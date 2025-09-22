«Гроздь — полтора кило!»: бывший рабочий завода вырастил на даче виноградник на 100 сортов — сочные фото и видео

Виноградом Юрий Казаков занимается 30 с лишним лет Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Эталон», «фурор», «сенсация». Эти пафосные слова — официальные названия сортов винограда — как нельзя лучше описывают сочные грозди зеленого, пурпурного, бордового и других цветов в окружении мощных, но гибких лоз. Съемочная бригада 63.RU побывала в настоящем виноградном царстве, за которым уже 30 лет ухаживает ветеран самарского завода Юрий Казаков. К концу визита у нас буквально рябило в глазах от того количества ягод, что мы просмотрели. А хозяева виноградника рассказали нам, как выращивать и лечить эти необычные растения, какие риски есть в этом деле и какие неожиданные вещи можно делать с виноградом.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

«Выиграл три саженца. Первый раз в жизни удалось что-то выиграть»

Юрий Павлович Казаков большую часть своей жизни отдал работе в филиале Четвертого государственного подшипникового завода (ГПЗ-4). Как честный советский человек, всю жизнь он проработал на одном месте. В 90-е они с супругой приобрели дачу. Но всё же Юрий Павлович пошел дальше простого увлечения садоводством для души. Он всерьез и в больших масштабах занялся выращиванием винограда.

Юрий Павлович — ветеран ГПЗ-4 Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Это был 1993–1994 год. Сначала посадил шесть кустиков. Потом этот сорт не понравился — купил другой. Этот не понравился — купил другой. И потихоньку начал прикупать еще саженцы, еще сорта, — вспоминает Юрий Павлович.

Плантация разрасталась и в итоге захватила даже кусок дачного участка сына супругов Казаковых. Теперь виноградник занимает суммарно 10 соток земли на двух участках. Зайдя в дальний конец дачи Казаковых, вы попадаете в небольшой лабиринт, стены которого сотканы из длинных лоз, покрытых большими листьями и увенчанных разноцветными гроздями разной величины. На некоторые грозди надеты сетки. Это защита от ос и птиц.

И за всем этим великолепием Юрий Павлович ухаживает практически в одиночку. Притом что знания, как ухаживать, пришлось получать на практике:

— У нас на 18-м километре Московского шоссе есть плодово-ягодный питомник. Там работали хорошие консультанты: Минин, потом Кузнецов, главный агроном. У них я получал короткие консультации. А сейчас интернет помогает.

Именно в этом питомнике Юрий Павлович покупал первые виноградные саженцы. Потом он начал расширять географию — стал ездить за саженцами в Тольятти. Потом начал заказывать из Воронежа, из Белгорода.

— Не так давно я выиграл в Кинеле три саженца. Из них уже вырос молодой кустик. Это сорт «кинельский рафинад». Наверное, первый раз в жизни мне удалось что-то выиграть. Обычно самое большое — это в лотерею я рубль выигрывал, — рассказывает Юрий Казаков.

Некоторые грозди весят почти 2 килограмма Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Винограда три года ждут

Виноградный саженец представляет собой черенок с 5–6 почками. Чтобы он вырос в куст из нескольких лоз, виноградарю (так называют тех, кто занимается виноградом. — Прим. ред.) прежде всего надо запастись терпением. Ведь плоды виноград даст только на третий год после посадки, а полноценно плодоносить начнет начиная с четвертого года:

— Сначала роют яму, очень глубокую: 70 на 70 и 70 в глубину. Потом делают грунт для посадки, кладут саженец и землей его засыпают. На третий год он даст контрольную гроздочку, чтобы убедиться, какая сортность: может, другой сорт вам всунули. И уже на четвертый год он дает полное плодоношение.

Если заказывать саженцы с юга, то можно выписать черенки, пророщенные в течение двух лет. Тогда плоды пойдут раньше. У таких саженцев уже будут развитые корни. Их надо будет аккуратно расправить и уложить при посадке. Что удобно в уходе за виноградом, он неприхотлив к поливу.

— Саженец посадил, залил, например, четыре ведра воды, и на две недели я его оставляю. Ему хватает. Если жарко, то я его раз в неделю поливаю. А если стоит прохладная погода, я вообще не поливаю его. Он сам по себе ищет воду. У него очень глубоко корни уходят, он воду достает сам, — рассказывает виноградарь.

