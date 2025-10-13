НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

6 м/c,

с-в.

 742мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Запустят новый автобус
Пожар в Ярославле. Видео
Блиновской смягчили приговор
«Умные решения» в недвижимости
Как не остаться без квартиры
Сэкономить время и нервы на врачах
Вышла замуж за малийца
Как изменится зарплата учителей
Ярославна рассказала о своем хобби
Фоторепортаж из деревни Губцево
Страна и мир Страны НАТО начали отработку потенциальных ядерных ударов по России: что известно

Страны НАТО начали отработку потенциальных ядерных ударов по России: что известно

Альянс подает сигнал вероятным противникам

364
В учениях примут участие десятки самолетов | Источник: NATO Multimedia / NATOВ учениях примут участие десятки самолетов | Источник: NATO Multimedia / NATO

В учениях примут участие десятки самолетов

Источник:

NATO Multimedia / NATO

В Нидерландах 13 октября начинаются ежегодные учения стран НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Они завершатся 24 октября. Расскажем, что известно. 

«НАТО с 13 октября будет проводить свои ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon», — сказал генсек организации Марк Рютте.

Он уточнил, что использование реальных ядерных боеприпасов не предполагается. При этом он заявлял, что эти учения станут «четким сигналом» потенциальным противникам НАТО.

«Мы должны провести эти учения, <…> чтобы наш потенциал ядерного сдерживания оставался как можно более надежным, безопасным и эффективным», — сказал Рютте.

Steadfast Noon проходят ежегодно с участием авиации как ядерных, так и неядерных государств НАТО. Они включают отработку алгоритмов и маневров с целью нанесения потенциальных ядерных ударов по России.

По данным телеканала N-tv, ВВС Германии примут участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию с боевыми самолетами. Они зарегистрировали три Tornado, способных нести американские ядерные бомбы, и четыре истребителя Eurofighter.

Как рассказал начальник отдела ядерных операций в военном штабе НАТО Дэниел Банч, в учениях примут участие около 2 тысяч военнослужащих из 14 стран и более 70 самолетов. Помимо вышеназванных Tornado и Eurofighter, в Steadfast Noon задействуют американские F-35, а также разведывательные самолеты и самолеты-дозаправщики.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать на НАТО. Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Североатлантический альянс продолжает продвигаться вплотную к российским границам, вопреки собственным обещаниям этого не делать. При этом всё чаще звучат угрозы применения силы против России, которую безосновательно обвиняют в намерении напасть.

В прошлом году учения по ядерному сдерживанию НАТО прошли в Великобритании, Бельгии, Дании, Германии и Нидерландах 14 октября и продлились две недели. Всего в Steadfast Noon были задействованы две тысячи военных из 13 стран-членов альянса и 60 военных самолетов.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
НАТО Учения Steadfast Noon Ядерное оружие
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Инженер1
1 час
Ну! Д.А. медведёв нас всех защитит! Как кинет гранату и наты - нету!
Гость
2 часа
Нечего было выпендриваться - теперь сушите сухари.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление