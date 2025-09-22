Как изменится призыв этой осенью и отправят ли срочников на СВО — ответы на главные вопросы от Генштаба

Призыв для северных районов начнется позже Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Осенний призыв в армию стартует 1 октября и продолжится до 31 декабря в плановом порядке. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к ним, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря», — сказал Цимлянский.

Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев. Новобранцев осеннего призыва не будут привлекать к СВО. Призывников направят служить в соединения и воинские части только на территории России.

У нового призыва появится одна особенность, подчеркнул вице-адмирал. Он действует в течение года, сообщил Цимлянский. Подробнее о том, как будет действовать нововведение, рассказали в отдельном материале.

«Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании», — объяснил он.

При неявке в осенний призыв без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику применят временные ограничительные меры, направленные на обеспечение явки, сообщил Цимлянский.

Появятся и электронные повестки. Уведомления направляются гражданину в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг. Напечатанные повестки по-прежнему юридически значимы.

Призыв в Российскую армию в этом году пройдет с использованием госинформсистемы «Единый реестр воинского учета». Цимлянский пояснил, что это база данных граждан России, подлежащих воинскому учету, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии.

В частности, это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в государственной информационной системе отдельные виды отсрочек от призыва на военную службу предоставлять без личной явки призывников.