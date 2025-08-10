НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Мнение «Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории

«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории

Вместо курортного вайба она получила кучу проблем

207
1 комментарий
Летом Черногория пользуется большой популярностью у москвичей, хотя добираться сюда приходится с пересадкой | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUЛетом Черногория пользуется большой популярностью у москвичей, хотя добираться сюда приходится с пересадкой | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Летом Черногория пользуется большой популярностью у москвичей, хотя добираться сюда приходится с пересадкой

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Летом так хочется уехать к морю и солнцу. Пока большинство горожан летит в отпуск, героиня нашей публикации решила сменить обстановку и попробовать немного пожить в другой стране. Она поехала работать ресепшионисткой в отель по волонтерской программе, но всё пошло не по плану. В этом тексте — честная история MSK1.RU о том, что на самом деле может скрываться за красивыми словами про «добровольную помощь в обмен на жилье в Черногории».

Весной, листая соцсети, в одной из групп я натолкнулась на интересное объявление: хозяйка одного отеля в Черногории приглашала волонтеров для посильной помощи на ресепшен. Нужно было знать русский и английский, так как гости приезжают не только из России, но и других стран. Круто, подумала я: можно и отдохнуть, и новую страну повидать, и оказаться полезной.

Написала хозяйке отеля сообщение — почти мотивационное письмо, и через пару дней мы созвонились, чтобы договориться о времени моего приезда. Она ждала меня в июле, в самом начале месяца, и побыть «ресепшионистом» мне предстояло до 1 августа.

Условия проживания, о которых мы договаривались, были довольно скромные: небольшая комната на нижнем этаже отеля, с кроватью, хозяйка отеля обещала сделать санузел «в номере» к моему прибытию. Взамен с меня помощь на ресепшене 4–5 часов в день в течение месяца, время — по договоренности и когда будет нужно отлучиться хозяйке отелей.

Я спросила у владелицы, есть ли там окно, потому что такие помещения могут быть глухими и темными. Еще я попросила фото комнаты, чтобы понять, какие условия меня ждут. На что она ответила, что там сейчас ремонт, в итоге фоток я от нее так и не дождалась.

В 20-х числах июня она напомнила о себе и уточнила, когда меня ждать. В ответ я отправила время прибытия, и ничего не предвещало беды. Также утром перед вылетом я написала хозяйке отеля, как мы встретимся в аэропорту Тивата. Затем долгий перелет со стыковкой 5 часов в Белграде, потом час в воздухе на маленьком самолете с пропеллерами, и я в Черногории!

Вилла расположена в шикарном месте | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUВилла расположена в шикарном месте | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Вилла расположена в шикарном месте

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Сейчас из Москвы нет прямых рейсов в Черногорию, поэтому добраться можно с пересадкой в Стамбуле или Белграде: в столицу Сербии до сих пор от нас летает их национальный перевозчик Air Serbia. Добираться 3 часа и потом пересадка до Тивата — небольшого аэропорта на побережье, куда чаще всего летают туристы.

Стыковка в аэропорту Белграда проста до неприличия! На выходе из самолета сотрудник спрашивает, конечный ли это пункт, или вы летите дальше. Транзитникам открывали дверь, и вуаля — сразу же оказываешься в чистой зоне. Тут же табло с расписанием отправлений. Я пожалела, что не взяла короткую стыковку — 2 часа, тут бы она была как нельзя кстати.

За 5 часов я успела основательно изучить аэропорт — современный и комфортный. Здесь можно даже вытянуться на скамейке в зоне ожидания у гейтов: нет ни пассажиров, ни подлокотников. Кто летал с долгими пересадками — точно поймет мой восторг. Еще здесь оборудованы зоны ожидания со столиками, где можно и покушать, и ноут подзарядить. А еще в аэропорту Николы Теслы без труда удалось подключиться к бесплатному вайфаю.

