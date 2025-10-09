Такое бывает раз в 20 лет: аномально холодная зима ожидает Россию. Новости 9 октября

Столбики термометров опустятся до -25 градусов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 9 октября.

Мошенники освоили новую схему по краже денег россиян

Телефонные мошенники придумали новый способ обманывать россиян. Они звонят пенсионерам и представляются сотрудниками поликлиники.

Мошенники убеждают, что пенсионерам нужно пересдать анализы и для этого заполнить анкету. Под этим предлогом они и получают данные обманутых людей. Но это только первая часть схемы. После пенсионеру звонят уже под видом силовиков — и начинают запугивать. Уже известно о первых пострадавших.

Россиян перестали массово пускать в Южную Корею

Россиян в массовом порядке стали особо тщательно допрашивать при попытках попасть в Южную Корею. Многих разворачивают на границе и даже помещают в изоляторы.

Десятки людей рассказывают о том, как им устроили тест на знание истории, памятников и достопримечательностей Кореи. А затем развернули домой. Некоторых девушек корейские власти принимают за секс-работниц, которые пытаются попасть в страну для работы.

Путин рассказал, из-за чего упал самолет под Актау

Одной из причин авиакатастрофы самолета самолета Azerbaijan Airlines недалеко от Актау стали украинские беспилотники. Об этом впервые сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Самолет Embraer 190-100 IGW2 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился 25 декабря в 11:28 по местному времени при выполнении посадки в пяти километрах от аэропорта Актау. Экипаж решил посадить самолет в Актау после двух неудачных попыток посадки в Грозном. Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38. Среди погибших — семь граждан РФ, 25 граждан Азербайджана и шесть граждан Казахстана.

«Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник», — сообщил Путин.

Президент РФ отметил, что Россия в день трагедии с самолетом AZAL «вела» три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ.

Он добавил, что две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах. Вероятно, он был задет не поражающими боевыми элементами ракет ПВО, а обломками. По его словам, о причинах крушения самолета AZAL его проинформировали позавчера. Все заявления президента — в материале.

Авиакатастроф в России стало в два раза больше

В России выросло число авиакатастроф. Власти обратили внимание на опасную тенденцию и опасаются повторения крушения самолетов. В связи с этим они решили организовать масштабные проверки авиакомпаний. Об этом говорится в поручении правительства Ространснадзору.

Они пройдут с 1 декабря 2025 года по 1 декабря 2026 года. В список попала 51 региональная авиакомпания, пишут «Известия.

«Причина — риск повторения у региональных перевозчиков ситуаций, приведших к катастрофе Ан-24 авиакомпании „Ангара“ 24 июля», — следует из письма замруководителя Ространснадзора Владимира Фонарева на имя замминистра транспорта Владимира Потешкина.

Только в 2024 году количество авиационных происшествий возросло вдвое (с 8 до 17) по сравнению с 2023-м, а число погибших выросло более чем в три раза (с 12 до 37). С начала 2025 года в коммерческой авиации произошло четыре авиационных происшествия, в том числе две аварии и две катастрофы, в результате которых погибло 53 человека.

В России хотят избавиться от микрозаймов

В России хотят ввести полный запрет на микрофинансовые организации (МФО). С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Наше программное требование — полный запрет МФО в их нынешнем виде», — сказал Миронов.

В качестве замены он предложил создать систему государственного микрокредитования. Условия, согласно инициативе, будут более выгодным. Заем будут выдавать под 2–3%.

Российские города начнут уходить под воду

Нескольким российским городам грозит затопление из-за потепления и таяния льдов. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

«В причерноморском районе под угрозой затопления могут оказаться Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи — довольно узкая часть, а также станицы северной Кубани и часть Адлера. На северо-западе России поднимающаяся вода может распространиться на прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти на весь Сестрорецк», — сообщил Сапожников.

Отступление береговой линии может угрожать и северным районам, продолжил ученый. Речь идет в первую очередь о Варандее, в меньшей степени — Нарьян-Маре и Салехарде. В Дальневосточном регионе проблемы из-за повышения уровня моря могут возникнуть в порту Находка, считает эксперт.

В Уфе из окна выбросили ребенка

В Уфе из окна квартиры на четвертом этаже дома по улице Ульяновых выпала трехлетняя девочка. По версии следствия, ее вышвырнул с высоты собственный отец, 34-летний мужчина, которого впоследствии задержали по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего.

Очевидцы сообщают, что мужчина сначала выбросил из окна бытовые предметы, игрушки, школьные принадлежности и другие вещи, а потом — и свою маленькую дочь. В это время мама со старшим сыном были в санатории.

Пенсионерам хотят дать налоговый вычет

Пенсионерам хотят предоставить право на налоговый вычет с процентов по банковским вкладам. Законопроект подготовлен к внесению в Госдуму и направлен на отзыв в правительство главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

«Предложение внести такие поправки в законодательство поступило от самих пенсионеров. Если у них один вид дохода — пенсия, то у них не удерживается НДФЛ, поэтому воспользоваться механизмом налогового вычета, если они не работают, они не могут. Но, получая доход от вкладов в банке, они могли бы платить этот налог и иметь право на социальный налоговый вычет. Поэтому мы предлагаем внести такие поправки в законодательство», — рассказал он «Известиям».

До 1 января этого года у пенсионеров было право на такой вычет. Но в результате изменений в налоговом законодательстве и пересмотра состава налоговых баз по НДФЛ его отменили.

Самозанятые смогут брать больничный и рассчитывать на пособие

С 2026 года россияне, оформившие самозанятость, смогут добровольно застраховаться в Социальном фонде. Такая возможность появится с 1 января.

Со следующего года можно будет самостоятельно перечислять ежемесячные взносы. Тогда в случае болезни или получения травмы самозанятый сможет получать выплаты.

Можно выбрать максимальный размер пособия в год: 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Размер взносов составят около 1,3 тысячи или 1,9 тысячи рублей в месяц. Если у самозанятого не будет необходимости открывать листок нетрудоспособности дольше 1,5 лет, то перечисления будут меньше.

В России появятся деньги с Лунтиком

Центробанк в 2027 году планирует выпустить памятную монету с Лунтиком. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Монеты будут номиналом 3 и 25 рублей будут выполнены из серебра с цветным покрытием. Их тираж составит около одного миллиона экземпляров.

«Лунтик на протяжении 20 лет является любимцем публики. Трогательный, добрый. Поэтому Банк России в свою линейку лимитированных монет поставил этого персонажа», — рассказал Сельянов.

Аномально холодная зима ожидается в России

В России этой зимой ожидаются аномальные морозы, которые случаются раз в 20 лет. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме.