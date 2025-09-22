НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Как изменится призыв этой осенью и отправят ли срочников на СВО — ответы на главные вопросы от Генштаба

Осенний призыв в армию стартует 1 октября и продолжится до 31 декабря в плановом порядке. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к ним, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря», — сказал Цимлянский. 

Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев. Новобранцев осеннего призыва не будут привлекать к СВО. Призывников направят служить в соединения и воинские части только на территории России.

У нового призыва появится одна особенность, подчеркнул вице-адмирал. Он действует в течение года, сообщил Цимлянский. Подробнее о том, как будет действовать нововведение, рассказали в отдельном материале.

«Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании», — объяснил он. 

При неявке в осенний призыв без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику применят временные ограничительные меры, направленные на обеспечение явки, сообщил Цимлянский. 

Появятся и электронные повестки. Уведомления направляются гражданину в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг. Напечатанные повестки по-прежнему юридически значимы.

Призыв в Российскую армию в этом году пройдет с использованием госинформсистемы «Единый реестр воинского учета». Цимлянский пояснил, что это база данных граждан России, подлежащих воинскому учету, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии. 

В частности, это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в государственной информационной системе отдельные виды отсрочек от призыва на военную службу предоставлять без личной явки призывников.

На сайте Минобороны России можно найти номера телефонов военкоматов, по которым можно обратиться по вопросам осеннего призыва, сообщил Цимлянский. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
Гость
58 минут
ну что Вы никого никуда не отправят, это же официальная позиция МО РФ, а все остальное фейк, и за это как раз могут отправить в места не столь отдаленныные. Или Вы не верите?
