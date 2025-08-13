НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Путеводитель Горы, винодельни и лазурное море. Чем заняться в Геленджике — обзор

Горы, винодельни и лазурное море. Чем заняться в Геленджике — обзор

Журналистка побывала в курортном городе и составила небольшой путеводитель

1 816
3 комментария
Туристка рассказала, что посмотреть в Геленджике во время отпуска

Туристка рассказала, что посмотреть в Геленджике во время отпуска

Источник:

Серафима Путиева / MSK1.RU

Отпускной сезон в самом разгаре, многие этим летом выбрали в качестве направления для отпуска Геленджик. Добраться до курорта из Москвы стало проще — ранее аэропорт Геленджика возобновил прием воздушных судов.

Наша коллега, корреспондент MSK1.RU Серафима Путиева провела в городе и окрестностях больше недели. Туристка поделилась своими рекомендациями, как там провести время.

Прогуляться по набережной

Геленджик расположился в тихом живописном заливе, где почти не бывает высоких волн, даже если большая вода бушует. Городская набережная, которую не так давно благоустроили, выглядит достаточно эстетично: зоны отдыха, спортплощадки, ряды тенистых сосен, уютные кафешки (правда, с не самыми демократичными ценами).

На набережной много причалов, откуда отправляются экскурсии на катерах и парусных яхтах. Советую, правда, бронировать их не на месте, а онлайн, через сайты и агрегаторы, так гораздо дешевле. Так, например, морская прогулка на 1,5 часа обошлась нам в 2000 рублей с человека.

На берегу множество кафешек

На берегу множество кафешек

Источник:

Владимир Парамонов / MSK1.RU

Морская прогулка на 1,5 часа стоит около 2 тысяч с человека

Морская прогулка на 1,5 часа стоит около 2 тысяч с человека

Источник:

Серафима Путиева / MSK1.RU

Подняться на смотровую площадку

Наверх вас довезет канатная дорога «Олимп». Цена — 1800 рублей (туда-обратно). С высоты открывается красивый вид на город, леса, высокие белые скалы у берега. Можно прокатиться на колесе обозрения или побывать у огромной надписи «Геленджик» — оммаж калифорнийскому Голливуду.

Подняться наверх можно также по канатной дороге сафари-парка, а заодно понаблюдать с высоты за дикими животными. Билет, правда, обойдется дороже — 2000 рублей.

Есть также вариант для самых спортивных: подняться пешком. Отличное кардио, но в жаркий день лучше от затеи воздержаться.

Отправиться в хайк вдоль Голубой Бездны

Отдельный день, я считаю, стоит уделить пешим прогулкам по природным достопримечательностям. В районе Дивноморского, немного южнее Геленджика, можно увидеть удивительной красоты белые скалы, возвышающиеся над лазурной водой.

Вот это вода!

Вот это вода!

Источник:

Владимир Парамонов / MSK1.RU

Здесь на краю утеса растут редкие пицундские сосны, воздух очень ароматный, много площадок, где можно посидеть, отдохнуть и полюбоваться лазурной далью.

Будьте готовы, правда, к интенсивным подъемам и спускам, обязательно наденьте удобную обувь и возьмите с собой воду.

Природа здесь очаровывает

Природа здесь очаровывает

Источник:

Владимир Парамонов / MSK1.RU

Взять джип-тур к Грозовым воротам

Отличный способ за день посмотреть окрестные горы — тур на внедорожниках. Это вариант не для тех, кто ценит комфорт, но скорее для любителей острых ощущений. Цена — от 3500 за человека, время в дороге — около 5–6 часов. Вас погрузят в пикапы (да, возможно, придется ехать прямо в открытом кузове), и машина помчит сначала по асфальтовым серпантинам, а потом — по горным грунтовкам.

Тур на внедорожниках обойдется в 3,5 тысячи рублей

Тур на внедорожниках обойдется в 3,5 тысячи рублей

Источник:

Серафима Путиева / MSK1.RU

В программе: дольмены, водопады, озера, дегустация местного вина и чачи (не советую, если дорожите здоровьем желудка) и, конечно, сами Грозовые ворота — крепость, выстроенная как декорация для съемок фильма.

Невероятные виды в итоге затмили весь дискомфорт, и от поездки у меня остались только положительные эмоции.

Грозовые ворота — крепость, выстроенная как декорация для съемок фильма

Грозовые ворота — крепость, выстроенная как декорация для съемок фильма

Источник:

Владимир Парамонов / MSK1.RU

Исследовать населенные пункты в окрестностях

В пределах получаса езды от Геленджика есть сразу несколько самобытных городов и поселений. Например, можно отправиться в Кабардинку — здесь чистая и красивая набережная, кафе с морскими закусками, а туристов меньше, чем в Геленджике.

В хуторе Джанхот расположен уютный и эстетичный Дом-музей Короленко. От Джанхота мы по пляжу дошли до Прасковеевки, здесь главная достопримечательность — скала «Парус», выступающая в море.

Дом-музей Короленко находится в хуторе Джанхот

Дом-музей Короленко находится в хуторе Джанхот

Источник:

Серафима Путиева / MSK1.RU

Главная достопримечательность Прасковеевке — скала «Парус», выступающая в море

Главная достопримечательность Прасковеевке — скала «Парус», выступающая в море

Источник:

Владимир Парамонов / MSK1.RU

Узнать больше о виноделии

Из Геленджика можно одним днем отправиться с экскурсией в Абрау-Дюрсо и увидеть, как производятся знаменитые игристые вина. Такой тур стоит в районе 4000 рублей, с дегустацией — немного дороже.

Если не хочется далеко уезжать, а бюджет — не проблема, отправляйтесь в Шато де Талю. Это настоящий островок Прованса на окраине Геленджика, где можно устроить фотосессию среди виноградных лоз на фоне белоснежного шато, а можно заказать в ресторане произведенное здесь же вино.

Туристка рекомендуют посмотреть на виноградники в окрестностях Геленджика

Туристка рекомендуют посмотреть на виноградники в окрестностях Геленджика

Источник:

Владимир Парамонов / MSK1.RU

Ранее мы показывали обстановку на главных курортах Черного моря этим летом.

Серафима ПутиеваСерафима Путиева
Серафима Путиева
Журналист MSK1.RU
Комментарии
3
Гость
24 июля, 18:20
Долететь самолетом 1976 года? Нет, спасибо, как- нибудь обойдёмся.
Гость
24 июля, 20:47
Настоящее вино только в Тамани!
Читать все комментарии
