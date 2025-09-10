«Вы дети шпионов! Враги!»: Алла Пугачева рассказала о травле детей и бегстве из России

Алла Пугачева впервые за долгое время дала большое интервью Источник: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Алла Пугачева дала интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ физлицом — иностранным агентом в 2022 году), в котором впервые откровенно рассказала о причинах своего отъезда из России. По ее словам, поначалу она даже не думала покидать родину и жила свою привычную жизнь, но однажды все карты совпали.

Стоило Алле Пугачевой уехать из России в 2022 году, как все тут же заговорили о ее эмиграции. На деле оказалось, что тогда она уезжала в Израиль на лечение, планировала вернуться домой и уверяла, что дети осенью пойдут в московскую школу. Так и произошло: Пугачева вернулась, а Лиза и Гарри сели за парты.

Только по возвращении певица столкнулась со шквалом критики, ее мужа признали иностранным агентом, а детей начали травить одноклассники.

— Я ладно, но когда дети пошли в школу после того, как прозвали иноагентом… А дети — люди «добрые», они начали троллить: «Вы дети шпионов! Ваш папа иноагент! Враги!» и всё такое, — рассказала Пугачева.

Именно после этого семья окончательно собрала чемоданы и уехала.

— Мы собрали чемоданчики, позвонили папе, что мы выезжаем. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провезти. И уехали в Израиль, — рассказала Пугачева. — Скажу честно: это была такая острая боль для меня, что это так происходит. Я написала: «Объявите меня тоже иноагентом». Потому что я не понимаю, почему мнение людей неглупых так пресекается.

После этого Пугачева вместе с мужем и детьми обосновалась в Кесарии в доме за шесть миллионов долларов. Позже из-за палестино-израильского конфликта семья перебралась на Кипр, где арендовала особняк.