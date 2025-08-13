Горы, винодельни и лазурное море. Чем заняться в Геленджике — обзор

Отпускной сезон в самом разгаре, многие этим летом выбрали в качестве направления для отпуска Геленджик. Добраться до курорта из Москвы стало проще — ранее аэропорт Геленджика возобновил прием воздушных судов.
Наша коллега, корреспондент MSK1.RU Серафима Путиева провела в городе и окрестностях больше недели. Туристка поделилась своими рекомендациями, как там провести время.
Прогуляться по набережной
Геленджик расположился в тихом живописном заливе, где почти не бывает высоких волн, даже если большая вода бушует. Городская набережная, которую не так давно благоустроили, выглядит достаточно эстетично: зоны отдыха, спортплощадки, ряды тенистых сосен, уютные кафешки (правда, с не самыми демократичными ценами).
На набережной много причалов, откуда отправляются экскурсии на катерах и парусных яхтах. Советую, правда, бронировать их не на месте, а онлайн, через сайты и агрегаторы, так гораздо дешевле. Так, например, морская прогулка на 1,5 часа обошлась нам в 2000 рублей с человека.
Подняться на смотровую площадку
Наверх вас довезет канатная дорога «Олимп». Цена — 1800 рублей (туда-обратно). С высоты открывается красивый вид на город, леса, высокие белые скалы у берега. Можно прокатиться на колесе обозрения или побывать у огромной надписи «Геленджик» — оммаж калифорнийскому Голливуду.
Подняться наверх можно также по канатной дороге сафари-парка, а заодно понаблюдать с высоты за дикими животными. Билет, правда, обойдется дороже — 2000 рублей.
Есть также вариант для самых спортивных: подняться пешком. Отличное кардио, но в жаркий день лучше от затеи воздержаться.
Отправиться в хайк вдоль Голубой Бездны
Отдельный день, я считаю, стоит уделить пешим прогулкам по природным достопримечательностям. В районе Дивноморского, немного южнее Геленджика, можно увидеть удивительной красоты белые скалы, возвышающиеся над лазурной водой.
Здесь на краю утеса растут редкие пицундские сосны, воздух очень ароматный, много площадок, где можно посидеть, отдохнуть и полюбоваться лазурной далью.
Будьте готовы, правда, к интенсивным подъемам и спускам, обязательно наденьте удобную обувь и возьмите с собой воду.
Взять джип-тур к Грозовым воротам
Отличный способ за день посмотреть окрестные горы — тур на внедорожниках. Это вариант не для тех, кто ценит комфорт, но скорее для любителей острых ощущений. Цена — от 3500 за человека, время в дороге — около 5–6 часов. Вас погрузят в пикапы (да, возможно, придется ехать прямо в открытом кузове), и машина помчит сначала по асфальтовым серпантинам, а потом — по горным грунтовкам.
В программе: дольмены, водопады, озера, дегустация местного вина и чачи (не советую, если дорожите здоровьем желудка) и, конечно, сами Грозовые ворота — крепость, выстроенная как декорация для съемок фильма.
Невероятные виды в итоге затмили весь дискомфорт, и от поездки у меня остались только положительные эмоции.
Исследовать населенные пункты в окрестностях
В пределах получаса езды от Геленджика есть сразу несколько самобытных городов и поселений. Например, можно отправиться в Кабардинку — здесь чистая и красивая набережная, кафе с морскими закусками, а туристов меньше, чем в Геленджике.
В хуторе Джанхот расположен уютный и эстетичный Дом-музей Короленко. От Джанхота мы по пляжу дошли до Прасковеевки, здесь главная достопримечательность — скала «Парус», выступающая в море.
Узнать больше о виноделии
Из Геленджика можно одним днем отправиться с экскурсией в Абрау-Дюрсо и увидеть, как производятся знаменитые игристые вина. Такой тур стоит в районе 4000 рублей, с дегустацией — немного дороже.
Если не хочется далеко уезжать, а бюджет — не проблема, отправляйтесь в Шато де Талю. Это настоящий островок Прованса на окраине Геленджика, где можно устроить фотосессию среди виноградных лоз на фоне белоснежного шато, а можно заказать в ресторане произведенное здесь же вино.
