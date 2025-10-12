Фрагменты ракет, колодцы глубиной с 10-этажный дом и медведи на пути: гид — про осенний отдых и мистику на Алтае

Инструктор поделился своим видением Алтая Источник: Вадим Резник

Осенний Алтай — это время особенной магии. В этот период сюда приезжают тысячи путешественников. Одни жаждут покорить горные вершины, другие предпочитают расслабленный отдых в уютных гостиницах. Наши коллеги из NGS22.RU пообщались с гидом Вадимом Резником, чтобы узнать, какие направления пользуются особой популярностью осенью, с какими дикими обитателями можно столкнуться в лесах и какие удивительные находки ждут туристов в походах.

Самые популярные маршруты

По словам Вадима, сейчас на Алтае набирают популярность автотуры. Это отличный вариант для тех, кто хочет увидеть красоту края.

— Сейчас предпочтения у туристов — автомобильные туры, где человеку не надо ходить с рюкзаком. Также распространены так называемые «радиальные выходы» — короткие прогулки. Сам будучи приверженцем спортивного и активного туризма, предпочитаю более сложные горные маршруты с рюкзаками. Но такой формат привлекает лишь около 3-5% всех туристов. Основная же масса гостей Алтая выбирает обзорные туры, — отмечает инструктор.

Одним из самых востребованных туристических направлений является так называемое «Золотое кольцо». Это кольцевой маршрут, пролегающий по Чуйскому тракту, с переправой через Телецкое озеро и последующим возвращением в Горно-Алтайск. Данный тур, как правило, длится больше недели и предполагает проживание на туристических базах. Различные турфирмы предлагают свои варианты этого маршрута, включая посещение разнообразных экскурсионных объектов.

Сейчас предпочтения у туристов — автомобильные туры Источник: Вадим Резник

Что касается пеших походов, гид привел в пример тур на Шавлинские озера. Стоимость такого десятидневного похода в этом году составляет 39 тысяч рублей. В эту цену входит трансфер от аэропорта, питание на маршруте (приготовленное на костре или газовой плите), а также общественное снаряжение: палатки, костровые принадлежности, тенты, топоры и пилы.

— Путешествие начинается с трансфера из аэропорта в Горный Алтай. В зависимости от выбранного маршрута, путь до начальной точки может занимать до 600 км. После прибытия в Горный Алтай, туристы ночуют на базе в палатках. Затем происходит распределение продуктов и общественного снаряжения, сбор рюкзаков и начало пешего маршрута. Сам поход, как правило, длится 9-10 дней. После прохождения маршрута, например, на Шавлинские озера, туристы возвращаются на базу, где также предусмотрены ночевки в палатках и питание. В конце тура осуществляется трансфер обратно в аэропорт или на вокзал, — объясняет инструктор.

Поход по Алтаю — это отдельная жизнь Источник: Вадим Резник

О мистике гор

Инструктор поделился своим видением Алтая. По его мнению, сама природа гор уже способствует переосмыслению жизни.

— Когда человек погружается в первозданную природу, его ценности меняются. Для меня мистика заключается именно в этом. Конечно, можно придумывать разные истории, но сама обстановка, природа и энергетика, сам Алтай — это и есть мистика. Невероятная красота вызывает ощущение магии. Человек, привыкший к городской жизни, окунается просто в другую жизнь.

Поход для него — это отдельная жизнь, где нет места мыслям о городе или работе.

С наступлением межсезонья количество маршрутов сокращается Источник: Вадим Резник

— Полное отключение от телефонов, СМИ и всего, что тревожит, позволяет окунуться в другой мир с другими заботами: приготовить еду, пообщаться с товарищами, насладиться красотой, поработать физически, пройти с рюкзаком весь день. Такая обстановка полностью перезагружает мозг, — отметил Вадим.

Что касается осеннего Алтая, то здесь есть свои нюансы. С наступлением межсезонья количество доступных маршрутов сокращается. Суровые погодные условия, значительные высоты и ранние снегопады делают некоторые тропы непроходимыми.

— Снег может выпасть уже в сентябре. Например, во время похода к Шавлинским озерам, он шел дважды и быстро таял. Можно заметить, что на высоте выше 2000 метров снег лежит, но при спуске до 1000 метров его уже нет. Картинка может поменяться за несколько часов — утром трясли снег с палатки, а когда спустились к реке, там температура поднялась до 25-30 градусов, как на юге. Но Шавлинские озера остаются популярным направлением в это время. Их привлекательность заключается в относительной доступности и более простой тропе по сравнению с другими маршрутами. Даже если выпадет снег, по нему все еще можно безопасно пройти и выйти с маршрута, — обратил внимание гид.

Обломки ракет, колодцы в ледниках и медведи

Во время походов, особенно по легендарному 77-му маршруту, который пролегает от села Эдиган в районе Чемала до села Балыхча на южном берегу Телецкого озера, туристы часто находят весьма необычные предметы.

— Это, как правило, фрагменты ракет и спутников. Их там огромное количество, и все они разные. Я всегда фотографирую эти части — обломки ступеней ракет, элементы капсул, иллюминаторы, — признается Вадим.

На Алтае, помимо этих техногенных находок, есть и другие, которые вызывают особое удивление.

— Например, на Нижнешавлинском перевале встречаются удивительные по своей ровности и гладкости породы, напоминающие отполированный сланец. Иногда это настоящие пластины длиной до метра, а то и двух-трех метров, идеально ровные, словно созданные искусственно, как плитка. Конечно, и просто красивые камни там тоже встречаются, — уточнил гид.

Гид рассказал о интересных находках Источник: Вадим Резник

Еще одно интересное явление — это колодцы в ледниках. Когда камень попадает в такой колодец, он растапливает лед, и вода просачивается вниз.

— Глубина этих колодцев может достигать 30-40 метров, что сравнимо с высотой десятиэтажного дома. Бросаешь камень, и ждешь, пока он упадет на дно, слыша характерный всплеск воды. Вот такие интересные моменты, — рассказал инструктор.

Вадим несколько раз сталкивался с медведями в дикой природе.

— Помимо этих крупных хищников, нам попадались косули, барсук и различные змеи. Еще видели пищух, этих забавных маленьких зверьков, которых иногда называют сеноставками, — рассказал гид.

Гид несколько раз сталкивался с медведями в дикой природе Источник: Вадим Резник

По его словам, осенью ситуация с дикими животными меняется.

— Летом мы часто ходили на Шавлинские озера. Там, как ни странно, медведи нам ни разу не попадались — ни в июне, ни в июле, ни в августе. Но в сентябре, когда туристов становится значительно меньше, медведи ведут себя гораздо смелее. Летом они прячутся от шума, а осенью, когда вокруг тихо, выходят из укрытий. В одном из походов это была целая группа медведей, которые лакомились брусникой. Мы поднимались на озеро Нижнее Шавлинское, тропа была по правой берегу реки, а медведи были на левом берегу реки. Расстояние, которое нас разделяло, где-то 40-50 метров. Река отсекала звук, она очень шумная, и медведи, возможно, не видели и не слышали нас, и запах не чувствовали, поэтому они спокойно паслись там, обедали.

Неожиданная встреча Источник: Вадим Резник

О поведении в горах

Инструктор поделился своими наблюдениями относительно туристов, которые отправляются в горы Алтая. По его словам, эта категория путешественников, как правило, проявляет глубокое уважение к природе и культуре региона.

Такой подход подразумевает и следование неписаным туристическим правилам. Большинство активных туристов стараются не оставлять после себя мусор. Хотя, как отметил инструктор, иногда такие случаи встречаются, правда, в больших коммерческих группах.