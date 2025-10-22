Ждать ли мобилизации и куда отправят резервистов: Генштаб раскрыл свои планы

Сначала всех ждет серьезная подготовка Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Резервистов планируют отправить на защиту важных объектов внутри страны, чтобы те боролись с беспилотниками. Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов», — сказал Цимлянский.

Поэтому «наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан» привлекут к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России, объяснил вице-адмирал.

По закону о воинской обязанности и военной службе резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве.

Выступление Владимира Цимлянского Источник: Минобороны России / Telegram

«Важно не путать резервистов с контрактниками — действующими военнослужащими. Главное отличие резервистов от контрактников — это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц», — отметил Цимлянский.

Он подчеркнул, что речь о мобилизации в контексте привлечения резервистов не идет. Они также не будут привлекаться к участию в СВО и задачам за пределами РФ. Предварительно они пройдут обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовкам под руководством инструкторов Минобороны России. Только после этого резервистов допустят к самостоятельному выполнению задач, уточнил представитель Генштаба.

Их будут направлять на сборы на основании указа президента РФ. Также они сохранят за собой работу, заработок и получат другие гарантии.

«В соответствии с законодательством резервистам выплачивается денежное довольствие как за пребывание в резерве, так и за участие в специальных сборах, они обеспечиваются продовольственным, вещевым и иными установленными видами довольствия», — сообщил Цимлянский.

На них также распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим.

Ранее в Минобороны выступили с инициативой привлекать россиян из мобилизационного резерва к операциям за рубежом в мирное время. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила предложение. Согласно законопроекту, резервистов могут использовать в нескольких случаях:

при возникновении вооруженных конфликтов;

при проведении контртеррористических операций;

при использовании Вооруженных сил РФ за пределами РФ путем их призыва на специальные военные сборы.