В аэропорту до сих пор идут работы по модернизации, а пятичасовая стыковка получилась комфортной | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUВ аэропорту до сих пор идут работы по модернизации, а пятичасовая стыковка получилась комфортной | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В аэропорту до сих пор идут работы по модернизации, а пятичасовая стыковка получилась комфортной

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Каково же было мое удивление незадолго до вылета, когда я просматривала почту и увидела сообщение: «Кажется, вы забыли свой багаж в аэропорту Тивата». Я туда еще не долетела! Пошла выяснять у сотрудников аэропорта, в чем дело, а меня ждал встречный вопрос: «Почему вы не улетели самолетом, который был днем?» Занавес, у меня билет на вечерний рейс потому что.

В итоге с чемоданом встретилась благополучно уже в аэропорту Тивата, благо он узнаваемый, и сотрудники Lost&found отдали мне его, даже не сверив багажные бирки. Я уже предвкушала, как впереди целый месяц, чтобы появляться на ресепшене в красивых летних платьях, упакованных в чемодан. А на выходе меня встречала хозяйка отеля.

Первый звоночек был после того, как я села к ней в машину. После краткого приветственного разговора она сказала: «Я помню, что обещала вам комнату с отдельным санузлом. Но мы попробовали его сделать, и не получилось. Думали, успеют сделать, но мастер отказался…»

Эта дверь ведет в хозблок и жилье для волонтеров | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUЭта дверь ведет в хозблок и жилье для волонтеров | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Эта дверь ведет в хозблок и жилье для волонтеров

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Окей, подумала я, вот и прилетела, ну да ладно — месяц попользуюсь общим санузлом, не умру, не такое проходили. До отеля ехать недалеко, кровать есть, где помыться найдем, рядом море и красивая природа — что еще надо для счастья! Однако когда хозяйка отеля показала мне место, где я буду жить, я потеряла дар речи. Сказать, что это был шок, будет абсолютно невыразительно.

Жилым это помещение не назовешь | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUЖилым это помещение не назовешь | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Жилым это помещение не назовешь

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Крохотная каморка, больше похожая на склад, чем на жилое помещение, куда нужно заходить через кухню и хозблок. Внизу стоят два видавших виды шкафа, а наверху даже не кровать, а просто спальное место — матрас, который лежит на досках. На этот «насест» ведет вертикальная лестница с узкими ступенями, и чтобы подняться туда, надо обладать гибкостью атлета и хорошей физической подготовкой. Ни о какой кровати даже речи не было!

Такие условия предоставляли волонтеру, к тому же там был чужой чемодан

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Да, я видела, что в схожих условиях живут московские гастарбайтеры из соседних республик, но они хотя бы знают, на что подписываются и сколько им за это заплатят. В моем случае речь шла про безвозмездную помощь в обмен на жилье. Но жилым это помещение назвать язык даже не поворачивался!

К тому же по факту оказалось, что на ресепшене нужно находиться с утра до вечера: заниматься гостями, когда те заселяются или уезжают, отвечать на их вопросы, когда те обратятся. В промежутках не возбранялось заниматься своими делами — писать тексты для редакции, но при этом обязательно быть на ресепшене полный день. В общем, ни о каких 4–5 часах в день, когда нужно будет помочь хозяйке отеля, речи даже близко не было.

Бесплатный сыр оказался там, где он и должен быть.

Анна Голубницкая

И если с жильем я была еще готова смириться и найти варианты, то пахать бесплатно целый месяц полный день вместо нескольких часов — совсем нет. Уставшие и разочарованные, мы с хозяйкой присели за столик в кафе на берегу, пытались найти общие варианты. Я предложила просто перенести матрас вниз, но она наотрез отказалась под соусом заботы обо мне.

В конце концов мы сошлись на том, что я могу остаться в пустующей комнате для гостей на трое суток — до очередного заезда, так как вилла популярна у россиян и в сезон все 9 номеров забронированы. О том, чтобы отдохнуть и насладиться морем и солнцем, речи не шло — мне нужно было экстренно найти варианты, куда ехать дальше, или возвращаться домой.

