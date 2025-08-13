Роскомнадзор решил ограничить звонки через Telegram и WhatsApp

Россияне не могут совершать звонки через WhatsApp и Telegram. В Роскомнадзоре пояснили, в чем дело.
По данным правоохранительных органов и многочисленным жалобам россиян, эти мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег. Кроме того, при помощи них граждан пытаются вовлечь в диверсионную и террористическую деятельность.
«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — подчеркнули в РКН.
Представители ведомства отметили, что злоумышленники почти полностью перешли именно в эти мессенджеры. В Минцифры заявили, что доступ к звонкам в мессенджерах восстановят, если они выполнят требования по соблюдению российского законодательства.
Проблемы с работой в мессенджерах начались еще 11 августа. Пользователи жаловались на массовый сбой. Тогда в первые сутки портал Downdetector зафиксировал 3200 жалоб, а на следующий день — свыше 7500.
В мессенджерах у многих не грузятся файлы, другим не приходят сообщения, у кого-то несколько дней не работают звонки. Кроме того, Forbes со ссылкой на источник в правительстве сообщил, что операторы связи попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. А основатель мессенджера Telegram Павел Дуров накануне объявил о массовой блокировке каналов, занимающихся шантажом и распространением личной информации пользователей.