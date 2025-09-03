Какая Dushka! Молодая мама ушла из нефтянки и основала бренд авторской керамики: история

Ориентиром и наставницей в безграничном мире керамики для Екатерины Душко (на фото) стала ее сестра. Она и сейчас ей помогает, когда нужно, и делится полезными советами Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Окончившая художественную школу Екатерина Душко планировала поступить на факультет дизайна, но не сложилось. Отучившись в вузе, она начала работать по специальности — в нефтяной сфере. Сначала в родном ХМАО, после переезда в Тюмень — уже тут. Именно в Тюмени Екатерина поняла, что хочет кардинально сменить сферу деятельности. Уволилась, купила специальную печь и погрузилась в мир керамики. О молодом и перспективном бренде «Dushka — тарелка и кружка» эта история от наших коллег из 72.RU.

Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Новая старая Тюмень и судьбоносное решение

Екатерина — из поселка Березово, ХМАО. В 2006 году она приехала в Тюмень учиться, поступила в вуз. И практически всё свободное время посвящала учебе — в голове были одни только формулы, правила, учебники, шпаргалки экзамены и зачеты. Отучившись, вернулась в ХМАО, но уже в Когалым. Именно там строила карьеру в нефтяной отрасли, вышла замуж. И несколько лет назад, уходя в декрет, переехала с мужем в Тюмень.

Когда пришло время вновь выходить на работу, молодая мама пришла в новую для себя фирму, но быстро поняла, что ей там совершенно не нравится: не так было абсолютно всё. Неожиданно для всех написала заявление на увольнение по собственному желанию, забрала трудовую книжку и отправилась в свободное плавание.

Одна из первых ваз для фруктов, которую сделала Екатерина. Поначалу почти вся ее посуда была в темных тонах, после всё кардинально поменялось Источник: Илья Чикотин / 72.RU

— Моя сестра — художник-керамист. В студенчестве мы жили вместе, поэтому керамика и всё, что с ней связано, присутствовало в моей жизни всегда. Когда ушла из офиса, не все поняли этот мой выбор. Там — стабильная оплата, стаж, пенсионные отчисления, оплата больничных. А я, оформив самозанятость, стала сама себе хозяйкой. Купила печь для обжига керамических изделий в надежде, что смогу уговорить вернуться в творчество сестру, а в итоге занялась этим сама. Это был 2022 год, — начала рассказ Екатерина Душко.

Создание керамической посуды — кропотливый труд, требующий усидчивости и сосредоточенности Источник: личный архив Екатерины Душко Когда занимаешься любимым делом, легко потерять счет минутам, вы знаете Источник: личный архив Екатерины Душко

Та самая печь на 60 литров обошлась тогда в 120 тысяч рублей, еще некоторая сумма ушла на расходники. Это стеки, мастихины, глина и глазури для росписи. Последние, кстати, удалось отхватить импортные. Сейчас уже мастерица покупает их российские аналоги. Но об этом позже.

Печь для обжига глины и фарфора работает от электричества, стандартные 220 V Источник: личный архив Екатерины Душко И Екатерина по понятным причинам всегда старается загрузить ее полностью Источник: личный архив Екатерины Душко

— Я окончила художественную школу, человек творческий. Изначально я должна была быть дизайнером, но так сложилось, что попала в нефтяную сферу. И, видимо, тягу к творчеству я так и не смогла в себе заглушить, она вернулась. Только почему-то к керамике, хотя начинала опять с картин, — продолжила наша собеседница.

Первым предметом посуды, который Екатерина создала три года назад, была тарелка. После — еще одна, и еще. Со временем к ним добавились кружки, вазы, броши.

Вопреки расхожим мнениям, керамическую посуду можно загружать и в микроволновку, и в посудомоечную машину Источник: личный архив Екатерины Душко Не просто крошечные птички, а первые брошки, созданные мастерицей. Как вам, признавайтесь? Источник: личный архив Екатерины Душко

Раскаленная до +1200 °C печь и загадочная Dushka

Трудится над созданием керамической красоты Екатерина в основном по будням: выходные — время, чтобы побыть с семьей. Приезжает в свою мастерскую, в роли которой обычная однушка, к 10–11 утра и творит там часов до пяти вечера. После — в садик за дочкой.

Отличие столовой (на фото) от декоративной посуды — в глазури. При контакте с едой и напитками она не растворяется и не смывается Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Рельеф создается по еще мокрой глине/полуфарфору. А чтобы создать акварельный эффект, расписывать нужно после первого обжига в печи Источник: Илья Чикотин / 72.RU

— Когда сажусь что-то лепить или расписывать, иногда теряю счет времени, даже не смотрю на часы. Когда заказов очень много, могу поработать и в выходные. К каждому маркету типа «Солянки» или «Иголки» стараюсь сделать что-то новенькое. Это значит, нужно поспешить в мастерскую и скорее приступить к работе. Вдохновение черпаю из прогулок, архитектуры, фильмов и журналов. У меня всегда под рукой блокнот с ручкой, куда я записываю идеи, делаю эскизы, — говорит мастерица.