Выбираться из мышеловки было непросто и затратно. Билеты до Тивата обошлись в приличную сумму, обратные я не купила сразу и, как оказалось, правильно сделала — было бы неприятно погореть с невозвратными. Стоит ли говорить о том, что в июле найти дешевые билеты на горящих курортных направлениях — задачка с очень большим количеством звездочек и нулей?

Номера для гостей простые и комфортные | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUНомера для гостей простые и комфортные | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Номера для гостей простые и комфортные

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

К тому же поиск билетов осложнял нестабильный интернет в номере: на верхнем этаже была отвратительная связь, особенно на балконе, порой оставалось только глядеть на море и ждать, пока телефон не поймает «волну» вайфая. А еще безбожно жрали комары — даже в известных огромными кровососами лесах Тюмени таких нет. Следы от укусов не проходили потом три недели!

Сама хозяйка виллы постоянно интересовалась, когда я куплю билеты, и предлагала не дожидаться дня приезда туристов, а освободить помещение как можно раньше. Даже сама говорила мне о вариантах билетов «всего за каких-то 250 евро». Есть ли они у меня, ее не волновало.

На второй день моего пребывания в отеле она отвезла меня и повара-бармена-официанта-посудомойщицу в одном лице в супермаркет. По дороге я невольно стала свидетелем их разговора. Девушка просила выходной на полтора дня, чтобы попасть на концерт всемирно известной группы в Сербии, но столкнулась с категоричным отказом. Хотя она кормит и поит посетителей отеля с раннего утра почти до полуночи. Да, она энерджайзер и источник позитива для всех, получает зарплату, но всё равно отдыхать хоть иногда надо!

Рабство давно отменили, подумала я, и крепостное право тоже, но как же я ошибалась до того, как попала в этот отель! В Черногории процветает волонтерство, когда люди приезжают поработать в обмен на проживание, но иногда, похоже, это принимает самые страшные обличья.

Я не ставлю под сомнение саму идею волонтерства — она, безусловно, прекрасна. Но когда под добровольной помощью по мере сил и возможностей скрывается практически рабовладельческий строй и трудовая деятельность на износ без оплаты, в невыносимых условиях и даже не за еду, то, на мой взгляд, это уже чересчур и порочит саму идею волонтерства как такового.

При этом в соцсетях на своей страничке хозяйка виллы рассказывает про успешный успех и его атрибуты в виде яхты и люксового дома на колесах, правильное питание и ЗОЖ, а еще довольно пренебрежительно отзывается об одном из своих бывших то ли работников, то ли волонтеров.

Вид на Которский залив и горы&nbsp;—&nbsp;потрясающий | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUВид на Которский залив и горы&nbsp;—&nbsp;потрясающий | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Вид на Которский залив и горы — потрясающий

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

В итоге я уехала из отеля через три дня после прилета. Муж хозяйки виллы любезно подвез меня до автовокзала и помог выгрузить чемодан. План «посильная помощь и знакомство со страной» с треском провалился.

До дома я добиралась через Боснию — это был самый дешевый маршрут. Из Тивата до Сараево ходит прямой и крайне непунктуальный автобус, зато за 9 часов дороги можно налюбоваться видами Которского залива, величественными горами и просто фантастической природой, а также увидеть знаменитые каменные мосты Мостара. В Сараево я провела незабываемые 4 дня — впрочем, это совсем другая история.

Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Расскажу про свой опыт волонтерства

  1. «Первый раз вижу летом такую пустующую Анапу». Туристка рассказала, как бюджетно отдохнула на курорте, куда все боятся ехать.

  2. «Это скороварка»: туристы рассказывают, что творится по дороге в Крым и что хуже — на поезде, автобусе или авто.

  3. Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме.

  4. Напоминает Арабские Эмираты. Откровения туристки, побывавшей в Грозном.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Гость
36 минут
Чтобы что то оценить, нужно знать сколько стоит в сезон на месяц такая комната, сколько платят на ресепшене, за чей счёт еда, иные условия договора. А пока из прочитанного видно двух халявщиц, у которых не сложилось.
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
