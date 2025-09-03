«Видишь, как люди живут по-настоящему». Турист рассказал о путешествии на Алтай на автомобиле

Югорчанин поехал на Алтай на личном авто Источник: герой публикации

Пока одни изнывают в дороге до места отдыха, для других дорога и есть отдых. Житель Ханты-Мансийска Иван Курнашов отправился к Телецкому озеру на Алтай на любимом авто. О том, что следует знать перед путешествием на машине и куда стоит заехать, Иван рассказал 86.RU.

«В деревнях тачки по 10 миллионов»

В такое длинное автопутешествие Иван отправился впервые в жизни. С собой взял канистру бензина, пару подушек, одеяло, одежду и запас продуктов. Палатку купил по пути, в Новосибирске. Сейчас, набравшись опыта, он предупреждает: готовиться к таким поездкам нужно получше. Палатку, спальные мешки или матрас стоило купить заранее, тогда не пришлось бы спать на жесткой земле.

Путь к Телецкому озеру лежал из Ханты-Мансийска через Тобольск, Омск и Новосибирск. Сомнений в том, чтобы проделать его на «своих четырех», по словам Ивана, не возникало: так больше шансов увидеть, как по-настоящему живут города, какие там люди.

«Путешествие на автомобиле имеет свое очарование. В самолете, в поезде ты особо ничего не видишь: есть только начальный пункт и конечный. А на машине перед тобой открываются горы, леса, озера, реки. Можешь в любой момент свернуть с трассы и заехать в города и деревни, которые встречаются на пути. Видишь, как жизнь в поселениях не стоит на месте: у некоторых тачки по 10 миллионов рублей, „Лексусы“».

По словам Ивана, в путешествии своим ходом можно ближе познакомиться и с городами, и с природой Источник: герой публикации

«Город, который стоит увидеть и исследовать»

Дорога к Телецкому озеру заняла у путешественника без малого почти неделю. Пользуясь возможностью, он останавливался в каждом крупном городе, чтобы познакомиться с ним. Особенно Ивану запомнился Тобольск.

«Это очень красивый город, который стоит увидеть и исследовать. Идеально подходит для отдыха в выходные. В Тобольске сохранилась история: крепость, церкви, стилизованный под старорусскую деревню „Абалак“.

Но для жизни этот город мне бы не подошел. По словам местных, в среднем на работе они получают тысяч 40».

Тобольск Источник: герой публикации

Тобольский кремль Источник: герой публикации

Если Тобольск в самом хорошем смысле оказался «порталом» в историческое прошлое, то Омск, напротив, показался Ивану очень современным и развивающимся городом, при этом сохранившим свою самобытность.

«Когда едешь по улицам, встречаются немного обшарпанные дома, серость красок, но даже за счет них в этом городе чувствуется какая-то душа.

В Омске есть красивейший парк на берегу Иртыша, с пешеходными и велодорожками, аттракционами, фудкортом в стилистике Дикого Запада, пляжем. Стоит сказать, что местные водители ездят по своим правилам. Перестраиваться без поворотника для них база».

Успенский собор в Омске Источник: герой публикации

А вот Новосибирск не впечатлил югорчанина: слишком большой. Но там есть куда заглянуть. Например, на набережную, в театр НОВАТ и на Новосибирское водохранилище, которое еще именуют Обским морем.

«Вода там теплая и приятная, красивая турбаза. Многие люди приезжают отдыхать. Хорошая альтернатива морю».

Театр НОВАТ, Новосибирск Источник: герой публикации

Храм в городе Искитиме, Новосибирская область Источник: герой публикации

«Я никогда не видел настолько чистой воды»

По словам Ивана, маленькую Швейцарию он нашел в Горно-Алтайске.

«Очень живописный и самобытный город, без попсовости. Люди живут той жизнью, которая им нравится, не заморачиваются по поводу денег, не пытаются друг с другом соревноваться. Ездят на стареньких машинах, но они на ходу. Чуть дальше, за городом, начинаются деревушки, которые удивительно красиво и уютно смотрятся на фоне гор. Эти деревянные домики очень колоритны, и приятно осознавать, что в них люди жили целыми поколениями».

Алтай Источник: герой публикации

Телецкое озеро, ради которого югорчанин проделал большой путь, — одно из самых притягательных для туристов мест на Алтае. По глубине это второе в Сибири пресное озеро после Байкала.

«Я никогда не видел настолько кристально чистой воды. Озеро находится в горах, где много водопадов и ключей. Конечно, я искупался, но далеко заходить не рискнул: вода очень холодная, хотя стояла жара. А еще может снести течением: из Телецкого озера вытекает река Бия».

Вода в озере чистая, но холодная Источник: герой публикации

Природа Алтая поражает красотой Источник: герой публикации

Отдыхающих было не так много, в основном они собирались в одних и тех же местах, ставили палатки и мангалы. Иван тоже соорудил импровизированный мангал из взятой с собой решетки и камней, которые лежали на берегу. Единение с природой лишь немного омрачил дождь.

Мангал Иван сделал из камней на берегу Источник: герой публикации

Люди из близлежащих деревень, по воспоминаниям Ивана, живут самой спокойной и размеренной жизнью. Гонки, как в городах, нет, а деньги они в основном получают с туристов: делают и продают настойки, собирают мед, мастерят сувениры. К приезжим относятся гостеприимно, всё покажут и расскажут.

Что по тратам?

Только на один бензин АИ-95 туда и обратно у Ивана ушло около 35 тысяч рублей. По его словам, деньги это не такие большие, особенно если вспомнить цены на авиабилеты. Еще тысяч 20 стоит отложить на отели в тех городах, где собираешься задержаться.

Даже если собираетесь провести отпуск в палатке, будьте готовы к тому, что из-за непогоды все-таки придется снимать жилье Источник: герой публикации

Самая большая сложность, которая может возникнуть, — это поломки автомобиля.

«Перед поездкой нужно полностью проверить автомобиль, потому что отказать может всё что угодно — от лампочки до движка. Дороги не везде будут комфортными — нужна хорошая резина».

В автопутешествие выгоднее отправляться в компании. Но, по словам Ивана, одиночный отдых хоть и выйдет дороже, зато позволит навести порядок в голове.