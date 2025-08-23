Призывникам хотят дать больше альтернатив по прохождению службы в армии. Что это за варианты

Увеличится и список предприятий, где можно будет пройти службу Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Министерство труда и социальной защиты России предложило расширить список профессий для прохождения альтернативной службы в 2025 году. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

Список могут расширить пятью новыми профессиями: токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник и электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию. Если проект приказа примут, то перечень увеличится до 271 профессии.

Также предлагается увеличить и список организаций, где можно будет проходить альтернативную службу.

«Количество предприятий, где можно пройти такую службу, увеличится с 1671 до 1792», — говорится в публикации Минтруда.

Ранее мы рассказывали, что в Госдуму внесли законопроект, по которому призывать на срочную службу будут круглый год. Соавтор инициативы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов заверяет, что процедуры станут удобнее для призывников, а военкоматы будут работать спокойно. При этом уклониться от армии станет сложнее, ведь исчезнут паузы между весенним и осенним призывами.