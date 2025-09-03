Одобрений больше, билеты дешевле. Как получить «шенген» осенью 2025-го и сэкономить в путешествии по Европе

Некоторые европейские страны до сих пор не выдают визы россиянам, но таких государств становится всё меньше Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Условия для поездок по Европе становятся всё более благоприятными для россиян, так что если вы давно мечтали увидеть Рим или Париж, можете больше не откладывать. Процент одобрения виз постепенно растет, а курс валют позволяет не разориться на жилье и расходах в поездке.

В этой статье наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, какие страны ЕС сейчас выдают туристические визы россиянам, сколько стоит оформить «шенген», как повысить шанс на получение визы и куда дешевле всего лететь осенью 2025-го.

Какие европейские страны выдают туристические визы россиянам

Австрия;

Болгария;

Венгрия;

Италия;

Ирландия;

Испания;

Германия;

Греция;

Португалия;

Словения;

Словакия;

Швеция;

Швейцария;

Хорватия;

Франция.

Сколько стоит шенгенская виза

Получить «шенген» самому можно, оплатив консульский и сервисный сборы — 90 евро (около 9500 рублей по консульскому курсу на момент написания статьи). Для детей в возрасте от 6 до 12 лет — 45 евро (около 4700 рублей).

Посредничество визового центра обойдется еще около 40 евро , если вы подаете документы не напрямую в консульство.

Также можно оформить визу через турфирму, что не защищает от возможного отказа и обойдется в дополнительные 70–100 евро.

Для получения «шенгена» также понадобится медицинская страховка. За нее нужно будет отдать от 1500 рублей.

Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Как и куда подавать документы

Проще всего воспользоваться услугами одного из сертифицированных визовых центров. Жителям Москвы в этом смысле повезло: в столице таких центров больше, чем в любом другом городе России. Узнать, какие центры доступны конкретно для вашей страны назначения, можно на сайте консульства выбранной страны.

Запись в визовые центры чаще всего доступна онлайн, но учитывайте, что свободных окон не так много, и лучше начать мониторить их как минимум за несколько недель до предполагаемого срока подачи.

Список необходимых документов также можно узнать на сайте консульства. Обычно он включает: загранпаспорт с запасом срока действия, анкету, фото, выписку с банковского счета с остатком от 150 евро на один день поездки и подтверждение брони билетов и отелей.

Визу какой страны проще всего получить осенью 2025 года

MSK1.RU изучил статистику пользователей тематических форумов и групп в соцсетях и выяснил, консульства каких стран Шенгенской зоны чаще всего одобряют визы россиянам и выдают их на длительный срок.

Испания

Один из самых высоких процентов одобрения среди европейских стран. Испанское консульство обычно выдает визы не под даты поездки, а на месяц или два с возможностью однократного, реже — двукратного, въезда. Не самый удобный вариант для тех, кто планирует «откатать» визу не единожды, так что разницы с «шенгеном» под даты поездки практически нет.

Италия

Также очень высокий процент одобрения, но почти всегда ровно под даты путешествия. Италия идеально подойдет, если вы планируете в обозримом будущем одну поездку в Европу и рассчитываете на то, что она будет бюджетной. Добраться до Милана или Рима дешевле, чем до большинства других европейских городов, да и цены в Италии ниже, чем в странах Северной Европы.

Франция

Эта страна подойдет для тех, кто намерен посетить зону ЕС не раз, и для кого приоритет — долгосрочный «шенген». Здесь придется подойти очень внимательно к сбору документов, но при подаче самый высокий шанс, что визу выдадут на полгода или год.

Венгрия

За последние месяцы в топ по проценту одобренных виз вырвалась Венгрия. До Будапешта добраться можно не слишком дорого, а оттуда легко на автобусе или самолете (например, одним из лоукостеров) отправиться в любую европейскую страну. Есть важный момент — срок действия визы напрямую зависит от наличия в прошлом венгерских «шенгенов». Если даже у вас были визы других стран, скорее всего, одобрят только под даты поездки. Зато в следующий раз можно рассчитывать на полгода или год.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Сколько стоят билеты в Европу

Цены на сентябрь — октябрь 2025 года.

Теперь давайте посчитаем, во сколько обойдется дорога до разных европейских стран. Учитывайте, что по правилам вы должны въехать именно в то государство, визу которого получили в паспорте. Покинуть Шенгенскую зону можно и из другой страны. Поэтому будем учитывать только дорогу в одну сторону. О самом бюджетном способе вернуться из Европы расскажем в конце статьи.

Италия (Милан, Рим) — от 12 000 в одну сторону. Лучшие варианты пересадок: Баку, Ереван, Белград.

Венгрия (Будапешт) — от 17 000 в одну сторону. Пересадка в Стамбуле.

Франция (Париж, Ницца) — от 16 000 в одну сторону с двумя пересадками в Баку и Милане, от 26 000 — с одной пересадкой.

Испания (Барселона, Мадрид) — от 16 000 в одну сторону с двумя пересадками в Ереване и Милане, от 30 000 — с одной пересадкой.

Португалия (Порту) — от 20 000 в одну сторону с двумя пересадками в Баку и Риме.

Как вернуться из Европы в Россию: самый бюджетный способ

Наконец, поделимся, пожалуй, самым недорогим способом снова оказаться на родине после путешествия по Европе. Это маршрут через Гданьск и Калининград.

Для начала нужно добраться до польского города Гданьск. Сделать это можно на автобусе или самолете. Например, из Берлина билет на автобус будет стоить всего около 29 евро. Далее садимся на автобус Гданьск — Калининград. Ехать чуть больше трех часов, не считая время на границе. Цена — от 4500 рублей. И, наконец, из Калининграда можно легко добраться до большинства крупных российских городов. Например, рейсы до Москвы этой осенью можно найти от 4800 рублей.

В сумме такая поездка обойдется около 12 500 рублей. Она может быть даже дешевле, если отправная точка ближе к Гданьску.