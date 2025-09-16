Киберпанк-небоскребы, горы из «Аватара» и дворцы древних императоров. Что посмотреть в Китае: топ-5 направлений

Кроме огромных городов в Китае есть немало и природных достопримечательностей Источник: Han Zheng / Wikipedia.org; Булат Салихов / UFA1.RU; Zhangjiajie / Wikipedia.org

Уже с 15 сентября для того, чтобы отправиться в Китай, россиянам не нужна будет виза. Но куда именно ехать? Страна огромна, разные регионы и даже города Китая выглядят и ощущаются совершенно по-разному. Одни едут сюда за пляжным отдыхом, другие — за культурой и историей, третьи ищут урбанистический драйв и необычные городские пейзажи.

В этом материале мы собрали пять направлений, которые помогут увидеть Китай во всей его полноте. О том, что посмотреть в каждом из этих городов, MSK1.RU рассказала Кристина Ларионова, путешественница и выпускница китайского вуза.

1. Хайнань: китайские Гавайи

Это самый южный остров Китая, где тепло почти круглый год. Хайнань подойдет для спокойного семейного отдыха, но и любителям активных приключений, по словам Кристины, здесь найдется чем заняться.

Два крупнейших города острова — столица провинции Хайкоу и курорт Санья . Хайкоу больше подойдет для спокойных прогулок и знакомства с культурой, тогда как в Санье бурлит туристическую жизнь с современными отелями, спа-комплексами и ресторанами.

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

На Хайнане можно провести день в тропическом парке «Ялонг Бэй» , поднимаясь по горным тропам и любуясь садами орхидей, а затем спуститься вниз на зиплайне. Можно отправиться в Центр буддизма Наньшань и увидеть статую Гуаньинь высотой более ста метров, возвышающуюся прямо над океаном. Для тех, кто ищет адреналин, подойдет прогулка по стеклянному мосту в тропическом лесу Янода , висящему над четырехсотметровой пропастью.

Остров богат и оздоровительными центрами. Горячие источники Чжуцзян Наньтянь предлагают десятки бассейнов с водой разного состава и температуры — от лимонных и винных купален до ванн с женьшенем или цветочными лепестками.

«Я ездила на Хайнань один раз и была уверена, что мы будем только и делать, что валяться на песке, — вспоминает Кристина. — Но мы почти каждый день куда-то выезжали, потому что жаль было не увидеть необычные места, их много на острове».

Источник: Henley Rander / GoChina

2. Пекин: сердце империи

Пекин — это древний город с современным обликом. Здесь рядом с древними хутунами (традиционными жилыми кварталами) возвышаются футуристические здания, спроектированные лучшими архитекторами мира. Новый аэропорт Дасин , созданный Захой Хадид, напоминает гигантскую морскую звезду, а небоскреб Leeza Soho считается одним из самых необычных в Азии.

В Пекине стоит посетить Запретный город . В течение пяти столетий здесь жили императоры, а сегодня туристы могут пройти по аллеям комплекса, рассмотреть крыши с изящными драконами, заглянуть в сады и дворцы.

Источник: Han Zheng / Wikipedia.org

«В Пекин мы ездили с однокурсниками, — делится Кристина. — По городу можно буквально изучать историю. Тут есть средневековые здания, дворцы, а рядом находится площадь Тяньаньмэнь с красными флагами, где Мао Цзэдун объявил о создании Китайской Народной Республики».

Славится Пекин и своими храмами . Храм Неба впечатляет своими масштабами и симметрией, в храме Ламы можно увидеть крупнейшую в мире деревянную статую Будды, а храм Конфуция — хорошее место для медитативного размышления.

В сорока минутах езды на машине от центра Пекина начинается одно из семи новых чудес света — Великая Китайская стена . Участок Бадалин, наиболее удобный для туристов, оборудован канатной дорогой и смотровыми площадками.

Источник: SCANPIX / rus.postimees.ee

3. Гонконг: киберпанк на берегу моря

«Гонконг, мне кажется, не похож ни на один другой город в мире, — говорит Кристина. — Атмосфера здесь напоминает мрачные фильмы в жанре киберпанк: неоновые огни, шумный транспорт, небоскребы, заслоняющие небо, переплетение дорог. Всё как в „Призраке в доспехах“ (культовое аниме о девушке-киборге, снятое по одноименной манге в 1995 году. — Прим. ред.)».