Немного сокровенного: эскизы Екатерины с многочисленными пометками. Бывает, что она делает наброски в цвете, чтобы выбрать идеальное сочетание оттенков для переноса на тарелки и кружки Источник: Илья Чикотин / 72.RU

И признается: ее очень вдохновляет тюменское деревянное зодчество и знаковые городские объекты — круглая баня, мост Влюбленных и не так давно ставшая пешеходной улица Дзержинского. Еще — знаменитый тюменский ковер. Примечательно, что первые полгода бренд авторской керамики был безымянным. Как позже оказалось, название лежало на поверхности.

Узнаёте? Да, это, так сказать, портрет легендарной круглой бани на Ленина, которая скоро станет современным планетарием Источник: Илья Чикотин / 72.RU

А это ода красоте тюменского ковра во всех его вариациях Источник: Илья Чикотин / 72.RU

— Душкой меня прозвали на работе: у меня же фамилия Душко. И мне нравится, как звучит «душка», так ласково. В итоге решила: пусть именно слово и станет названием. А муж добавил: «Пусть будет еще тарелка и кружка». Пазл сложился, — вспоминает Екатерина.

Приехав в мастерскую, Екатерина первым делом переодевается в рабочую одежду и начинает разминать кусочки глины или керамическую массу — полуфарфор. После — делит на пласты, раскатывает их и начинает лепить, придавая нужную форму. Это полностью ручной труд.

Едва ли не дольше, чем выбирала название, Екатерина придумывала себе логотип Источник: личный архив Екатерины Душко В итоге сумела объединить в нем название, лаконично вписав и кружку, и тарелку Источник: личный архив Екатерины Душко

Когда всё готово, будущие тарелки и кружки отправляются на просушку: минимум на это нужно дней пять. Если же отправить их в печь непросушенными, могут взорваться — лучше не рисковать.

— В зависимости от вида росписи глазурь наношу либо до, либо после обжига в печи. Например, подсохла тарелка, я могу ее расписать и поместить в печь, после — глазировать и снова в печь. То есть обжиг происходит в два этапа. Во время первого температура в печи составляет +1050 °C. Посуда там стоит так сутки, после еще сутки остывает. Бывало, что я хотела остудить печь быстрее, приоткрыв ее. Делаю это в перчатках, но бывало, что обжигала пальцы: и на вторые сутки печь внутри еще очень горячая, — объяснила нам и вам Екатерина Душко.

Вдохновением для росписи этой миниатюрной вазы стала «Звездная ночь» Ван Гога Источник: личный архив Екатерины Душко А этот «невесомый» поднос уносит куда-то далеко, к солнцу, пляжу и шуму прибоя Источник: личный архив Екатерины Душко

Температура в печи во время второго обжига еще выше: +1200 °C. Там схема та же: сутки печь работает, следующие — остывает. При этом сидеть и караулить рядом вовсе не обязательно.

— Когда запускала печь впервые, помню, включила ее и уехала из мастерской. И часа через три мне стало страшно: вдруг там что-то пошло не так. Вернулась и увидела, что всё работает как нужно, всё в порядке. Теперь уже точно знаю, что сидеть у печи и ждать не нужно. Это безопасно, — уверена керамистка.

Просто космос! Во всех смыслах, да. Согласны? Источник: личный архив Екатерины Душко

На роспись одной тарелки или кружки (это тоже, разумеется, тонкая ручная работа) требуется минимум 30 минут — в зависимости от сложности рисунка, детализации и так далее. Для достижения акварельного эффекта расписывать нужно по уже обожженной на раз посуде. Если нужно положить краску плотно, как гуашь, рисовать нужно по еще не обожженной глине.

Непростая арифметика, соцсети и уютная мечта

Как комета ворвавшись три года назад в мир творчества, Екатерина начала с написания картин. Писала их сама и проводила мастер-классы по живописи. Керамика случилась чуть позже и захватила так, что холсты и кисти отошли на второй план.

