Ведущий праздников завел садовый блог и раскрыл секрет избавления от сорняков. За ним наблюдает 280 тысяч человек

Стас пропагандирует теорию сада и огорода, которые не требуют много усилий Источник: Stasygancho_garden / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стас Яременко — ведущий праздников в Магнитогорске. С некоторых пор он еще и популярный садовый блогер. В запрещенной соцсети у него 267 тысяч подписчиков и еще больше 20 тысяч на других площадках. И всё благодаря так называемому «природному земледелию» — за сезон он сделал огород с грядками на целине, при этом не перекапывал землю. Кроме того, при выращивании растений Стас не использует химию. 74.RU рассказывает историю шоумена-садовода.

На том, чего достиг, Стас останавливаться не собирается. Пару месяцев назад он открыл свою академию природного земледелия, а с осени планирует выпускать под своим брендом семена овощей — сорта, которые проверил сам. Кстати, Стас не забросил и работу ведущим — пока это его основной заработок.

От органики до пермакультуры

Стас с детства любил бывать в огороде у бабушки с дедушкой. Помните, как вас заставляли полоть грядки летом? В случае со Стасом это было чуть ли не любимое его занятие.

— Я очень любил, чтобы была чистота. Полол до такой степени, что сорняки потом долго не росли, убирал всё до мельчайшего кусочка, — рассказывает блогер. — Но к органическому земледелию пришел гораздо позже, хотя в детстве не было никаких удобрений и маркетинговых ходов: только земля и навоз. Но и потом я занимался огородом, как все вносил минеральные удобрения, поливал гербицидами, пестицидами от насекомых и вредителей. Что писали в книгах и интернете, то и использовал.

Этот огород Стас сделал за один сезон на целине Источник: СТАС ЯРEМЕНКО|ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ / T.me Сложно поверить, но для этого не потребовалось перекапывать землю Источник: СТАС ЯРEМЕНКО|ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ / T.me

Во время пандемии Стас познакомился с темой органического земледелия — в нем не используют химию для роста растений или для борьбы с болезнями. Приверженцы этого метода говорят, что искусственные добавки влияют на почву, обезвоживая ее, а еще они загрязняют грунтовые воды. Наглядный пример — выжженная земля после китайских теплиц. На дачных участках, конечно, такого явного эффекта от химии нет, но аналогия понятна. Поэтому выращенные с магазинными удобрениями овощи ничем не отличаются от тех, что куплены в супермаркете, считает Яременко.

Дальше — больше. Стас прошел обучение по обрезке деревьев и познакомился с пермакультурой: это смесь дизайна и природного земледелия, объясняет садовод. Такой сад может существовать автономно без серьезного вмешательства со стороны человека (мечта городских жителей, не так ли?).

Пермакультура (от англ. permanent agriculture — постоянное сельское хозяйство) — подход к проектированию окружающего пространства и система ведения сельского хозяйства, основанные на взаимосвязях из естественных экосистем. Цель — создать продуктивные и самодостаточные экосистемы, которые способны поддерживать себя и обогащать окружающую среду.

— Всё, что мы взяли у природы, должны возвращать ей, — рассуждает наш герой. — А мы что делаем с ботвой и другими отходами? Сжигаем или, что еще страшнее, уносим в черных мешках на садовую мусорку. Я когда осенью приезжаю, вижу, что на мусорке ботва, листва, трава. Боже мой, они же всё из земли вывезли, забрали всё у нее вместе с урожаем. Потом поехали в садовый магазин покупать удобрения за деньги, чтобы их вносить обратно в землю. А можно было всю эту ботву и другие органические остатки, измельчая той же лопатой, вносить обратно. Это отличное питание для дождевых червей, бактерий, грибов, которые перерабатывают это в те самые минеральные удобрения. Мы способствуем вот такому круговороту в природе. Кормим почву, а не растения.

Всё, что садоводы выкидывают, Станислав советует складывать в компост. За сезон это всё превратится в отличное удобрение, лучше тех, которые рекламируют, наш герой называет его «черным золотом».

