НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 766мм 52%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,24
EUR 98,03
Подорожает плата за капремонт
Чиновники переезжают
Сокращения в музее
Ярославский бренд покорил Россию
Новые микрорайоны в Ярославле
Переплыл Босфор
Кафе «Дом актера»
Суд над педагогом
Проходные баллы
Трамвайное движение
Страна и мир Подробности «Заблокируем всё»: Франция на пороге великой забастовки. Премьер ушел в отставку, Макрон ищет выход

«Заблокируем всё»: Франция на пороге великой забастовки. Премьер ушел в отставку, Макрон ищет выход

Даже Дуров не стал стоять в стороне

169
Эммануэль Макрон снова ищет баланс в парламенте на фоне протестов | Источник: lemonde_en / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Эммануэль Макрон снова ищет баланс в парламенте на фоне протестов | Источник: lemonde_en / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Эммануэль Макрон снова ищет баланс в парламенте на фоне протестов

Источник:

lemonde_en / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Основатель Telegram Павел Дуров настолько далеко убежал от франзуского правосудия, что начал показывать зубы в адрес страны, которая хотел упечь его за решетку. Поводом стали масштабные акции протеста под лозунгом «Заблокируем всё», запланированные на 10 сентября по всей Франции.

— Горжусь тем, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет забвения люди устали от пустого пиара и позёрства и теперь наносят ответный удар, — написал Дуров у себя в блоге.

Источник: Durov / X.comИсточник: Durov / X.com
Источник:

Durov / X.com

Пока Павел упивался тем, что его блюдо под названием «Месть» достигло нужной температуры, во Франции совсем не до шуток. На днях национальное собрание страны отправило в отставку правительство Франсуа Байру. За вотум недоверия проголосовали 364 депутата, против — 194. Минимально необходимый порог составлял 288 голосов, так что судьба кабинета оказалась решена с большим запасом. Байру проработал премьером всего девять месяцев.

Инициатором голосования стал сам премьер, который рассчитывал заручиться поддержкой парламента на фоне споров о бюджете на 2026 год. План правительства был прост: оставить налоги и соцвыплаты без изменений. Но против выступили сразу и левые из блока «Новый народный фронт», и правые из «Национального объединения». На этот раз Байру не удалось повторить прежние маневры, когда правительство удерживалось на плаву благодаря ситуативной поддержке ультраправых.

Политический кризис во Франции тянется с июля 2024 года, когда президент Эммануэль Макрон распустил парламент после победы ультраправых на выборах в Европарламент. Досрочные парламентские выборы не улучшили положение его сторонников: первое место занял левый альянс, партия Марин Ле Пен усилила позиции, а центристы, поддерживающие Макрона, потеряли большинство. С тех пор страна живет в режиме постоянной перестановки премьеров: Габриэль Атталь продержался восемь месяцев, Мишель Барнье — всего три, Франсуа Байру — девять.

На фоне очередного правительственного кризиса во Франции готовятся масштабные протесты. Акция под лозунгом «Заблокируем всё» пройдет в крупных городах, включая Париж, Лион и Тулузу. В ней могут принять участие около 100 тысяч человек. Забастовки затронут заводы, больницы, транспорт, магазины, а аэропорты и железные дороги ждут перебои. Организаторы призывают даже не платить картой, а пользоваться наличными, чтобы ударить по банковским комиссиям.

Чтобы удержать ситуацию под контролем, власти мобилизуют 80 тысяч полицейских и жандармов. Но политическое напряжение растет: уровень поддержки Макрона опустился до рекордных 15%, Байру доверяют лишь 14% французов, а лидер ультраправых Жордан Барделла уже несколько месяцев держит первую строчку рейтингов более чем с 30%.

Теперь новый премьер — 39-летний Себастьен Лекорню, бывший министр обороны и давний сторонник Макрона.

Себастьен Лекорню&nbsp;— новый премьер и давний сторонник Макрона | Источник: france24 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Себастьен Лекорню&nbsp;— новый премьер и давний сторонник Макрона | Источник: france24 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Себастьен Лекорню — новый премьер и давний сторонник Макрона

Источник:

france24 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ему предстоит вести переговоры со всеми партиями в парламенте и попробовать протащить бюджет через враждебное большинство.

Эксперты считают, что у Макрона есть два пути: назначить очередное правительство или снова рискнуть досрочными выборами. В истории Франции уже случалось, что президент доверял пост премьера оппозиции, чтобы переложить на нее ответственность за кризис.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Эммануэль Макрон Франция Отставка правительства Франсуа Байру Лекорню Протест Павел Дуров
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Мясо почти не покупаю». 38-летняя предпринимательница купила квартиру в ипотеку и рассказала, что пережила за первый год
Анастасия
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью
Жительница Архангельска
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление