Россиян ждут рекордные новогодние каникулы: когда начнется отдых

В 2025 году 31 декабря россияне будут отдыхать Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

31 декабря 2025 года объявлено выходным днем. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января включительно — всего 12 дней. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова.

«Это произойдет в связи с постановлением правительства, которое было принято в прошлом году. Исходя из того, что в этом, 2025 году 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря, среду», — рассказал Нилов.

Чтобы обеспечить непрерывные каникулы, правительство также сделало 9 января выходным днем: оно выпало на пятницу между официальными праздниками и выходными. По словам депутата, это самое оптимальное решение: баланс рабочих и нерабочих дней в Трудовом кодексе оказывается сохранен.

Следующих длинных выходных россиянам придется ждать несколько месяцев. В ноябре перед Днем народного единства придется отработать шесть дней. Согласно производственному календарю, нерабочие праздничные дни будут со 2 по 4 ноября.