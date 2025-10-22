НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ждать ли мобилизации и куда отправят резервистов: Генштаб раскрыл свои планы

России нужны дополнительные силы для борьбы с беспилотниками

Сначала всех ждет серьезная подготовка

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Резервистов планируют отправить на защиту важных объектов внутри страны, чтобы те боролись с беспилотниками. Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов», — сказал Цимлянский.

Поэтому «наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан» привлекут к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России, объяснил вице-адмирал. 

По закону о воинской обязанности и военной службе резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве.

Выступление Владимира Цимлянского

Источник:

Минобороны России / Telegram

«Важно не путать резервистов с контрактниками — действующими военнослужащими. Главное отличие резервистов от контрактников — это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц», — отметил Цимлянский. 

Он подчеркнул, что речь о мобилизации в контексте привлечения резервистов не идет. Они также не будут привлекаться к участию в СВО и задачам за пределами РФ. Предварительно они пройдут обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовкам под руководством инструкторов Минобороны России. Только после этого резервистов допустят к самостоятельному выполнению задач, уточнил представитель Генштаба. 

Их будут направлять на сборы на основании указа президента РФ. Также они сохранят за собой работу, заработок и получат другие гарантии. 

«В соответствии с законодательством резервистам выплачивается денежное довольствие как за пребывание в резерве, так и за участие в специальных сборах, они обеспечиваются продовольственным, вещевым и иными установленными видами довольствия», — сообщил Цимлянский. 

На них также распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим. 

Ранее в Минобороны выступили с инициативой привлекать россиян из мобилизационного резерва к операциям за рубежом в мирное время. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила предложение. Согласно законопроекту, резервистов могут использовать в нескольких случаях:

  • при возникновении вооруженных конфликтов;

  • при проведении контртеррористических операций;

  • при использовании Вооруженных сил РФ за пределами РФ путем их призыва на специальные военные сборы. 

Пока же по действующему законодательству резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Подробнее о грядущий изменениях рассказали в материале

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Резервист Минобороны Владимир Цимлянский Военные сборы Спецоперация на Украине Беспилотник
Комментарии
18
Гость
55 минут
Что-то похожее я слышал про мобилизованных. Дежавю какое-то...
Гость
42 минуты
Похоже что на полноценные контракты в бюджете деньги закончились.
Читать все комментарии
