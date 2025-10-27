«Как будто попала в азиатский Лондон»: россиянка рассказала, что удивило ее в путешествии по Китаю

В Китае Наталия посетила два противоположных города Источник: Наталия Степанова / Личный архив

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года россияне могут посещать Китай без визы, и всё больше туристов открывают для себя эту загадочную и технологичную страну. Туристка Наталия Степанова из Мурманска — одна из тех, кто решился на самостоятельную поездку в Поднебесную. Она провела время в Пекине и Гонконге, сравнила два мира в одной стране и поделилась с редакцией 51.RU самыми яркими впечатлениями.

«Без Google-переводчика не обойтись»

Когда Наталия прилетела в Пекин, ее первым открытием стал аэропорт — настоящий гигант, который больше напоминает отдельный город со своими маршрутами и районами.

«Он просто гигантский, словно отдельный город со своими кварталами и маршрутами», — говорит она.

Всё четко организовано, навигация понятна благодаря дубляжу на английском. Но стоит выйти за пределы терминала, как язык будто исчезает: весь город говорит исключительно по-китайски. «Без Google-переводчика не обойтись, он твой ближайший друг в этой стране», — признается она.

Пекин поразил своей чистотой, масштабами и ощущением динамики: новые здания, широкие дороги, зеленые улицы.

Наталия отмечает, что город буквально растет на глазах. Но по-настоящему удивили детали — от технологичности до бытовых нюансов. Например, в ее отеле обслуживающий персонал был частично заменен роботами.

«Они сами катаются по лифту, привозят еду в номер — впервые такое увидела», — делится она.

И даже в ванной комнате технологии не отступают: унитазы оснащены функциями подогрева, автоматического смыва и ароматизации, а вот привычных ершиков там попросту нет — всё дезинфицируется само.

«Это, конечно, был культурный шок. Всё автоматически, всё за тебя делает машина. Даже в уборной. У китайцев в туалетах вообще нигде нет ершиков», — смеется Наталия.

Universal Studios и сливочное пиво

Один из дней она посвятила посещению Universal Studios в Пекине. По ее словам, парк напомнил Голливуд, но с китайской спецификой: всё безупречно организовано, но полностью адаптировано под местную аудиторию. Надписи и меню — только на китайском, актеры говорят с акцентом, аттракционы — чуть мягче, но с богатым визуальным рядом.

«Это как будто знакомый парк, но через призму Китая: тот же Universal, только с душой Пекина», — говорит она.

Особенно впечатлила зона «Гарри Поттера». «Атмосфера, музыка, детали — всё как в фильме. Кажется, вот-вот пролетит метла или откроется дверь в Хогвартс.

Обязательно попробуйте сливочное пиво — это чистое волшебство в кружке», — советует Наталия.

Панды и гастрономические открытия

Но настоящий восторг вызвали панды. В Пекине она посетила зоопарк, чтобы осуществить свою давнюю мечту — увидеть этих животных вживую.

«Настоящие панды, такие милые и забавные, что невозможно оторваться. Обязательно советую посмотреть их именно в Китае — там их много», — рассказывает она.

Китайцы, по ее словам, трепетно относятся к животным, особенно к собакам — и особенно к белым, к которым у них особая нежность.

Что касается еды, то Наталия признается: адаптироваться было сложно. «Не скажу, что мне удалось привыкнуть к китайской еде, она совсем не похожа на европейскую», — признается она.

Тем не менее утка по-пекински произвела большое впечатление — блюдо готовится при посетителе, красиво подается с соусами и наваристым бульоном. В числе приятных гастрономических открытий были и суши — свежие и вкусные.

А вот бургеры стали культурным испытанием. «Мы-то привыкли к аккуратному куриному филе, а там из булки может торчать ножка или крылышко. Это в порядке вещей, для них абсолютно нормально».

Английский Гонконг

Следующей точкой путешествия стал Гонконг, и он оказался полным контрастом Пекину. «Казалось бы, одна страна — а разница колоссальная», — говорит Наталия.

Здесь всё говорит на английском: транспорт, вывески, сервис — и это огромный плюс для туриста. Город напомнил ей Лондон не только языком, но и левосторонним движением, британскими номерами на машинах и общей культурной атмосферой.

«Как будто попала в азиатский Лондон», — делится она. После Пекина Гонконг стал настоящим облегчением. «Когда впервые пыталась заказать еду в Пекине без переводчика — это был квест. А потом в Гонконге — как вздохнула с облегчением : "О, английский! Люди меня понимают" ».

Лечение в Китае очень дорогое

Несмотря на языковые сложности, Наталия говорит, что чувствовала себя в Китае комфортно. «Китайцы оказались невероятно дружелюбными и открытыми, особенно к русским туристам. Всегда улыбаются, интересуются, могут помочь, даже если не понимают по-английски», — отмечает она. Общение чаще всего происходило с помощью жестов и Google-переводчика.

С практической стороны поездка тоже оказалась познавательной. Хотя страховка сейчас не требуется для въезда в Китай по безвизу, Наталия советует всё-таки ее оформить. «Если вдруг заболеешь или что-то случится — лечение в Китае очень дорогое. Лучше не рисковать».

Что касается карт, то подходят не все — она использовала две, оформленные в Россельхозбанке: одну в рублях, другую в юанях, и с ними не возникло проблем.

Подводя итоги, Наталия называет поездку одним словом — восторг. Она оказалась полной ярких эмоций, неожиданностей и открытий.

«Она была яркая, интересная и совсем не похожая на другие. А то, что сейчас не нужна виза, — отличный повод поехать еще раз», — говорит она.

Если вы ищете направление, где каждый день будет полон сюрпризов, Китай вас точно не разочарует.