НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 752мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,84
EUR 91,73
«Локомотив» разгромил ЦСКА
На Соколе сдали новый дом
Роман Костомаров в Ярославле
«Умные решения» в недвижимости
На что Петров пошел ради роли
Что с платными парковками
Как изменят облик Стрелки
Хартли VS Никитин
Ищут землю под новое кладбище
Чем живет рынок, проданный частнику
Страна и мир В Европе — скандал. Сына принцессы Норвегии судят за 32 преступления (включая изнасилования)

В Европе — скандал. Сына принцессы Норвегии судят за 32 преступления (включая изнасилования)

Мариусу Хёйбю грозит 10 лет тюрьмы

181
Хёйбю&nbsp;не носил королевских титулов и не исполнял официальных обязанностей | Источник: Lise Åserud/APХёйбю&nbsp;не носил королевских титулов и не исполнял официальных обязанностей | Источник: Lise Åserud/AP

Хёйбю не носил королевских титулов и не исполнял официальных обязанностей

Источник:

Lise Åserud/AP

В Европе уже несколько месяцев набирает обороты политический скандал. Это происходит синхронно с ходом уголовного дела против Мариуса Борга Хёйбю — 28-летнего сына кронпринцессы Норвегии. Против него выдвинуты обвинения в 32 преступлениях, включая четыре случая изнасилования.

Политически важный момент в том, что Хёйбю нельзя назвать принцем. Его мать, Метте-Марит, родила его еще до встречи с кронпринцем Хоконом. Титул кронпринцессы она получила после брака с ним. Особым условием оговаривалось, что уже рожденный сын, Хёйбю, не получит королевских титулов и не войдет в линию наследования норвежского престола.

Тем не менее к нему было приковано пристальное внимание публики и прессы. К сожалению, воспитание в королевском окружении не дало положительных результатов. Хёйбю 28 лет. Среди обвинений — насилие над одной бывшей девушкой, а также нарушение запретительных судебных приказов в отношении другой девушки.

«Господин Хёйбю отрицает наиболее серьезные обвинения, но планирует признать себя виновным по некоторым менее серьезным пунктам», — сообщил агентству Reuters его адвокат Петар Секулич.

По данным BBC, Хёйбю грозит до 10 лет тюрьмы. Он может получить столь суровый приговор, если его признают виновным по наиболее серьезным пунктам обвинения.

Среди менее серьезных также немало крайне возмутительных. Так, его обвиняют в съемке гениталий нескольких женщин без их ведома или согласия.

Кронпринц Хокон, отчим Хёйбю и будущий король Норвегии, прокомментировал дело против своего пасынка. Он подчеркнул, что его будущее решит суд. И добавил, что все участники дела, «вероятно, считают его сложным и затруднительным».

Прокурор заявил, что судебный процесс может состояться в январе. Вероятно, он продлится около шести недель.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Норвегия Принц Принцесса Насилие Изнасилование
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление