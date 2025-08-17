Дешевый быт, но полная антисанитария: ярославцы раскрыли специфические особенности жизни во Вьетнаме

Ярославна рассказала о жизни во Вьетнаме Источник: Екатерина

Иногда путешествие может затянуться, если место пришлось по душе. 24-летняя ярославна Екатерина (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.) ранее на нашем сайте рассказывала, как переселилась в Грузию со своим мужем.

Но желание более спокойной и комфортной жизни в итоге привело пару во Вьетнам, где супруги обживаются уже третий месяц.

«Этого мне не хватало в Грузии»

До Вьетнама Екатерина с мужем полтора года жили в Грузии. Но стало не хватать ощущения внутреннего уюта.

«Хотелось больше душевного тепла, спокойствия, простых радостей. Наверное, это про состояние, когда ты не просто живешь где-то, а действительно чувствуешь, что дышишь полной грудью. Именно этого мне стало не хватать в Грузии», — рассказала Екатерина.

Почему Вьетнам? Потому что здесь достаточно дешево, универсальный климат и действует безвизовый режим для россиян на 45 дней, который можно продлить за 25 долларов.

«Каждый может подобрать погоду под себя. Для любителей жары подойдут города Нячанг или Дананг (+27… +36 °C), а тем, кто предпочитает прохладу, — Сапа (+20… +24 °C летом)», — поделилась ярославна.

До Вьетнама ярославцы добирались на самолете из Тбилиси с пересадкой в Астане. Билеты обошлись в 84 тысячи рублей на двоих.

«При выборе жилья есть свои нюансы»

Ярославцы переехали во Вьетнам на пять месяцев. С момента переезда они успели пожить в трех городах и сменить более 10 отелей и квартир.

«Сначала остановились в Нячанге — это популярный курорт у россиян. Затем перебрались в Хошимин (он же Сайгон) — крупнейший мегаполис страны с бурлящей жизнью. Сейчас мы живем в Дананге. Здесь одни из лучших пляжей во Вьетнаме», — рассказала Екатерина.

Ярославцы живут в районе Дананга — Мантае — и снимают здесь однокомнатную квартиру в апарт-отеле. Заселиться в дом будет сложнее, так как они встречаются реже и стоят дороже.

В квартирах могут быть дополнительные удобства: бассейн на крыше или во дворе, мини-спортзал или регулярная уборка. Ярославна советует лично осматривать квартиру.

«При выборе жилья есть свои нюансы. Во-первых, это шум: караоке с мощными колонками на улице — часть местной культуры, а также стройки. Во-вторых, архитектурные особенности: здания строят вплотную друг к другу, поэтому не редкость квартиры без окон или видом на стену», — подметила Екатерина.

Выгоднее будет искать жилье через социальные сети.

«Есть группы по аренде жилья. Публикуете запрос с пожеланиями — и уже через час можно получить десятки предложений от владельцев и агентов, готовых показать варианты», — рассказала Екатерина.

Антисанитария, свежие фрукты и грязная вода

В любой стране будут свои минусы и плюсы. Екатерина поделилась тем, что оказалось неудобным и, наоборот, комфортным во Вьетнаме.

«Примерно 70% участников движения — мотоциклисты, которые хаотично лавируют между машинами, часто игнорируют светофоры и правила дорожного движения», — рассказала Екатерина.

Но удивляет не само вождение, а то, как это выглядит.

«На мопедах перевозят буквально всё: от телевизоров до целых семей из 4–5 человек», — поделилась ярославна.

Три человека на байке — не максимум Источник: Екатерина

Помимо дорог, в минусы она внесла антисанитарию. Страна жаркая, и мусор на улицах начинает неприятно пахнуть, что привлекает крыс и тараканов.

«В уличных кафе и закусочных редко соблюдают гигиену: персонал редко моет руки перед приготовлением еды, вокруг часто летают мухи, а продукты хранятся прямо на жаре», — рассказала Екатерина.

Заведения стоит посещать проверенные, а также не забывайте носить с собой антисептик и чистую воду.

«Воду из-под крана здесь пить нельзя: даже после фильтрации в ней могут остаться опасные бактерии. Для питья и готовки покупаем воду в больших бутылях, а многие туристы даже для чистки зубов используют только бутилированную воду», — поделилась Екатерина.

Теперь к плюсам. Очевидно, что это красивые виды и пляжи, а также еда. Дешевые свежие фрукты и морепродукты, которые доступны круглый год. Также Екатерина упомянула культ напитков во Вьетнаме.

«Здесь настоящий культ напитков: столько специализированных заведений, где подают только чай, смузи, бабл-ти и кофе, я не встречала ни в одной другой стране», — рассказала Екатерина.