Если виноград заливать водой, ягоды могут начать гнить. А это, соответственно, ведет к болезням: белой гнили, черной гнили. Слишком обильные дожди вымывают сахар из винограда. Более ответственный момент — умение обрезать виноград. Здесь надо четко знать, когда и сколько убрать, а сколько оставить:

— Слишком много обрезал — не получишь плодов на следующий год. Оставил лишние лозы — будет невызревание лозы, виноград будет меньше.

Обрезать нужно лишние листья, лишние лозы и даже лишние грозди Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В первые два года перед укрыванием на зиму срезают почти всё, что успело вырасти. На поверхности остается 2−3 почки. И только на третий год уже оставляют лозы, которые на четвертый год будут плодоносить. Взрослый виноград перед зимой обрезают до 6−8 почек на одной лозе. Таким образом, на одном кусте остается около 45 почек.

— Есть плодоносящие сорта, которые можно коротко обрезать, весь этот «лес» убирать. У них с первой почки плоды завязываются. А есть сорта, которым длинную обрезку надо делать. То есть оставлять 14 почек на лозе, и на ней только на конце появляются плоды, короткая обрезка не идет, — говорит Юрий Павлович.

«У нас зона рискованного земледелия»

Сейчас на плантации Юрия Павловича насчитываться около 100 сортов. Причем те кусты, которые он посадил 30 лет назад, до сих пор плодоносят. Есть покислее, есть послаще. Есть «кишмиш», есть виноград со вкусом груши, со вкусом ананаса, со вкусом ананаса и банана. Он так и называется — «бананас». Как только надкусываешь ягодку, сначала ударяет ананасовый вкус, а потом наступает мягкое банановое послевкусие.

— У меня еще много винных сортов: «каберне-совиньон», «каберне-кортис», «пино-нуар», «цитронный магарача», «дружба», «таежный», «ананасный ранний». К ним же я отнесу «юпитер», из него тоже можно делать вино хорошее.

Да, названия сортов винограда подчас неожиданные. Еще более удивляет, что все свои сорта Юрий Павлович помнит наизусть и может узнать с первого взгляда:

— А вот «эталон», это брат «байконура». Но еще повисеть надо. У него терпкость не ушла. А вот смотрите, какой «фурор». До 25 грамм ягода, но он еще зеленый, он должен быть весь как слива. Для меня они все любимые. Абсолютно.

Виноградник Юрия Павловича насчитывает около 100 сортов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

И это не предел. Нам показали сорта «юлиан», «американский спартанец», «изабелла», «память учителя», «сенсация», «мадонна», «рошфор», «рубиновый юбилей». Есть даже «рэмбо», он длинный, примерно с полпальца. Действительно Сталлоне среди винограда.

«Рэмбо»: первый урожай Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Виноградные лозы располагают на шпалерах. Это столбики с натянутой между ними в несколько уровней проволокой, нитками или чем-то таким. Шпалеры бывают одноплоскостными и двухплоскостными. Второй вариант — это две стоящих друг напротив друга шпалеры, а лозы одного куста распределены между ними.

Шпалеры выше человеческого роста, но концы лоз подрезаны, чтобы они не разрослись и всё питание уходило в грозди, а не в листья. При всей длине лоз грозди на них растут только снизу.

В наших широтах виноград растет внизу лозы Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Мы выращиваем виноград в зоне рискованного земледелия. Это на югах он как дерево растет — вверх, — объясняет Юрий Павлович.

Зона рискованного земледелия — это территория, где природно-климатические условия затрудняют ведение эффективного сельского хозяйства, создавая риски снижения урожайности из-за засух, резких перепадов температур и других стрессовых факторов. В зону рискованного земледелия входит бо́льшая часть территории России.

Тем не менее самарский климат подходит для выращивания и крупного винограда Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Количество гроздей зависит от сорта. Некоторые дают по две или три грозди из одной почки. Но лишние нужно удалять. Оставишь все четыре грозди — виноград не вызреет, просто не успеет.

«Ударил холод, и за один день весь виноград убило»

Правильно укрывать виноград на зиму — еще одно важное умение в работе виноградаря. В этом деле ошибки тоже чреваты. Например, если укрыть виноград неправильно, он может сопреть и пропасть:

— Я закрываю виноград, когда вся листва опадает, когда уже морозы в 3−5 градусов. Укрываю в двойной спанбонд, шестидесятый номер. И сверху подложка от ламината: пятерка или троечка. Это чтобы влага туда не попадала сверху. И всю зиму он надежно лежит. Снег пошел, укрыл, и никакие морозы не страшны.

