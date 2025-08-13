НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Роскомнадзор решил ограничить звонки через Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор решил ограничить звонки через Telegram и WhatsApp

Ограничения пока частичные

156
4 комментария
Россияне не могут совершать звонки через WhatsApp и Telegram. В Роскомнадзоре пояснили, в чем дело.

По данным правоохранительных органов и многочисленным жалобам россиян, эти мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег. Кроме того, при помощи них граждан пытаются вовлечь в диверсионную и террористическую деятельность.

«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — подчеркнули в РКН.

Представители ведомства отметили, что злоумышленники почти полностью перешли именно в эти мессенджеры. В Минцифры заявили, что доступ к звонкам в мессенджерах восстановят, если они выполнят требования по соблюдению российского законодательства.

Проблемы с работой в мессенджерах начались еще 11 августа. Пользователи жаловались на массовый сбой. Тогда в первые сутки портал Downdetector зафиксировал 3200 жалоб, а на следующий день — свыше 7500.

В мессенджерах у многих не грузятся файлы, другим не приходят сообщения, у кого-то несколько дней не работают звонки. Кроме того, Forbes со ссылкой на источник в правительстве сообщил, что операторы связи попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. А основатель мессенджера Telegram Павел Дуров накануне объявил о массовой блокировке каналов, занимающихся шантажом и распространением личной информации пользователей.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Мессенджер Интернет Роскомнадзор
Комментарии
4
Гость
23 минуты
Вот же мужики сидят в РКН! захотели - дали слово, захотели - взяли обратно...
Гость
17 минут
Не просто же будут блокировать мессенджеры. Предложат альтернативу. Отечественный мессенджер. Товарищ майор его уже согласовал. Так что устанавливайте. Пока что добровольно. Пока...
Читать все комментарии
