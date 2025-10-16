В Европе — скандал. Сына принцессы Норвегии судят за 32 преступления (включая изнасилования)

Хёйбю не носил королевских титулов и не исполнял официальных обязанностей Источник: Lise Åserud/AP

В Европе уже несколько месяцев набирает обороты политический скандал. Это происходит синхронно с ходом уголовного дела против Мариуса Борга Хёйбю — 28-летнего сына кронпринцессы Норвегии. Против него выдвинуты обвинения в 32 преступлениях, включая четыре случая изнасилования.

Политически важный момент в том, что Хёйбю нельзя назвать принцем. Его мать, Метте-Марит, родила его еще до встречи с кронпринцем Хоконом. Титул кронпринцессы она получила после брака с ним. Особым условием оговаривалось, что уже рожденный сын, Хёйбю, не получит королевских титулов и не войдет в линию наследования норвежского престола.

Тем не менее к нему было приковано пристальное внимание публики и прессы. К сожалению, воспитание в королевском окружении не дало положительных результатов. Хёйбю 28 лет. Среди обвинений — насилие над одной бывшей девушкой, а также нарушение запретительных судебных приказов в отношении другой девушки.

«Господин Хёйбю отрицает наиболее серьезные обвинения, но планирует признать себя виновным по некоторым менее серьезным пунктам», — сообщил агентству Reuters его адвокат Петар Секулич.

По данным BBC, Хёйбю грозит до 10 лет тюрьмы. Он может получить столь суровый приговор, если его признают виновным по наиболее серьезным пунктам обвинения.

Среди менее серьезных также немало крайне возмутительных. Так, его обвиняют в съемке гениталий нескольких женщин без их ведома или согласия.

Кронпринц Хокон, отчим Хёйбю и будущий король Норвегии, прокомментировал дело против своего пасынка. Он подчеркнул, что его будущее решит суд. И добавил, что все участники дела, «вероятно, считают его сложным и затруднительным».