, до 243 тысяч упаковок.

Желающие обрести узкую талию часто принимают лекарство не по назначению врача, а у препаратов на основе семаглутида очень много побочных эффектов. О том, какие сопутствующие заболевания он может вызывать, если принимать его неправильно, мы рассказали здесь.

В ноябре изменятся выплаты пособий, зарплат и пенсий

Некоторые россияне смогут получить свои выплаты раньше обычного. Изменения связаны с празднованием Дня народного единства.

День народного единства учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Изменения стоит ждать в поступлении зарплат. Если по документам она должна поступить в день, который будет выходным или праздничным, работодатель обязан предоставить ее в последний рабочий день. Такая же история с выплатами пенсий и пособий, которые предоставляет Социальный фонд России.

Это значит, что все выплаты, которые обычно приходят 2, 3 или 4-го числа месяца, поступят раньше. Подробнее о графике остальных выплат мы рассказали в отдельном материале. А о том, как будем отдыхать после шестидневки, можно узнать здесь.

В Минздраве рассказали, когда настанет пик заболеваемости ОРВИ и гриппа

В России жители сезонно болеют гриппом и респираторными вирусами, но ситуация остается стабильной. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что подъем заболеваемости ожидается в декабре - январе.

«Точное время пика заболеваемости зависит от многих факторов, включая погодные условия, интенсивность социальных контактов и охват вакцинацией», — отметил эксперт, его слова передает РБК.

Чуланов добавил, что один пациент с ОРВИ может заразить до 22 человек. Величина может меняться из-за количества контактов, влажности воздуха в помещении, вентиляции или проветривания, наличия симптомов, периода заболевания, условий изоляции источника инфекции.

Уберечь себя от заболевания и распространения вируса поможет вакцинация. Сейчас активно ставят уколы тем, кто хочет защититься от гриппа.

В Оренбургской области зверски убили учительницу

В Бугуруслане Оренбургской области зверски убили учительницу. Это произошло, когда женщина подошла к своему автомобилю «Ниссан-Кашкай». В этот момент к ней подбежал неизвестный и задушил ее. Всё случилось 25 октября. С тех пор полиция пыталась найти и задержать убийцу.

После нападения автомобиль женщины обнаружили на трассе недалеко от города — на 3-м километре автодороги Бугуруслан — Карповка. Машина якобы врезалась в столб, а за рулем находилось тело женщины. Вероятно, подозреваемый пытался замести следы. Однако сотрудники правоохранительных органов сразу заподозрили, что это не просто ДТП, а убийство.

Недавно наши коллеги из 56.RU сообщили, что им стала известна личность предполагаемого убийцы, а момент расправы над учительницей попал на камеры видеонаблюдения.

В социальных сетях появился момент убийства Источник: Новости Оренбурга / Telegram

По информации Следственного комитета, мужчина выслеживал женщину и лишил ее жизни с помощью удавки. Предположительно, причиной расправы могли стать бытовые конфликты, так как подозреваемый был соседом учительницы.

Всю хронологию событий убийства наши коллеги из 56.RU подробно рассказали в отдельном материале.

Источник: 56.RU

Многодетным отцам хотят разрешить выходить на пенсию досрочно

Многодетных отцов хотят начать отправлять на пенсию раньше положенного срока. Такое предложение содержится в докладе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, опубликованном на сайте детского омбудсмена.

В документе говорится, что предложение выдвинуто с целью укрепления института семьи и популяризации многодетности. Конкретные цифры, на сколько необходимо снизить пенсионный возраст многодетных отцов, Львова-Белова не назвала.

А как вам такая идея? Полностью поддерживаю — это необходимо для поощрения многодетных семей. В целом идея хорошая, но нужно учитывать и другие факторы. Считаю, что могут быть более уместные способы поддержки многодетных семей. Свой ответ напишу в комментариях.

В России ужесточат правила службы для срочников

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ужесточение правил для военнослужащих-срочников. Однако они коснутся не всех.

Изменения затронут период самовольной отлучки из части. Теперь, если срочник покинет часть больше чем на двое суток, то этот период перестанут засчитывать в общий срок службы по призыву.

Инициатива предполагает внесение изменений в статью № 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». На сегодняшний день действует норма, что в срок службы не засчитывается время самовольного увольнения, превышающее 10 суток, пишет ТАСС.

Оформить гражданство новорожденному получится онлайн

В России упростили процедуру подтверждения гражданства новорожденного. Теперь подать заявление об оформлении гражданства РФ ребенку можно, не выходя из дома, в электронном формате. Президент России Владимир Путин подписал закон об этом сегодня. Документ опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, теперь подавать такие заявления могут не только родители или опекуны, но и специальные представители органов опеки и попечительства. Этот закон особенно актуален для семей, где один из родителей является иностранцем и где ребенок родился на территории России.

С мошенниками планируют бороться с помощью единой цифровой системы

Единую цифровую систему для борьбы с мошенниками предложили создать в Госдуме. По информации зампреда комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, в эту систему должны входить МВД, банки и мобильные операторы.

«Нужно, как мне кажется, создавать единое цифровое пространство, куда включены и МВД, и банки, и мобильные операторы. Такую систему сигналов, маркировок: вот там человеку звонят перед сделкой постоянно, непрерывно, у него телефон занят только одним телефоном. Раз, сигнальчик. Человек снимает деньги… хочет продать очень быстро и очень дешево, два, сигнальчик. И как только количество этих сигналов начинает превышать какой-то допустимый минимум, тут должны вмешиваться правоохранительные органы», — рассказала Разворотнева в эфире радио «Говорит Москва».

В Канаде мужчина победил медведя в схватке

В Канаде мужчина одолел медведя, несмотря на то, что хищник откусил часть его головы. Охотнику Джо Пендри было 63 года.

Хищник напал на мужчину, когда тот охотился на лосей. Охотник успел выстрелить зверю в лапу, но того это не остановило. В момент схватки медведь схватил голову охотника и откусил ее часть. В ответ Пендри бил зверя кулаками и даже укусил его за ухо.