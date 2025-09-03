НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

4 м/c,

сев.

 754мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,59
EUR 93,84
Стал миллионером, выиграв в лотерею
Ярославский бренд покорил Россию
Сроки строительства третьего моста
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Как Радулов стал звездой хоккея
Какие обследования пройти осенью
Скандал с Кридом и Мизулиной
Отзыв на поездку на «Метеоре»
Задержка поездов
Страна и мир «Переговоры с лабубу, Окак»: какие слова будут бороться за право стать «Словом года»

«Переговоры с лабубу, Окак»: какие слова будут бороться за право стать «Словом года»

В этом списке 40 претендентов

70
Написать комментарий
Победителей и лучших участников конкурса объявят в конце года | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUПобедителей и лучших участников конкурса объявят в конце года | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Победителей и лучших участников конкурса объявят в конце года

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Первыми претендентами на звание «Слово года» стали «лабубу», «пикми», «патриотизм», «БПЛА» и «переговоры». Какие еще слова есть в этом списке, рассказали в пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ».

По словам организаторов, проект реализуется по четырем направлениям: гуманитарная сфера, техносфера, сленг и всенародное слово. В первом направлении, например, отбирают слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции, важные гуманитарные процессы.

В «Техносферу» отбирают слова, которые связаны с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией. Кроме того, они также влияют на общество и повседневную жизнь.

В направлении «Сленг» претенденты отражают молодежный и интернет-сленг, а «Всенародное слово» выбирали среди тех, которые используют пользователи интернета.

Первые три категории сформировали в рабочие группы из экспертов в этих областях. Специалисты предложили для каждой категории от одного до четырех слов, а также обосновали свой выбор. А слова для категории «Всенародное слово» предлагали пользователи интернета.

В гуманитарную сферу из первых 40 слов-претендентов вошли «Лабубу», «ИИ», «Победа», «Цензура» и «Переговоры». В технической сфере — «План „Ковер“, „Цифровой рубль“ и „Национальный мессенджер“.

Лидерами сленга стали «Окак», «Пикми», «Слоняра» и «Токсик», а за звание всенародного слова борются «Любовь», «Кринж» и «Тревожность».

Победителей конкурса «Слово года» и лучших участников в разных категориях объявят в декабре на большой книжной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, передают РИА «Новости».

Подростки общаются на языке, который далеко не всегда понятен мамам и папам, не говоря уже о бабушках и дедушках. Разбираемся, как формируется молодежный жаргон и почему его стоит не бояться, а узнавать. Наши коллеги из NN.RU пообщались на эту тему с экспертами.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Слово года Сленг Конкурс
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление