«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории

Летом так хочется уехать к морю и солнцу. Пока большинство горожан летит в отпуск, героиня нашей публикации решила сменить обстановку и попробовать немного пожить в другой стране. Она поехала работать ресепшионисткой в отель по волонтерской программе, но всё пошло не по плану. В этом тексте — честная история MSK1.RU о том, что на самом деле может скрываться за красивыми словами про «добровольную помощь в обмен на жилье в Черногории».

Весной, листая соцсети, в одной из групп я натолкнулась на интересное объявление: хозяйка одного отеля в Черногории приглашала волонтеров для посильной помощи на ресепшен. Нужно было знать русский и английский, так как гости приезжают не только из России, но и других стран. Круто, подумала я: можно и отдохнуть, и новую страну повидать, и оказаться полезной.

Написала хозяйке отеля сообщение — почти мотивационное письмо, и через пару дней мы созвонились, чтобы договориться о времени моего приезда. Она ждала меня в июле, в самом начале месяца, и побыть «ресепшионистом» мне предстояло до 1 августа.

Условия проживания, о которых мы договаривались, были довольно скромные: небольшая комната на нижнем этаже отеля, с кроватью, хозяйка отеля обещала сделать санузел «в номере» к моему прибытию. Взамен с меня помощь на ресепшене 4–5 часов в день в течение месяца, время — по договоренности и когда будет нужно отлучиться хозяйке отелей.

Я спросила у владелицы, есть ли там окно, потому что такие помещения могут быть глухими и темными. Еще я попросила фото комнаты, чтобы понять, какие условия меня ждут. На что она ответила, что там сейчас ремонт, в итоге фоток я от нее так и не дождалась.

В 20-х числах июня она напомнила о себе и уточнила, когда меня ждать. В ответ я отправила время прибытия, и ничего не предвещало беды. Также утром перед вылетом я написала хозяйке отеля, как мы встретимся в аэропорту Тивата. Затем долгий перелет со стыковкой 5 часов в Белграде, потом час в воздухе на маленьком самолете с пропеллерами, и я в Черногории!

Сейчас из Москвы нет прямых рейсов в Черногорию, поэтому добраться можно с пересадкой в Стамбуле или Белграде: в столицу Сербии до сих пор от нас летает их национальный перевозчик Air Serbia. Добираться 3 часа и потом пересадка до Тивата — небольшого аэропорта на побережье, куда чаще всего летают туристы.

Стыковка в аэропорту Белграда проста до неприличия! На выходе из самолета сотрудник спрашивает, конечный ли это пункт, или вы летите дальше. Транзитникам открывали дверь, и вуаля — сразу же оказываешься в чистой зоне. Тут же табло с расписанием отправлений. Я пожалела, что не взяла короткую стыковку — 2 часа, тут бы она была как нельзя кстати.

За 5 часов я успела основательно изучить аэропорт — современный и комфортный. Здесь можно даже вытянуться на скамейке в зоне ожидания у гейтов: нет ни пассажиров, ни подлокотников. Кто летал с долгими пересадками — точно поймет мой восторг. Еще здесь оборудованы зоны ожидания со столиками, где можно и покушать, и ноут подзарядить. А еще в аэропорту Николы Теслы без труда удалось подключиться к бесплатному вайфаю.

Каково же было мое удивление незадолго до вылета, когда я просматривала почту и увидела сообщение: «Кажется, вы забыли свой багаж в аэропорту Тивата». Я туда еще не долетела! Пошла выяснять у сотрудников аэропорта, в чем дело, а меня ждал встречный вопрос: «Почему вы не улетели самолетом, который был днем?» Занавес, у меня билет на вечерний рейс потому что.

В итоге с чемоданом встретилась благополучно уже в аэропорту Тивата, благо он узнаваемый, и сотрудники Lost&found отдали мне его, даже не сверив багажные бирки. Я уже предвкушала, как впереди целый месяц, чтобы появляться на ресепшене в красивых летних платьях, упакованных в чемодан. А на выходе меня встречала хозяйка отеля.

