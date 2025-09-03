НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

3 м/c,

сев.

 755мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,85
EUR 94,25
Новый микрорайон
Ярославский бренд покорил Россию
Стал миллионером, выиграв в лотерею
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Новый график работы зоопарка
Какие обследования пройти осенью
Сроки строительства третьего моста
Как Радулов стал звездой хоккея
Скандал с Кридом и Мизулиной
Отзыв на поездку на «Метеоре»
Страна и мир Сибирячка победила смерть и стала популярной благодаря блогу про огород — видеоистория

Сибирячка победила смерть и стала популярной благодаря блогу про огород — видеоистория

Виктория Анпилогова делится секретами хорошего урожая и рассказывает о своей жизни

203
Написать комментарий

Виктория победила смерть и стала популярной благодаря блогу про огород

Источник:

Городские медиа

Жительница Иркутска Виктория Анпилогова уже несколько лет ведет блог, посвященный садоводству. На ее аккаунты в нескольких соцсетях подписано более 100 тысяч человек. В своих постах Виктория делится секретами хорошего урожая, рассказывает о ярких моментах своей жизни и затрагивает проблемы, с которыми может столкнуться каждый. Историю о том, как сибирячка поборола смерть и обрела популярность, рассказывают в коротком видео наши коллеги из IRCITY.RU.

По словам Виктории, увлечение огородными делами появилось вместе с садовым участком, который она вместе с супругом приобрела в 2010 году. Удивительно, но когда-то Виктория просто ненавидела огород и всё, что с ним связано, а с появлением своего участка «руки зачесались».

— Мне очень нравится экспериментировать, изучать, как ведут себя разные сорта в нашем регионе. Бывало, что одновременно выращивала по несколько десятков сортов томатов и смотрела, что из этого получится, — говорит наша героиня о своем увлечении.

Раньше Виктория записывала всё самое важное о сортах овощей прямо на упаковках, но однажды сын, помогая матери, залил все пачки. После этого она завела страничку в интернете, которая сначала была дневником (огородница его вела, чтобы ничего не забыть и не потерять результаты своих экспериментов), а затем стала настоящим экспертным блогом.

Со временем Виктория Анпилогова стала рассказывать о личных моментах, и это привело новых подписчиков. Но бум случился тогда, когда она рассказала о том, как оказалась между жизнью и смертью.

— В 2019 году я должна была лететь на конференцию сетевой косметической компании в Москву. Незадолго до нее немного приболела. Дома ходила в больницу, мне там сделали флюорографию, посмотрели, сказали, что всё нормально, — вспоминает она. — 25 января полетела в столицу, и после перелета практически сразу мне стало плохо, поднялась высокая температура. Меня увезли в больницу, и после этого я вернулась в Иркутск только в начале апреля, потеряв в весе 50 килограммов.

Полтора месяца она провела в коме и даже перенесла клиническую смерть. После этого было тяжелое восстановление.

По словам Виктории, она рассказывает об этом в соцсетях с определенной целью. Хочет, чтобы люди обращали внимание на свое здоровье, не запускали болячки. А еще она обращается к людям, чьи близкие оказались в таком страшном состоянии. Виктория уверена: поддержка родных людей помогла ей выкарабкаться.

Подробный материал о блогере-огороднице читайте на сайте.

ПО ТЕМЕ
Даниил КонинДаниил Конин
Даниил Конин
журналист ИрСити
Сад и огород Садоводство Блогер
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление