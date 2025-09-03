«Переговоры с лабубу, Окак»: какие слова будут бороться за право стать «Словом года»

Победителей и лучших участников конкурса объявят в конце года Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Первыми претендентами на звание «Слово года» стали «лабубу», «пикми», «патриотизм», «БПЛА» и «переговоры». Какие еще слова есть в этом списке, рассказали в пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ».

По словам организаторов, проект реализуется по четырем направлениям: гуманитарная сфера, техносфера, сленг и всенародное слово. В первом направлении, например, отбирают слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции, важные гуманитарные процессы.

В «Техносферу» отбирают слова, которые связаны с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией. Кроме того, они также влияют на общество и повседневную жизнь.

В направлении «Сленг» претенденты отражают молодежный и интернет-сленг, а «Всенародное слово» выбирали среди тех, которые используют пользователи интернета.

Первые три категории сформировали в рабочие группы из экспертов в этих областях. Специалисты предложили для каждой категории от одного до четырех слов, а также обосновали свой выбор. А слова для категории «Всенародное слово» предлагали пользователи интернета.

В гуманитарную сферу из первых 40 слов-претендентов вошли «Лабубу», «ИИ», «Победа», «Цензура» и «Переговоры». В технической сфере — «План „Ковер“, „Цифровой рубль“ и „Национальный мессенджер“.

Лидерами сленга стали «Окак», «Пикми», «Слоняра» и «Токсик», а за звание всенародного слова борются «Любовь», «Кринж» и «Тревожность».

Победителей конкурса «Слово года» и лучших участников в разных категориях объявят в декабре на большой книжной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, передают РИА «Новости».