На рассвете или закате лучше всего подняться на Пик Виктория . С его высоты город можно разглядеть во всём масштабе: гавань, небоскребы, острова и холмы. Вечером стоит пройтись по Натан-роуд , старейшей улице с неоновыми вывесками, знакомой каждому, кто видел гонконгские боевики.

Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

На острове Лантау возвышается бронзовый Большой Будда высотой 34 метра. Чтобы добраться до него, нужно преодолеть 268 ступеней, но открывающийся сверху вид стоит усилий. Рядом находится монастырь По Лин, куда приезжают паломники со всего Китая. Гонконг также знаменит монастырем Десяти Тысяч Будд , к которому ведет длинная лестница с сотнями статуй монахов.

Семьи с детьми чаще всего едут в Диснейленд , где целый день можно провести в семи тематических зонах, посвященных мультфильмам и супергероям Marvel.

4. Чунцин: небоскребы и горы

Чунцин — крупнейший по площади город Китая. Он построен на холмах, поэтому здесь дороги поднимаются и опускаются под невероятными углами, а пешеходы пользуются длинными эскалаторами, словно это метро.

«Если Гонконг для меня — это такой мрачный антиутопичный киберпанк, то Чунцин — сбывшаяся мечта писателей-футуристов: город не давит, но очень впечатляет», — отмечает Кристина.

Источник: Juukeihc / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Главный символ Чунцина, кроме громадных небоскребов, — линия метро, которая проходит прямо сквозь жилой дом в районе Liziba . Поезд въезжает на шестом этаже и выходит на восьмом, а жильцы квартир живут буквально над рельсами. Через Янцзы и Цзялин перекинуто более тридцати мостов , многие из которых построены в несколько уровней: внизу идут пешеходы, выше едут машины, а еще выше — поезда легкого метро. Вечером все они подсвечиваются огнями, создавая фантастический пейзаж.

«Если будете в Чунцине, обязательно сходите в Большой театр , — советует Кристина Ларионова. — Он уникален тем, что сцена вращается на 360 градусов и актеры исполняют на ней хореографию, перемещаясь в декорациях. Это просто нужно видеть».

В окрестностях города расположены курорты с горячими источниками и горные районы , напоминающие декорации к «Мулан». В 180 километрах находится город Цзыгун с одним из крупнейших музеев динозавров в мире.

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

5. Гуанчжоу: живописный юг

Гуанчжоу — это южные ворота Китая, город, где деловые кварталы соседствуют с храмами и музеями. Кстати, по статистике S7 Airlines, это самое популярное направление в Китае среди российских пассажиров. На втором месте Пекин, на третьем — Шанхай.

В Гуанчжоу можно подняться на Кантонскую телебашню , прокатиться по Жемчужной реке на теплоходе и завершить день в Музее изобразительных искусств . Но самое ценное в Гуанчжоу — его расположение, считает Кристина. Отсюда удобно путешествовать по югу страны — регионам с самыми живописными пейзажами Китая.

Всего в нескольких часах пути находится национальный парк «Чжанцзяцзе» в провинции Хунань. Его скалы-столбы поднимаются на сотни метров из тумана. Именно здесь снимали фильм «Аватар»: виды действительно инопланетные. В парке проложены десятки троп и смотровых площадок со стеклянными полами, а канатная дорога позволяет рассматривать горы сверху.

Источник: Zhangjiajie national forest park / Wikipedia.org

«Даже больше, чем Гуанчжоу или „горы Аватара“, мне запомнилось путешествие в Гуйлинь , — делится Кристина Ларионова. — Мы отправились на прогулку на лодке по реке Лицзян , и я просто не могла поверить своим глазам. Скалы, туман, буйволы на берегу, рыбаки на плотах — казалось, что мы просто попали в ожившую картину какого-то китайского живописца».

Источник: Джослин Саурини / Wikipedia.org

Ранее мы публиковали подробную инструкцию, как подготовиться к поездке в Китай: рассказывали, какие приложения нужно установить и к чему стоит быть готовыми. А еще мы рассказывали, в какие европейские страны можно отправиться без визы.