Картошка на картоне «залетела» на 22 миллиона просмотров

Сама по себе идея природного земледелия, как и малопонятные садоводам термины, аудитории не особо заходили. Зато, когда Стас посадил картошку по новому методу — прямо поверх скошенной травы на листы картона, собрал урожай и снял об этом видео, ролик «залетел» на 22 миллиона просмотров. Недавно своим способом Яременко поделился в программе у Андрея Малахова.

Стас считает, что успех его блога — в нестандартном подходе. Некоторые ролики — на грани фола, но это позволяет им вируситься в Сети.

Блогер говорит, чтобы создать вот такой органический огород на поле с травой, хватит и одного сезона. Всю растительность на выбранном участке он скашивает, а потом застилает листами картона. Под ними трава сгнивает, остаются только самые сильные экземпляры, но и они потом не выживают под слоем мульчи (это следующий этап). Затем он делает несколько видов грядок в виде «лазаньи» из слоев компоста и сухой измельченной травы, либо складывая те же слои в гряды со станками из дерева. Пространство между растениями закрывает (мульчирует) той же смесью измельченных растительных остатков.

В грядках у садового эксперта — микс из овощей. Так их меньше едят вредители Источник: СТАС ЯРEМЕНКО|ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ / T.me

Нет сорняков

Декоративный сад Стас мульчирует корой и щепой, огород — сеном, соломой, измельченными растительными остатками. Благодаря этому на земле практически нет сорняков и нет перегрева почвы или ее пересыхания.

— В этом году я свой огород поливал всего лишь три раза: когда посеял семена, когда они взошли, и потом еще раз полил молодую рассаду. Всё остальное — естественный полив от дождей, которого хватает, — говорит садовод.

При этом Стас делает акцент на том, что не перекапывает землю. Он считает, что даже легкое рыхление разрушает структуру почвы и ей нужно восстановиться в течение нескольких лет.

— У меня соседи как рабы — с утра до ночи копают, поливают, пропалывают, рыхлят, чтобы потом земля не превращалась в корку. А я прихожу с кружкой чая, балдею. Сорвал огурчик-помидорчик и пошел обратно домой. Я практически к нему не прикасаюсь, к своему огороду. Как я и мечтал, он живет автономно.

Попытка улучшить город и своя академия

Стас, когда навел порядок на своих участках, вышел с предложением по уходу за деревьями к властям родного Магнитогорска. Это еще было до бешеных просмотров его роликов. Но реакция чиновников отбила любое желание улучшать город.

— Я свой город очень люблю, и определенные процессы в нем меня будоражили. Особенно если это касалось озеленения и обрезки деревьев. У нас с этим творится беспредел. Пилят всё без знаний и умений. А я как арборист (специалист по уходу за зелеными насаждениями. — Прим. ред.) даже в город перестал выезжать, чтобы не видеть, что происходит. Идешь по парку, как будто по кладбищу.

Стас вспоминает, что пришел в отдел экологии городской администрации и предложил взять шефство над деревьями на одной из улиц, а также заняться благоустройством одного из скверов — высадить за свой счет розы, гортензии и декоративные кустарники. Но ему отказали.

— Думали, что я хочу попиариться на этом, — полагает садовод.

Стас добавляет, что даже в новом парке «Притяжение», который называют «городским курортом», многие растения тоже «похоронены». И еще долгое время сравнение его с краснодарским парком Галицкого будет в пользу последнего.

Тот самый новый парк Источник: Михаил Шилкин

Впрочем, советы Стаса про деревья или огород без химии каждый день читают сотни тысяч человек. А некоторые готовы платить за более подробные инструкции. Для них блогер открыл академию природного садоводства с доступом на месяц, три месяца или на сразу год. За первые два месяца через нее прошло уже около 500 человек.

— Очень много учеников, которые берут оптом, сначала на три месяца, потом еще на три. Моя цель — уравновесить доходы от ведения мероприятий и садоводства. Пока праздники всё-таки приносят больше, хотя времени на блог, академию и telegram-канал уходит гораздо больше — каждый день нужно снимать, снимать, снимать, — отмечает Стас.

Осенью под брендом блогера с производства выйдет первая партия семян овощей. Каждый сорт он лично тестировал на своем огороде.