Призывникам хотят дать больше альтернатив по прохождению службы в армии. Что это за варианты

Проект приказа опубликовал Минтруд

209
1 комментарий
Увеличится и список предприятий, где можно будет пройти службу | Источник: Роман Данилкин / 63.RUУвеличится и список предприятий, где можно будет пройти службу | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Увеличится и список предприятий, где можно будет пройти службу

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Министерство труда и социальной защиты России предложило расширить список профессий для прохождения альтернативной службы в 2025 году. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

Список могут расширить пятью новыми профессиями: токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник и электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию. Если проект приказа примут, то перечень увеличится до 271 профессии.

Также предлагается увеличить и список организаций, где можно будет проходить альтернативную службу.

«Количество предприятий, где можно пройти такую службу, увеличится с 1671 до 1792», — говорится в публикации Минтруда.

Ранее мы рассказывали, что в Госдуму внесли законопроект, по которому призывать на срочную службу будут круглый год. Соавтор инициативы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов заверяет, что процедуры станут удобнее для призывников, а военкоматы будут работать спокойно. При этом уклониться от армии станет сложнее, ведь исчезнут паузы между весенним и осенним призывами.

Что изменится для призывников и чем опасен этот закон для тех, кто не желает служить, подробнее — в материале.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Минтруд Армия Срочная служба
Комментарии
JayroslavMudryi
2 часа
Призывникам хотят дать больше службы в армии.
