Без печати никак, брат. В какие страны нельзя улететь с детьми

Без печати никак, брат. В какие страны нельзя улететь с детьми

Разбираемся, кому на самом деле нужен красный штамп в свидетельстве о рождении

345
Написать комментарий
Поставить печать в свидетельство о рождении ребенка непросто, придется стоять в очередях!

Поставить печать в свидетельство о рождении ребенка непросто, придется стоять в очередях!

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Многие родители переживают из-за того, что отныне надо ставить красные печати о гражданстве в свидетельства о рождении детей. Считается, что без такого штампа ребенка не выпустят за границу. Документы обновляют в отделениях полиции или МФЦ, причем только в определенные дни и время. Естественно, там нередко образуются длинные очереди. Наступил бархатный сезон, и в редакции Городских медиа обращаются читатели, которые собираются провести отпуск в других странах и не понимают, нужна ли им эта волокита. E1.RU разбирается в ситуации вместе с пресс-службой аэропорта Кольцово.

— Вышел у меня спор с коллегами. Говорят, что теперь без свидетельства о рождении и штампа в нем не получится вылететь за границу, — рассказывает читатель. — Хотя мы в марте летали, никто ничего не просил, даже свидетельство не брали с собой, а сейчас якобы обязательно, не выпускают без штампа и свидетельства.

Развернут на пограничном контроле?

С 22 ноября 2023 года вступил в силу новый Указ президента № 889 «Вопросы гражданства Российской Федерации». В пунктах 173 и 174 указаны документы, подтверждающие наличие российского гражданства у ребенка до 14 лет.

В их числе и отметка о гражданстве в свидетельстве о рождении. Она нужна только при поездке в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Для въезда в другие страны необходим загранпаспорт.

Кроме штампа в свидетельстве, подойдут и другие документы:

  • свидетельство о приобретении гражданства России по рождению;

  • документ, выданный органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства России;

  • загранпаспорт РФ с внесенными в него сведениями о детях.

Зачем еще нужен штамп о гражданстве

Проблемы могут возникнуть, когда вы будете оформлять детям паспорт по достижении четырнадцати лет. На сайте МФЦ указано, что ко всем иным бумагам нужно приложить один из двух документов:

  • свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства РФ;

  • копии страниц паспорта одного из родителей (первую страницу и страницу, содержащую информацию о ребенке).

Об этом же говорят и на горячей линии МФЦ, отвечая на вопрос, какие документы нужны для оформления первого паспорта ребенку. Там сообщили, что это обязательное требование с 19 января 2024 года.

До этого юрист Андрей Саунин объяснял нам, что требовать печать о гражданстве при получении обычного паспорта могут только в том случае, если ребенок сам получает документы, не предоставляя копии паспортов родителей.

Посмотрите, какие очереди из родителей выстраивались в отделениях полиции за красной печатью.

Почитайте и необычную историю, которая произошла с нашим коллегой из 72.RU. Никита Кифорук, как и тысячи родителей, пришел в УМФС ради того, чтобы поставить штамп в свидетельство о рождении ребенка, и обнаружил, что сам он по документам, оказывается… умер!

А вам пришлось стоять в очереди для того, чтобы поставить тот самый штамп в свидетельство о рождении ребенка?