Большому кораблю — большое плавание. А красивым чайным парам — хозяев-ценителей Источник: личный архив Екатерины Душко Изобразить на тарелке Екатерина может что угодно. Как насчет скромного кита? Источник: личный архив Екатерины Душко

— Когда кружки и тарелки начали получаться, я поняла: нужно продолжать. Создала сообщества в соцсетях, а некоторое время спустя в моей жизни появились маркеты. Первый, на который я попала благодаря уговорам подруги, был в День города в 2023 году. Долго сомневалась, но в итоге согласилась. К большому удивлению, у меня довольно быстро всё раскупили. Конечно, было приятно, — вспоминает Екатерина.

Спустя некоторое время появился и сайт, но многие покупатели неизменно делают заказы через соцсети: вероятно, им так удобнее. На старте было непросто установить цены, но мастерица с этой задачей справилась.

— Начинала я с очень скромных расценок, по сравнению с другими мастерами у меня было очень дешево. Хотела проверить, зайдет кому-то моя посуда вообще или нет. Со временем, конечно, цены сделала выше. Например, изначально кружка стоила 800 рублей, сейчас — уже 2000. Опыта всё больше, да и стоимость расходников постоянно растет, — объяснила керамистка.

В канун праздников покупатели чаще всего выбирают что-то из наличия Источник: личный архив Екатерины Душко Но находятся те, кому нужно что-то под заказ, готовые платить сверху за срочность Источник: личный архив Екатерины Душко

Глазури она сейчас использует российского производства, в основном они приезжают к ней из Питера и Москвы. Есть у нее уже любимые поставщики глины, которая разительно отличается по текстуре и свойствам от той, что встречается на берегу рек и озер. С недавних пор в ее арсенале появился полуфарфор — пластичный материал, который идеально подходит для создания изящных керамических изделий.

Начав с максимально лаконичной росписи, Екатерина постепенно пришла к более сложным композициям. Но от минимализма полностью ни в коем случае не отказывается Источник: Илья Чикотин / 72.RU

С разной периодичностью, но в последнее время всё чаще к Екатерине обращаются с просьбой устроить мастер-классы по керамике. Она честно им отвечает: пока к этому не готова. Но не исключает, что организует их в будущем. Задел для этого уже есть.

— Для проведения мастер-классов нужна красивая обстановка. Именно такая будет в строящейся сейчас мастерской. По планам она будет готова к концу 2026 года. Не знаю пока, буду ли заниматься керамикой до конца жизни, но пока я этим наслаждаюсь, и обратно в офис совершенно не тянет. Мне очень комфортно быть в таком свободном творческом полете. И радостно, что хобби переросло в небольшой бизнес, — честно призналась наша героиня.

Например, можно взять и вместо рисунков/орнаментов сделать акценты с помощью текстуры Источник: личный архив Екатерины Душко Или секретным способом создать эффект пены морской, которая будто окутывает тарелочки Источник: личный архив Екатерины Душко

В обозримых планах — сделать это строящееся пространство не просто мастерской, а этаким шоурумом, где будут витрины с готовыми кружками, тарелками, вазами и прочей керамической красотой. А вот отдельный офлайн-магазин, считает Екатерина, ей совершенно не нужен. Что до доходов от продажи хрупкой красоты, это она держит в секрете.

География, маркетплейсы и очень ценный груз

Свои керамические изделия Екатерина Душко отправляет по всей России и за рубеж: был, например, заказ и в Китай. За транспортировку, как правило, отвечает СДЭК. Нареканий в его адрес у мастерицы пока не было ни разу.

Глине при лепке можно придать абсолютно любую форму. И такую, например, тоже Источник: личный архив Екатерины Душко С блюдцами та же история. Если хочется сделать вот такие необычный края, почему нет Источник: личный архив Екатерины Душко

— Перед отправкой упаковываю в пленку, обкладываю на несколько раз картоном, и всё в порядке, — заверила нас она. — Многие мне говорят, что пора бы уже выйти со своей посудой на маркетплейсы, но я пока не рискую. Слышала, что много чего при их доставке не доезжает, ломается в пути. К тому же там совсем другие объемы, а я работаю одна. И нужное для этих площадок количество посуды просто не сумею сделать физически.

Пробный керамический столик, который сделала Екатерина. Он полый внутри, но при этом довольно крепкий. Однако кидать и ронять его не стоит: сломается же Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Про то, чтобы взять себе помощников, основательница бренда думала, но решила с этим повременить до запуска мастерской-шоурума. И, возможно, тогда же получится наконец расширить ассортимент керамических предметов, добавив туда столики: для их создания нужна печь побольше той, что есть сейчас.

— Тем, кто только начинает свой большой творческий путь, советую не бросать — это самое главное. Даже если не все люди поначалу вас в этом поддерживают, всё равно продолжайте делать, не сдавайтесь. Особенно если это вам откликается. И тогда всё обязательно получится, — напутствует Екатерина Душко, точно зная, что говорит.