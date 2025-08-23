Португалец с ДЦП прошел IronMan с помощью брата: вдохновляющая история Педро и Мигеля Феррера Пинту

Источник: Городские медиа

Братья из Лиссабона Педро и Мигель Феррера Пинту стали примером безграничной любви и силы духа.

Педро родился раньше срока, и пока врачи выхаживали младенца, выяснилось, что у него детский церебральный паралич. Диагноз не стал для Педро приговором благодаря его старшему брату Мигелю. Он всегда заботился о Педро и делал всё, чтобы его жизнь была максимально яркой.

Даже когда в 2017 году Педро загорелся идеей пройти состязание IronMan — одно и самых сложных соревнований по триатлону, которое и для здорового спортсмена то еще испытание, — Мигель не стал его отговаривать, а начал готовиться. И вот через шесть лет — в 2023 году — они были в Бразилии на старте.