Ярославна рекомендуют попробовать соленый кофе Источник: Екатерина

Топ-5 мест к посещению

Do Theatre в Нячанге — уникальный театр в форме кувшина, где проходят кукольные представления на воде под этническую вьетнамскую музыку (600 рублей за лучшие места). Хойан — в 30 минутах от Дананга находится старинный город, в котором вечером запускают китайские фонарики. За 1000 рублей можно прокатиться на украшенной лодке, зажечь свой фонарик и отпустить его по воде. Парк развлечений «Бана Хиллс» в Дананге — здесь расположен знаменитый золотой мост «Руки бога» и самая высокая канатная дорога в мире. Лучше приезжать в понедельник к 14:00, чтобы пройти без очередей. Бухта Халонг — сотни скалистых островов, покрытых зеленью, возвышаются над изумрудной водой. Рекомендуется взять экскурсию. Далат — это «маленькая Швейцария» Вьетнама, город в горах с прохладным климатом, хвойными лесами, кофейными плантациями и водопадами. Здесь можно остановиться в кемпинге на вершине холма, чтобы встретить рассвет над облаками.

Цены почти как в Ярославле

Затраты на жизнь сопоставимы с Ярославлем, но всё зависит от потребностей. Уточним, что один российский рубль по курсу 2025 года равен 333,1 вьетнамского донга.

«У нас с мужем на месяц уходит примерно 120–140 тысяч рублей. Сюда входит аренда современной квартиры — около 40 тысяч рублей, питание — 50 тысяч рублей, экскурсии и поездки — 15 тысяч рублей, аренда мотобайка — 8000 рублей и другие мелкие расходы», — поделилась ярославна.

Продукты и блюда в кафе часто стоят дешевле, чем в Ярославле. Медицина и косметические услуги ощутимо дешевле российских. Ультразвуковая чистка зубов — 600 рублей, хороший массаж — 1000 рублей. Но есть момент с гигиеной.

«В маникюрных салонах часто используют многоразовые пилочки, а инструменты могут не проходить должной обработки», — рассказала Екатерина.

В заведениях дешевле, чем дома

После переезда во Вьетнам питание ярославцев заметно изменилось, в частности из-за обилия фруктов и морепродуктов.

«Мы стали есть их гораздо больше, чем в России», — рассказала ярославна.

Местная еда в заведениях зачастую стоит дешевле, чем самостоятельная готовка. Прикрепляем список продуктов из популярного магазина:

молоко — 100 рублей за литр;

сыр моцарелла (200 г) — 300 рублей;

десяток яиц — 100 рублей;

огурцы (500 г) — 60 рублей;

картошка (1 кг) — 120 рублей;

авокадо (1 кг) — 130 рублей;

манго (1 кг) — 240 рублей;

мраморная говядина (1 кг) — 1400 рублей;

свежий лосось (1 кг) — 1100 рублей.

Привычных продуктов хватает, а вот найти, например, зефир, пастилу или настоящую сметану практически невозможно.

Во Вьетнаме стоит попробовать следующие блюда: фо бо (говяжий суп с лапшой) — около 120 рублей, нэм (жареные рулетики из рисовой бумаги) — около 150 рублей, бан ми (багет с различными начинками) — от 50 рублей.

«Еще одна местная фишка — булочки бан бао с фасолью, мясом или яйцом, которые продают с мопедов с мини-печами прямо на улицах. Продавцы разъезжают по районам и зазывают покупателей через громкоговоритель», — рассказала Екатерина.

«Вьетнамцы просто душки!»

Люди произвели положительное впечатление, а их образ жизни полюбился Екатерине.

«Вьетнамцы просто душки! Они встают в 5 утра и идут на набережную заниматься спортом и танцами. Это реально пример для подражания», — поделилась ярославна.

К иностранцам они относятся с добротой.

«Всегда улыбаются, когда узнают, что мы из России, и начинают вспоминать Ленина. В Ханое даже есть парк имени Ленина. Детишки часто говорят Hello и пытаются на ломаном английском поговорить с нами», — рассказала Екатерина.

Знание английского не сильно поможет в общении с вьетнамцами: большинство знают пару фраз, а русскоговорящих местных встретить очень трудно.

«Пользуемся переводчиком. Но, честно говоря, никаких проблем в общении не возникает: вьетнамцы всегда стараются помочь, очень терпеливые и уважительные. Я правда полюбила их — за дисциплину, любовь к спорту и позитивный настрой», — рассказала ярославна.

«Мне здесь по-настоящему хорошо»

Вьетнам влюбил в себя Екатерину. Красивые места, еда, жители и их образ жизни вдохновляют ее.

«Жизнь во Вьетнаме для меня — это про путешествия, солнце и постоянное движение. Мне действительно очень нравится этот ритм и стиль жизни: каждый день наполнен чем-то новым, особенно когда можно сесть на байк и поехать исследовать окрестности», — поделилась Екатерина.

Пока непонятно, останутся ли ярославцы жить во Вьетнаме дальше. Осенью наступит сезон дождей, и, возможно, это как-то изменит ситуацию.