«Заблокируем всё»: Франция на пороге великой забастовки. Премьер ушел в отставку, Макрон ищет выход

Эммануэль Макрон снова ищет баланс в парламенте на фоне протестов Источник: lemonde_en / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Основатель Telegram Павел Дуров настолько далеко убежал от франзуского правосудия, что начал показывать зубы в адрес страны, которая хотел упечь его за решетку. Поводом стали масштабные акции протеста под лозунгом «Заблокируем всё», запланированные на 10 сентября по всей Франции.

— Горжусь тем, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет забвения люди устали от пустого пиара и позёрства и теперь наносят ответный удар, — написал Дуров у себя в блоге.

Источник: Durov / X.com

Пока Павел упивался тем, что его блюдо под названием «Месть» достигло нужной температуры, во Франции совсем не до шуток. На днях национальное собрание страны отправило в отставку правительство Франсуа Байру. За вотум недоверия проголосовали 364 депутата, против — 194. Минимально необходимый порог составлял 288 голосов, так что судьба кабинета оказалась решена с большим запасом. Байру проработал премьером всего девять месяцев.

Инициатором голосования стал сам премьер, который рассчитывал заручиться поддержкой парламента на фоне споров о бюджете на 2026 год. План правительства был прост: оставить налоги и соцвыплаты без изменений. Но против выступили сразу и левые из блока «Новый народный фронт», и правые из «Национального объединения». На этот раз Байру не удалось повторить прежние маневры, когда правительство удерживалось на плаву благодаря ситуативной поддержке ультраправых.

Политический кризис во Франции тянется с июля 2024 года, когда президент Эммануэль Макрон распустил парламент после победы ультраправых на выборах в Европарламент. Досрочные парламентские выборы не улучшили положение его сторонников: первое место занял левый альянс, партия Марин Ле Пен усилила позиции, а центристы, поддерживающие Макрона, потеряли большинство. С тех пор страна живет в режиме постоянной перестановки премьеров: Габриэль Атталь продержался восемь месяцев, Мишель Барнье — всего три, Франсуа Байру — девять.

На фоне очередного правительственного кризиса во Франции готовятся масштабные протесты. Акция под лозунгом «Заблокируем всё» пройдет в крупных городах, включая Париж, Лион и Тулузу. В ней могут принять участие около 100 тысяч человек. Забастовки затронут заводы, больницы, транспорт, магазины, а аэропорты и железные дороги ждут перебои. Организаторы призывают даже не платить картой, а пользоваться наличными, чтобы ударить по банковским комиссиям.

Чтобы удержать ситуацию под контролем, власти мобилизуют 80 тысяч полицейских и жандармов. Но политическое напряжение растет: уровень поддержки Макрона опустился до рекордных 15%, Байру доверяют лишь 14% французов, а лидер ультраправых Жордан Барделла уже несколько месяцев держит первую строчку рейтингов более чем с 30%.

Теперь новый премьер — 39-летний Себастьен Лекорню, бывший министр обороны и давний сторонник Макрона.

Себастьен Лекорню — новый премьер и давний сторонник Макрона Источник: france24 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ему предстоит вести переговоры со всеми партиями в парламенте и попробовать протащить бюджет через враждебное большинство.