Спанбонд — полимерное нетканое полотно, применяемое в качестве укрывного материала в сельском хозяйстве. Производители выпускают полотно плотностью от 15 г/м² и до 160 г/м².

По словам Юрия Павловича, виноградные почки выдерживают температуру до -8. Хотя на даче у виноградаря есть сорт «маркетт», который выдерживает до -38. Но если припоздниться, всё перемерзнет.

— В том году у меня много винограда погибло из-за морозов. Не уследили мы. Один день, и всё пропало. Последний день холодов, и я взял и открыл. И в этот день ударил холод, весь виноград убило, — с горечью вспоминает Юрий Павлович.

Когда открывать виноград, зависит от того, как сойдет снег. Как говорит Юрий Павлович, весной виноград надо обязательно один раз открыть, проветрить, чтобы лозы не сопрели, и можно опять укутать. Однако после того, как виноград открывают окончательно, начинается каждодневное бдение:

— Это не столько дорогое, сколько трудоемкое занятие. Я, например, целыми днями вокруг него просто пляшу. То болезнь прихватит, надо вылечить. Потом то осы, то птички. От всего надо как-то отгораживаться.

«Что человек, что растение — не все одинаково поддаются лечению»

Сразу после открытия лозы ее обязательно опрыскивают медным или железным купоросом. При появлении первых трех — пяти листиков уже опрыскивают бордосской смесью. Перед цветением надо опрыскивать от болезней.

— У них самая страшная болезнь — оидиум. Это когда покрывается серым налетом, ягоды начинают трескаться. Милдью — это на листке появляются желтые размытые пятна, а внизу как паутинка серая. Антракноз — это когда листья становятся дырявыми, — перечисляет Юрий Павлович.

Болезни и вредители могут поразить как листья, так и гроздья Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Как говорит хозяин дачи, уход за виноградом должен быть одинаковым для всех сортов. Разница только в том, что некоторые сорта сильнее подвержены болезням, поэтому лучше тщательно опрыскивать все, чтобы предупреждать болезни:

— В основном это баковые смеси, они сразу от всего. Можно «Топаз», «Фалькон», бордосскую смесь. А когда появилась болезнь, тогда уже даю лечение. А лечение, вы знаете, как бывает… Что человек, что растение — не все одинаково поддаются лечению. Может пропасть куст полностью.

Время появления листьев тоже зависит от погоды. Как только хорошо пригревает, почки быстро начинают набухать. По наблюдениям виноградаря, листья появляются при дневной температуре в 15–20 градусов.

Зацветает виноград в конце мая — начале июня. Перед этим Юрий Павлович удобряет его:

— У меня настаивается куриный помет в отдельной емкости. Заливаю куст водой — и два ковшика куриного помета. И всё, на этом мои подкормки заканчиваются. Но если бывают годы, когда лозы начинают не вызревать, то приходится применять монофосфат калия. Это для вызревания лозы, для сахара в винограде.

Еще одна небольшая уловка Юрия Павловича — обрабатывать виноград с косточкой гиббереллином. От этого ягода вытягивается, а косточка рассасывается.

«Рэмбо» по соседству с «рошфором» и «мадонной»

В этом году виноград на даче Казаковых зацвел в конце мая благодаря теплому апрелю. А вот холодный июнь подпортил ситуацию.

— На почве было до -8. Пришлось укрывать его прямо вместе с листьями, с цветением. Что-то подломилось, где-то грозди отлетели. А что поделать? — вздыхает Юрий Павлович. — Зона рискованного земледелия.

Чтобы выспеть, винограду нужно от двух до трех тысяч солнечных часов. Разумеется, большим ягодам нужно больше времени. На даче у Юрия Казакова есть сорт «ромбик», скороспелый. Он может выспеть в конце июля или начале августа. Однако в этом году погода не позволяет собрать ранний урожай:

— Весь июнь холодный был, дождливый, и виноград застыл. Он в конце июня начал окрашиваться. Вы представляете, полтора месяца он окрашивался из-за погоды. И даже сейчас некоторые сорта еще задерживаются в окраске.

