Страны НАТО начали отработку потенциальных ядерных ударов по России: что известно

В учениях примут участие десятки самолетов Источник: NATO Multimedia / NATO

В Нидерландах 13 октября начинаются ежегодные учения стран НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Они завершатся 24 октября. Расскажем, что известно.

«НАТО с 13 октября будет проводить свои ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon», — сказал генсек организации Марк Рютте.

Он уточнил, что использование реальных ядерных боеприпасов не предполагается. При этом он заявлял, что эти учения станут «четким сигналом» потенциальным противникам НАТО.

«Мы должны провести эти учения, <…> чтобы наш потенциал ядерного сдерживания оставался как можно более надежным, безопасным и эффективным», — сказал Рютте.

Steadfast Noon проходят ежегодно с участием авиации как ядерных, так и неядерных государств НАТО. Они включают отработку алгоритмов и маневров с целью нанесения потенциальных ядерных ударов по России.

По данным телеканала N-tv, ВВС Германии примут участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию с боевыми самолетами. Они зарегистрировали три Tornado, способных нести американские ядерные бомбы, и четыре истребителя Eurofighter.

Как рассказал начальник отдела ядерных операций в военном штабе НАТО Дэниел Банч, в учениях примут участие около 2 тысяч военнослужащих из 14 стран и более 70 самолетов. Помимо вышеназванных Tornado и Eurofighter, в Steadfast Noon задействуют американские F-35, а также разведывательные самолеты и самолеты-дозаправщики.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать на НАТО. Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Североатлантический альянс продолжает продвигаться вплотную к российским границам, вопреки собственным обещаниям этого не делать. При этом всё чаще звучат угрозы применения силы против России, которую безосновательно обвиняют в намерении напасть.