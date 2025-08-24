Нашествие туристов и медуз: что происходит на пляжах Черного моря

Людей очень много Источник: Алина Лустина / 93.RU

Лето заканчивается, но синоптики обещают продолжительный бархатный сезон. Купаться, скорее всего, можно будет как минимум до октября. Однако тем, кто любит теплое море, все-таки стоит поторопиться и успеть насладиться им еще в августе.

Продолжительный бархатный сезон

Наши коллеги из 93.RU сообщают, что самая теплая вода сейчас в Сочи и Туапсе — до +27 °С. В Геленджике, Новороссийске и Ейске чуть прохладнее, +26 °С. В Анапе и Темрюке море прогрелось до +25 °С, а холоднее всего в Приморско-Ахтарске — там температура воды составляет +24 °С.

Тем, кто не успеет посетить курорты Краснодарского края в августе, не стоит расстраиваться. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что наслаждаться отдыхом в этом году погода позволит чуть дольше привычного.

«В первой декаде октября даже еще бархатный сезон прогнозируется. Там действительно очень высокая температура моря, а вода — это очень инерционная субстанция, не воздух, который быстро охлаждается», — рассказал синоптик ТАСС.

Бархатным сезоном считается время, когда температура воды и воздуха становится одинаковой. В этот период на курортах меньше туристов, потому что у детей начинается учеба. А еще осенью более комфортно ходить в походы и на экскурсии — на улице тепло, но нет жары, как летом.

Стоит учитывать, что Черное море нагревается чуть дольше, однако совсем не быстро остывает, по сравнению с Азовским.

Обстановка в Геленджике

На Центральном пляже Геленджика довольно много людей к концу августа. По информации краевого Гидрометцентра, море там прогрелось до +26 градусов.

«Море прохладное, но со временем привыкаешь. Солнце периодически заходит за облака. Людей меньше, чем в прошлые годы, мазута нет. Люди на пляже загорают и играют в пляжный волейбол», — объяснили наши коллеги из 93.RU.

Пострелять в тире стоит от 500 рублей. Вот что происходит сейчас на пляже.

Шезлонг на полдня обойдется в 450 рублей, на целый день — в 800 рублей. Такой же под аэрарием стоит 500 или 900 рублей соответственно. За 2200 рублей за день можно снять два шезлонга или два пуфа с зонтом.

Бунгало на шесть человек стоит 5000 рублей за полдня или 8000 рублей за день.

Обстановка в Сочи

С 24 августа Сочи ждет кратковременное похолодание до +26 °C и дожди. Однако летняя жара еще обязательно вернется. Уже к концу следующей недели температура снова поднимется, и на курорте наступит солнечная погода, идеальная для пляжного отдыха и прогулок. Такие перепады характерны для конца августа, когда лето постепенно сдает позиции, но еще не хочет уходить окончательно.

На сочинских пляжах царит особая атмосфера прощания с летом. Узкие берега микрорайона Светлана заполнены туристами, но не критично, есть где разложить полотенце. В воздухе витает легкая грусть и ощущение завершения сезона. Через неделю — осень. Семьи с детьми пакуют чемоданы: скоро школа.

Сейчас в городе находится около 200 тысяч туристов. Заместитель главы Сочи Сергей Сомко называет сезон успешным: с начала года курорт принял уже 5,4 миллиона человек. В то время как местные бизнесмены жалуются на снижение потока туристов.

Бархатный сезон может стать спасательным кругом для местных предпринимателей. Многие туристы уже планируют вернуться в сентябре, когда жара спадет, а цены станут более привлекательными.

Обстановка в Крыму

Море в Крыму прогрелось до 25 градусов, погода стабильно солнечная, арбузы и дыни соблазнительно спелые, вино искрится, и возвращаться из отпуска совсем не хочется. Тем более что большинство семей ждут многокилометровые пробки на Крымском мосту, которые уже прозвали «школьными». Но хочешь или нет, летний сезон заканчивается. И все подводят первые итоги.

Отдыхающие делятся в блогах и на форумах отзывами о поездках, владельцы гостиниц и пансионатов подводят первый баланс, а специалисты туристической области оценивают особенности летнего сезона 2025 года.

В основном туристы довольны, воспоминания приятные, большинство планирует приехать и в следующем году, хотя почти в каждом отзыве отмечаются и проблемы, с которыми они столкнулись, или особенности крымской жизни, которые их удивили.

Прежде всего, цены выросли на всё, особенно это чувствуют те, кто приезжает сюда несколько лет подряд. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Предстоящему бархатному сезону в Крыму могут угрожать ядовитые медузы. Совсем недавно на некоторых пляжах полуострова очевидцы заметили полчища медуз. Особей выбрасывает на берег тысячами. Тогда купание стало практически невозможным.

В этом материале мы рассказывали, чем опасны такие медузы и будет ли такое скопление морских обитателей во время бархатного сезона.

Обстановка в Анапе

Многие в этом году надеялись на отдых в Анапе. Однако купаться там по-прежнему запрещено.

В настоящее время курорт остается в «запретной зоне» для купания, и отдых на пляжах официально невозможен. Многие отели работают с ограниченной загрузкой.