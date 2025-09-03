«Переговоры с лабубу, Окак»: какие слова будут бороться за право стать «Словом года»

Первыми претендентами на звание «Слово года» стали «лабубу», «пикми», «патриотизм», «БПЛА» и «переговоры». Какие еще слова есть в этом списке, рассказали в пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ».
По словам организаторов, проект реализуется по четырем направлениям: гуманитарная сфера, техносфера, сленг и всенародное слово. В первом направлении, например, отбирают слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции, важные гуманитарные процессы.
В «Техносферу» отбирают слова, которые связаны с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией. Кроме того, они также влияют на общество и повседневную жизнь.
В направлении «Сленг» претенденты отражают молодежный и интернет-сленг, а «Всенародное слово» выбирали среди тех, которые используют пользователи интернета.
Первые три категории сформировали в рабочие группы из экспертов в этих областях. Специалисты предложили для каждой категории от одного до четырех слов, а также обосновали свой выбор. А слова для категории «Всенародное слово» предлагали пользователи интернета.
В гуманитарную сферу из первых 40 слов-претендентов вошли «Лабубу», «ИИ», «Победа», «Цензура» и «Переговоры». В технической сфере — «План „Ковер“, „Цифровой рубль“ и „Национальный мессенджер“.
Лидерами сленга стали «Окак», «Пикми», «Слоняра» и «Токсик», а за звание всенародного слова борются «Любовь», «Кринж» и «Тревожность».
Победителей конкурса «Слово года» и лучших участников в разных категориях объявят в декабре на большой книжной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, передают РИА «Новости».
Подростки общаются на языке, который далеко не всегда понятен мамам и папам, не говоря уже о бабушках и дедушках. Разбираемся, как формируется молодежный жаргон и почему его стоит не бояться, а узнавать. Наши коллеги из NN.RU пообщались на эту тему с экспертами.