Ведет себя как трехлетка. Что происходит с филологом, которая ударилась головой в Таиланде и заговорила на древнерусском?

Эта история может подарить вам новую фобию. Вы не ловили себя на мысли при выходе из бассейна: «Не упади, а то разобьешь голову». С Анной (имя изменено) из Томска произошла именно такая ситуация. Тропический рай стал для нее местом трагического происшествия. Женщина поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и попала в реанимацию. Из-за этого она превратилась в трехлетнего ребенка и с ней произошло удивительное — она стала использовать древнерусские слова. После целой спецоперации по спасению Анна вернулась в Россию и теперь ей предстоит долгое восстановление. Полную историю — читайте в материале NGS70.RU.

С похорон в реанимацию

С фотографии на нас смотрит стройная и симпатичная женщина. Ее светлые волосы слегка вьются. Она сидит на качелях в каком-то красивом курортном местечке и улыбается. Фотография была опубликована на ее личной странице в 2020 году. Через несколько лет эта женщина столкнется с чередой жизненных ударов.

Анне 45 лет, она родилась в Томске. Имеет два диплома по филологии и психологии. Последнее время жила и работала в Паттайе (Таиланд) и продавала экскурсии на Русской улице.

Судя по информации из блога приятельницы Анны Светланы Шерстобоевой, в 2025-м году Анна приезжала в Томск, чтобы проститься с отцом, умершим от рака, и морально поддержать свою мать, которая тоже недавно перенесла операцию из-за онкологии.

Потом Анна вернулась в Таиланд, где с ней и случилась эта страшная история. Вечером 28 августа в одном из комплексов Анна, выходя из бассейна, поскользнулась на кафельных ступенях, потеряла равновесие и разбила голову о бортик. Она приземлилась на ухо, потом скатилась в воду, пишет Светлана Шерстобоева.

Очевидцы вытащили женщину из воды и вызвали скорую. Врачи провели сердечно-легочную реанимацию, а затем поместили в палату интенсивной терапии. Навестившая пациентку приятельница Марина рассказывала, что та потеряла память и заговорила на древнерусском языке.

— Она говорит на каком-то совершенно непонятном языке. Мы загуглили пару слов, оказалось, что это может быть какой-то очень древнерусский, — приводит ее слова Светлана.

В передаче «НТВ» Елена Маковецкая, подруга Анны, рассказывает, что та говорила: «Кто твои родсы (родственники. — Прим. ред.)?» и «ланочки» (щеки. — Прим. ред.).

О тайской медицине

Ударившись головой о бортик бассейна, Анна получила не только потерю памяти и спутанную речь. Ей диагностировали черепно-мозговую травму и серьезное повреждение ушной раковины. Причем, по словам Светланы, тайские врачи затянули с операцией, поэтому ткани начали отмирать.

Врачи больницы Чонбури, куда перевели женщину, провели операцию по ампутации большей части уха. Изначально врачи планировали трепанацию черепа — операцию по удалению гематомы, давящей на мозг. Однако, по словам Светланы Шерстобоевой, этого сделано не было.

Анну отпустили домой сразу после операции, причем не дожидаясь ее стабилизации. Это решение медиков тоже вызвало вопросы. У женщины была страшная открытая рана на голове. Перевязки ей делали помощники, неравнодушные к беде Анны, и ее мать, которая прилетела в Таиланд.

На спасение потратили 10 тысяч долларов

Анна находилась в тяжелом состоянии амнезии — она не помнила своего имени и не узнавала близких. Переломным моментом стала встреча с мамой: внезапно Анна узнала ее. Этот проблеск памяти дал надежду, но радость оказалась недолгой: воспоминания возвращались лишь на несколько минут. Затем состояние Анны резко ухудшалось — ее речь становилась бессвязной, а поведение напоминало поведение трехлетнего ребенка.

Для возвращения Анны в Россию неравнодушные волонтеры организовали целую спецоперацию. Нужно было оплатить счета за медицинские услуги, перевязочные материалы, организовать специальные условия перевозки до аэропорта. Волонтерам удалось собрать и потратить порядка 320 тысяч таиландских бат — это свыше 10 тысяч долларов.

— Вы даже не представляете, что пришлось нам пережить, когда за день до вылета Анна наотрез отказалась просто выходить из квартиры, пересекать порог: «Нет! Я отсюда никуда не пойду». А билеты уже куплены, в аэропорту заказаны фаст-трек и инвалидная коляска… Друзья полусонную Анну отнесли ночью в такси, так и доехали до аэропорта. Где тоже было много капризов, как у недоспавшей малышки: «Хочу сюда. А туда не хочу. Сюда сяду, а туда нет», — делится Светлана Шерстобоева.

Что сейчас с томичкой?

Мать Анны отказалась разговаривать с журналистом NGS70.RU. Дядя пострадавшей подтвердил, что она получает лечение в Томске. Светлана Шерстобоева рассказала журналисту, что пока состояние Анны не изменилось. Она по-прежнему находится на уровне трехлетнего ребенка. Что касается речи пострадавшей, то она периодически выдает смесь из трех языков — русского, английского и древнерусского.

— Они сейчас лечат ухо и затылок. Ухо уже заживает. Я спрашивала у матери про протез для уха, но она говорила, что до него еще очень далеко. Недавно первый раз приходила психолог-логопед к ней на дом. Начала показывать картинки Анне, но та отказалась заниматься. Психолог после первого дня сказала, что потихонечку та восстановится. Пока семья справляется, — сказала собеседница.

Светлана Шерстобоева сообщила, что диагноз о наличии гематомы головного мозга, поставленный тайскими врачами, не подтвердился при дальнейшем обследовании.

Мнение эксперта

Журналист NGS70.RU попросила прокомментировать феномен с древнерусскими словами доцента кафедры неврологии и нейрохирургии СибГМУ Олега Гребенюка. Эксперт не увидел в этом случае чего-то уникального.

При серьезной травме у человека может нарушиться родная речь, говорит эксперт. Так, может развиться сенсомоторная афазия. Это когда у человека повреждаются отделы мозга, отвечающие за понимание смысла обращенной к человеку речи, и центры, отвечающие за артикуляцию. Еще после травмы может проявиться дизартрия — это нарушение произношения слов и звуков из-за частичного паралича языка, губ или мягкого неба. При этом сам человек понимает речь других.

В медицинской практике встречаются и такие случаи, связанные с нейропластичностью мозга. После травмы головы у человека может неожиданно проявиться давно забытый опыт. Например, если человек когда-то в школе учил английский язык и запомнил отдельные фразы на бытовым уровне, то после травмы эти знания могут вновь активироваться. Он начинает спонтанно использовать выученные ранее выражения в своей речи, хотя до травмы мог полностью о них забыть.

— Но это не будет полноценный иностранный язык. Собственно, это будут обрывки, отрывки, которые человек может использовать в повседневности. Тут нет ничего необычного. Подобные случаи были описаны еще в учебниках конца XIX века, — говорит Олег Гребенюк.

Собеседник упомянул, что есть и ненаучные концепции, с помощью которых пытаются объяснить подобные проявления. К примеру, есть ксеноглоссия — термин в парапсихологии, который означает использование человеком языка, который он, как утверждается, не мог выучить в естественных условиях. Например, человек хорошо говорит на итальянском языке, но никогда не учил его, не был в странах, где говорят на нем, не был связан с говорящими по-итальянски.