Впрочем, в Юрии Павловиче говорит перфекционист. Какой бы виноград он ни давал нам попробовать, нам нравилось всё, а хозяин говорит: «Еще не поспел», «Этому надо еще повисеть», «Этот еще жесткий», «Этот должен еще дозреть», «Это вообще еще кисляк».

Но вместе с тем чувствуется большая любовь Юрия Павловича к своим растениям. С какой гордостью он показывает, как гроздь не помещается в двух руках: у сорта «ливия» грозди могут весить до полутора килограммов!

Многие сорта — тяжеловесы с ягодами от 20 граммов каждая Источник: Роман Данилкин / 63.RU

А у сорта «монарх» только одна ягода весит 32 грамма. С каким восхищением хозяин виноградника описывает разные сорта:

— Вот «дубовский розовый». Это вообще обалденный виноград. Есть под Волгоградом городок Дубовка, и там есть селекционер Гусев. И вот он его выращивает. Когда он поспеет, то станет крупный как «дамские пальчики».

Маринованный «фараон» и с чем его едят

Естественно, урожай с такой плантации велик. Юрий Павлович и его жена Татьяна свой виноград и продают, и раздают даром, и сушат на изюм, и делают из него вино, кагор, чачу:

— Литров 120–140 вина я делаю. Это в хороший год. Вино не из всех сортов делают. Хотя есть «кодрянка», молдавский сорт. Из него вроде бы и вино делают, но я ни разу не делал и не хочу. У меня есть винные сорта, из которых действительно получается вино, а не его подобие.

Юрий Павлович — ценитель винных сортов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Чтобы замерять уровень сахара в винограде, у Юрия Павловича есть рефрактометр. Этот прибор напоминает подзорную трубу. Капаешь на детектор каплю виноградного сока и смотришь в прибор, какой процент сахара показывает.

Берем виноградину, капаем на прибор Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Подносим рефрактометр к глазу Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Смотрим, какой процент сахара показывает Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— У меня «каберне-совиньон» и «каберне-кортис» набирают по 25% сахара. Это очень много. И получается вино градусов 14−15. Без крепления, без дополнительного сахара, без всего. Из «каберне-совиньон» можно получить розовое вино. А если выдержать его, на мезге* подержать недельку, то будет темное вино, — хвалит свой продукт Юрий Павлович.

* Мезга — масса раздавленных ягод винограда, включающая сок, мякоть, кожицу и косточки, иногда — гребни винограда. Является исходным продуктом виноделия при изготовлении вина.

Но что нас шокировало больше всего, так это… маринованный виноград! Его делает Татьяна Казакова и потом использует вместо оливок.

Так выглядит маринованный виноград Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Я солю виноград холодным способом. Рассол делаю как для помидоров: на литр воды 3 ложки соли и 2 ложки сахара. Кладу к винограду дольки чеснока и заливаю этим холодным рассолом. Потом сверху накладываю тряпочку, засыпаю сухую горчицу и закрываю крышкой. Всё. И он стоит в погребе или в холодильнике, — поделилась рецептом супруга Юрия Павловича.

В основном Татьяна маринует сорта «кодрянка» и «фараон». Последний по вкусу напоминает что-то среднее между маслиной и соленым помидором. Хотя если сорт послаще, то сладкие нотки во вкусе будут чувствоваться.

Вот такую красоту и вкусноту приносит свой виноградник Источник: Роман Данилкин / 63.RU

А еще Юрий Павлович теперь сам выращивает из черенков саженцы и продает их. Для молодняка у него есть специальная школка. Там саженцы зимуют, а весной и осенью их продают.

— Из черенка, значит, выращивается так: я замачиваю палочку с несколькими почками на два дня в воде. Просто опускаю в воду, потом обрабатываю корневином, подрезаю и в пропаханную землю втыкаю. И потом из каждой почки у меня появляется саженец, — рассказывает Юрий Павлович.

За саженцами приезжают дачники из Богатого, Борского. Потомки винограда Юрия Павловича растут даже в столице: через «Авито» он отсылал саженцы и в Подмосковье, и в саму Москву. Саженец двухлетний стоит 500 рублей, однолетний — 350 рублей, а «кишмиш» — 400.

— Мы заезжали на рынок в Новосемейкино, там по полторы тысячи саженцы продают. Я говорю мужу: «Вот это сразу доход, а тебе надо шесть саженцев продать на такую сумму», — шутливо журит Татьяна своего мужа.