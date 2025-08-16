В США хирург вырезал женщине семь органов и спас ей жизнь: новости 16 августа

Пациентка случайно узнала о страшном диагнозе Источник: Вера Сальницкая / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 августа.

В Алжире автобус упал в реку, 18 человек погибли

Автобус рухнул в реку с моста в алжирском округе Хараш. По информации гражданской обороны Алжира, 18 человек погибли, еще девять получили ранения.

«Пассажирский автобус съехал с дороги, упал с моста в русло реки в районе аль-Мухаммадия по направлению к Эль-Хава аль-Джамиль, на территории округа Хараш. Погибли 18 человек и еще девять ранены», — сказано в заявлении.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Всего для ликвидации последствий аварии задействовали 25 карет скорой помощи, 16 водолазов и четыре лодки, передают РИА Новости.

Мошенники научились менять контакты в телефонной книге жертвы

Аферисты используют новый способ обмана россиян. Теперь они обманывают граждан с помощью файлов формата vcf. Такие файлы нужны для обмена контактной информацией, а злоумышленники используют их, чтобы изменить данные в телефонной книге жертвы. Подробности об этом сообщили в Telegram-канале SNOS Call Center.

Мошенники рассылают сообщения, маскирующиеся под уведомления от банков или госучреждений. В таких сообщениях содержится вложение — файл с расширением .vcf. При его открытии телефон предлагает сохранить новый контакт или обновить существующий.

Особую опасность представляет подмена номеров в уже сохраненных контактах. Злоумышленники могут изменить номер телефона организации, оставив прежнее название. Тогда при звонке якобы от банка жертва увидит знакомое имя и не заподозрит обмана.

Граждан призывают соблюдать осторожность при получении файлов от неизвестных отправителей. Стоит вручную сохранять важные контакты из проверенных источников и регулярно проверять телефонную книгу. Если вы получили подозрительное сообщение с вложениями, то лучше их удалить.

В России подорожают госпошлины

Госпошлина за водительские права в России удвоится, как и за выдачу госномеров на машину и пластикового СТС. Об этом сообщил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

С 1 сентября стоимость водительского удостоверения вырастет с 2 тысяч до 4 тысяч рублей, а госпошлина за номера на мотоцикл и прицепы — с 1,5 тысяч до 2250 рублей.

Еще увеличится госпошлина:

за выдачу пластикового СТС, с 3 тыс. до 6 тыс. рублей;

за выдачу водительских прав нового поколения, с 2 тыс. до 3 тыс. рублей;

за выдачу госномера на автомобиль, с 1,5 тыс. рублей до 2250 рублей;

за выдачу удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов, его продление повысится с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей;

до 300 рублей повысится госпошлина за выдачу бумажного транзитного номера;

за выдачу металлического транзитного номера на автомобиль, с 1,6 тыс. до 2,4 тыс. рублей.

Новая выплата для семей с детьми

Семьи с детьми, воспитывающие двух и более детей, получат право на ежегодную компенсационную выплату. На ежегодный налоговый вычет им будут возвращать часть перечисленных налогов.

Профессор Вадим Виноградов рассказал, что сумму компенсации будут определять как разницу между двумя расчетами НДФЛ: по стандартной 13-процентной ставке (без применения налоговых вычетов) и по пониженной 6-процентной ставке от идентичной суммы дохода за предыдущий год. Как оформить выплату и когда пособие начнут выплачивать, можно узнать здесь.

Саммит Путина и Трампа

В ночь с 15 на 16 августа на Аляске прошли переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Переговоры были в формате «три на три» — совместно с помощниками и министрами. Разговор длился почти три часа.

После этого политики вышли к прессе и сделали заявление.

Полное выступление Путина Источник: Смотрим / Telegram

Выступление Трампа Источник: РБК

Американский лидер после встречи с Путиным отметил, что мероприятие прошло «очень хорошо», так же, как и телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, европейскими лидерами и генсеком НАТО.

Трамп утверждает, что все стороны сошлись во мнении, что лучшим способом завершить конфликт на Украине будет мирное соглашение, а не временное прекращение огня. Теперь Зеленского ждут в Вашингтоне 18 августа. По словам Трампа, если встреча пройдет хорошо, то начнут планировать трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Зеленского.

Врачи удалили женщине семь органов

Луиза отлично себя чувствовала и выглядела моложе своих лет. Никто бы не подумал, что женщина рискует умереть от четвертой стадии рака яичников. Кроме того, она регулярно проходила профилактические обследования.

Как раз во время одного из обследований доктор обнаружил у Луизы большую кисту на яичнике. Образование было настолько крупным, что врач назначил дополнительные обследования. Он хотел проверить, не была ли опухоль злокачественной. Результаты оказались отрицательными, как и результаты повторного анализа, проведенного месяц спустя.

Киста никуда не делась, и врачи рекомендовали удалить яичники. Более того, уже в этот момент у Луизы был рак толстой кишки, печени, груди, но она чувствовала себя совершенно нормально и ничего не знала о болезни.

Луизе назначили операцию, но уже до нее анализы показали плохие результаты. Хирург настоял на немедленной операции по удалению яичников.

«Когда он вошел, то увидел, что я вся в раковых опухолях», — вспоминает Луиза после операции.

Биопсия подтвердила диагноз: рак яичников четвертой стадии. Болезнь уже успела распространиться по всему телу.

В онкологическом центре Memorial Sloan Kettering в Нью-Йорке женщине удалили селезенку, аппендикс, желчный пузырь, матку, яичники, фаллопиевы трубы и слизистую оболочку желудка, пораженные раком. Пациентка думала, что после удаления семи органов она сильно потеряет в весе, но на самом деле похудела всего на 200 граммов.

Врач смог сохранить часть печени и толстой кишки. Также она прошла курс химиотерапии. Лишь такие меры помогли спасти ей жизнь.

Формально женщина вышла в ремиссию, но шанс рецидива всё еще высок, поэтому Луиза не теряет бдительности, следит за своим здоровьем и продолжает принимать лекарства, сообщает «Доктор Питер».

