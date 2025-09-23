Суд поставил точку в истории россиянки, которая родила и бросила ребенка в Турции. Она расплакалась после приговора

Екатерина Бурнашкина родила дочь в середине октября, когда хотела вернуться в Россию Источник: Dha.com.tr

Павлово-Посадский городской суд Московской области лишил родительских прав Екатерину Бурнашкину, которая родила в туалете аэропорта в турецкой Анталье и оставила младенца в унитазе. 19-летняя россиянка хочет вернуть дочь себе, и ее адвокаты будут подавать апелляционную жалобу. Об этом сообщает корреспондент MSK1.RU с места событий.

По словам адвоката Виктории Елисеевой, Екатерина не знала о ребенке до самых родов — так как врач осматривал ее за сутки до этого, но не определил беременность. УЗИ россиянка не делала.

«Три часа слушался процесс, на котором нас слушать не хотели. Единственное основание для лишения родительских прав — это приговор, который отменен. Екатерина не отказывалась [от дочери], более того, в день родов она отказалась написать отказ от ребенка», — высказалась Елисеева.

В феврале 2025-го турецкий суд приговорил Екатерину к 15 годам лишения свободы, но в июле отменил решение.

Екатерину Бурнашкину лишили родительских прав Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

Сейчас девушка на эмоциях и не общается с прессой, добавила адвокат.

«Она расплакалась в процессе суда, когда поняла, что ее даже слушать не хотят, искажают ее слова. Она прям в самом суде расплакалась из-за того, что почувствовала, что не заберет ребенка», — объяснила Елисеева.

Екатерина Бурнашкина покидает здание суда Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

Ребенок живет в Подмосковье в приемной семье, ее интересы отстаивает служба опеки. В отношении Екатерины Бурнашкиной уже в России возбудили уголовное дело за покушение на убийство новорожденного матерью (часть 3 статьи 30, статья 106 УК). Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Адвокат Екатерины сообщила, что следователь по этому делу в отпуске, больше ничего не известно.

Воспитывать ребенка готовы также родители самой Бурнашкиной, они через день пишут по этому поводу в службу опеки. Увидеть ребенка ни мать, ни ее семья не может.

Бывший парень Екатерины — биологический отец ребенка — в судебном процессе не участвует и не намерен воспитывать дочь. Она же не хочет от него ни алиментов, ни установления отцовства.

Ребенок родился в 2024 году, мы писали об этом шокирующем случае. Как сообщали турецкие СМИ, мать родила младенца в туалете и оставила там же. После этого она пошла на регистрацию рейса. К счастью, уборщица заметила ребенка и передала медикам.