Солнце сожжет Землю, а города России затопит: итоги недели

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Тысячи застрявших туристов на Эвересте

Около тысячи туристов застряли на Эвересте из-за снежной бури. Спасатели не могли добраться до них из-за тех же погодных условий. Большинство туристов — китайцы, приехавшие на восьмидневные каникулы, посвященные Дню образования КНР.

Часть людей укрылась в палатках, которые замело снегом. Видимость из-за метели сократилась до метра. Туристы ожидали помощи спасателей на высоте 4900 метров, где обычно развивается горная болезнь. Метель началась вечером 4 октября.

Эвакуировать их удалось только к 8 октября, пишет The Guardian. Во время спасательных работ также обнаружили тело погибшего туриста. Он скончался от кислородного голодания и переохлаждения, передает Telegram-канал Shot.

В связи с погодными условиями продажи билетов и доступ в природный парк «Эверест» были приостановлены.

Как прошел национальный конкурс «Мисс Россия — 2025»

На этой неделе в России прошел национальный конкурс «Мисс Россия — 2025». Жюри присудило корону 22-летней Анастасии Вензе из Московской области, которая получила главный приз — миллион рублей и право представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в ноябре.

Победа Анастасии вызвала общественный резонанс в соцсетях. После конкурса девушка поймала не только восхищенные взгляды, а еще и нападки хейтеров.

Нобелевская премия мира досталась не Трампу

В Стокгольме назвали лауреата Нобелевской премии мира 2025 года — венесуэльского политика Марию Корину Мачадо. Она известна как лидер оппозиции и главный соперник президента Николаса Мадуро. Нобелевский комитет отметил ее работу по продвижению демократических прав и борьбе за мирный переход к демократии. Премия включает 11 миллионов шведских крон (примерно 1,2 миллиона долларов).

Среди номинантов был и Дональд Трамп, который активно продвигал свою кандидатуру и заявлял, что если премия достанется не ему, то это станет «оскорблением» для США. Его кандидатуру также поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Microsoft прекращает поддержку Windows 10

Microsoft прекратит поддержку Windows 10 с 14 октября 2025 года. Об этом сообщила компания в уведомлении на своем сайте.

Все версии операционной системы (Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations) перестанут получать ежемесячные обновления безопасности и предварительные версии после этой даты. Устройства на Windows 10 продолжат работать, но станут уязвимыми к вирусам и не будут получать обновления программного обеспечения.

Microsoft рекомендовала пользователям перейти на Windows 11 и предложила продлить поддержку Windows 10 на год за 30 долларов.

Мощный взрыв на заводе взрывчатки в США

В Теннесси на заводе Accurate Energetic Systems произошел мощный взрыв, унесший жизни 16 человек. Десятки пострадавших госпитализированы.

Здание завода разрушено, а спасательные работы велись под продолжающиеся детонации. Завод, расположенный в 100 км от Нэшвилла, производил взрывчатые вещества для военной, аэрокосмической и горнодобывающей отраслей, включая боеприпасы для ВСУ. Причины взрыва выясняются.

Ожесточенные бои вспыхнули на границе Афганистана и Пакистана

Ожесточенные бои вспыхнули на афгано-пакистанской границе. Столкновения происходят вдоль линии Дюранда — в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд.

Талибан перебросил технику и нанес авиаудар по Лахору. По данным Tolo News, погибли 12 пакистанских военнослужащих. Позже министерство обороны Афганистана заявило о завершении «операции возмездия», предупредив о новых ударах в случае нарушений.

Конфликт начался из-за обвинений Афганистана в нарушении пакистанского воздушного пространства и авиаударах по территории страны.

Российские города начнут уходить под воду

Из-за потепления и таяния льдов несколько российских городов может затопить. Об этом РИА Новости заявил Филипп Сапожников из Института океанологии РАН.

Он отметил, что наводнения угрожают Азову, южной части Ростова-на-Дону, прибрежной части Керчи, станицам северной Кубани и части Адлера.

На северо-западе России вода может дойти до Санкт-Петербурга, Кронштадта и Сестрорецка. На севере — до Варандея, Нарьян-Мара и Салехарда. В Дальневосточном регионе затопление может коснуться Находки.

По словам Сапожникова, к 2100 году уровень Мирового океана поднимется на 0,3–0,65 метра, а в худшем случае — на 1,3 метра. К 2300 году рост может достигнуть 5,6 метра из-за таяния льдов и прогрева океанов.

В России упали цены на овощи

Россияне заметили снижение цен на прилавках продуктовых магазинов в сентябре 2025 года. По данным Росстата, самые ощутимые скидки коснулись базовых овощей.

Например, морковь за месяц подешевела сразу на 16,6%, а картошка — на 15,2%. В целом же на плоды и овощи цены в среднем снизились на 3,5%, передает РИА Новости.

Россияне начнут получать зарплату в цифровых рублях

Банк России станет участником тестирования цифрового рубля и будет выплачивать зарплату в новой форме, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis. Участие будет добровольным для всех сотрудников.

Цифровой рубль — это цифровой аналог обычного рубля, выпускаемый и обеспечиваемый Банком России. Это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами.

Набиуллина также отметила, что цифровой рубль даст людям выбор способа получения зарплаты — наличными или на счет. Позже ЦБ рассмотрит возможность офлайн-оплаты цифровыми рублями, но сейчас приоритетны другие направления, такие как выплаты из бюджета, трансграничные платежи и развитие смарт-контрактов.

Минтруд планирует изменить программу маткапитала

Перезагрузку материнского капитала в России планируют провести до конца года. В Минтруде отметили, эта работа необходима, чтобы стимулировать рождение вторых и последующих детей.

Сейчас выплаты за первого ребенка выше, что стимулирует рождение первенцев, но усложняет появление последующих детей. Министр труда Антон Котяков предложил увеличить выплаты на второго ребенка, уменьшив сумму за первого, и пересмотреть другие инструменты демографической поддержки.

Котяков отметил, важно, чтобы меры поддержки были доступны для семей с задолженностями по кредитам, так как высокая закредитованность россиян мешает росту рождаемости.

Новогодние праздники в 2026 году станут самыми длинными за многие годы

В 2026 году новогодние каникулы обещают быть продолжительными. Проект производственного календаря предполагает, что отдыхать мы будем целых 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января включительно.

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — сказал ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Продолжительный отпуск получился благодаря удачному переносу выходных: поскольку официальные праздники 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, их решено «подарить» россиянам в виде дополнительных дней отдыха 31 декабря и 9 января.

Ученые рассказали, когда наступит конец света

Солнце, по прогнозам ученых, через пять миллиардов лет превратится в красного гиганта и уничтожит ближайшие к нему планеты, включая Землю. Об этом сообщил Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По его словам, солнце, как и любая звезда, имеет свой жизненный цикл. Через пять миллиардов лет оно станет красным гигантом и уничтожит Меркурий, Венеру и Землю.

После этого Солнце превратится в белого карлика, который будет существовать практически вечно, хотя понятие вечности в контексте Вселенной весьма условно, добавил ученый. Богачев успокоил, что сейчас людям тревожиться на этот счет не стоит.

Солнце продолжит стабильно светить, а Земля сохранит комфортные условия для жизни людей и биосферы, подчеркнул эксперт в интервью РИА Новости.