Первый звоночек был после того, как я села к ней в машину. После краткого приветственного разговора она сказала: «Я помню, что обещала вам комнату с отдельным санузлом. Но мы попробовали его сделать, и не получилось. Думали, успеют сделать, но мастер отказался…»

Окей, подумала я, вот и прилетела, ну да ладно — месяц попользуюсь общим санузлом, не умру, не такое проходили. До отеля ехать недалеко, кровать есть, где помыться найдем, рядом море и красивая природа — что еще надо для счастья! Однако когда хозяйка отеля показала мне место, где я буду жить, я потеряла дар речи. Сказать, что это был шок, будет абсолютно невыразительно.

Крохотная каморка, больше похожая на склад, чем на жилое помещение, куда нужно заходить через кухню и хозблок. Внизу стоят два видавших виды шкафа, а наверху даже не кровать, а просто спальное место — матрас, который лежит на досках. На этот «насест» ведет вертикальная лестница с узкими ступенями, и чтобы подняться туда, надо обладать гибкостью атлета и хорошей физической подготовкой. Ни о какой кровати даже речи не было!

Да, я видела, что в схожих условиях живут московские гастарбайтеры из соседних республик, но они хотя бы знают, на что подписываются и сколько им за это заплатят. В моем случае речь шла про безвозмездную помощь в обмен на жилье. Но жилым это помещение назвать язык даже не поворачивался!

К тому же по факту оказалось, что на ресепшене нужно находиться с утра до вечера: заниматься гостями, когда те заселяются или уезжают, отвечать на их вопросы, когда те обратятся. В промежутках не возбранялось заниматься своими делами — писать тексты для редакции, но при этом обязательно быть на ресепшене полный день. В общем, ни о каких 4–5 часах в день, когда нужно будет помочь хозяйке отеля, речи даже близко не было.

Бесплатный сыр оказался там, где он и должен быть. Анна Голубницкая

И если с жильем я была еще готова смириться и найти варианты, то пахать бесплатно целый месяц полный день вместо нескольких часов — совсем нет. Уставшие и разочарованные, мы с хозяйкой присели за столик в кафе на берегу, пытались найти общие варианты. Я предложила просто перенести матрас вниз, но она наотрез отказалась под соусом заботы обо мне.

В конце концов мы сошлись на том, что я могу остаться в пустующей комнате для гостей на трое суток — до очередного заезда, так как вилла популярна у россиян и в сезон все 9 номеров забронированы. О том, чтобы отдохнуть и насладиться морем и солнцем, речи не шло — мне нужно было экстренно найти варианты, куда ехать дальше, или возвращаться домой.

Выбираться из мышеловки было непросто и затратно. Билеты до Тивата обошлись в приличную сумму, обратные я не купила сразу и, как оказалось, правильно сделала — было бы неприятно погореть с невозвратными. Стоит ли говорить о том, что в июле найти дешевые билеты на горящих курортных направлениях — задачка с очень большим количеством звездочек и нулей?

К тому же поиск билетов осложнял нестабильный интернет в номере: на верхнем этаже была отвратительная связь, особенно на балконе, порой оставалось только глядеть на море и ждать, пока телефон не поймает «волну» вайфая. А еще безбожно жрали комары — даже в известных огромными кровососами лесах Тюмени таких нет. Следы от укусов не проходили потом три недели!

Сама хозяйка виллы постоянно интересовалась, когда я куплю билеты, и предлагала не дожидаться дня приезда туристов, а освободить помещение как можно раньше. Даже сама говорила мне о вариантах билетов «всего за каких-то 250 евро». Есть ли они у меня, ее не волновало.

На второй день моего пребывания в отеле она отвезла меня и повара-бармена-официанта-посудомойщицу в одном лице в супермаркет. По дороге я невольно стала свидетелем их разговора. Девушка просила выходной на полтора дня, чтобы попасть на концерт всемирно известной группы в Сербии, но столкнулась с категоричным отказом. Хотя она кормит и поит посетителей отеля с раннего утра почти до полуночи. Да, она энерджайзер и источник позитива для всех, получает зарплату, но всё равно отдыхать хоть иногда надо!

Рабство давно отменили, подумала я, и крепостное право тоже, но как же я ошибалась до того, как попала в этот отель! В Черногории процветает волонтерство, когда люди приезжают поработать в обмен на проживание, но иногда, похоже, это принимает самые страшные обличья.

Я не ставлю под сомнение саму идею волонтерства — она, безусловно, прекрасна. Но когда под добровольной помощью по мере сил и возможностей скрывается практически рабовладельческий строй и трудовая деятельность на износ без оплаты, в невыносимых условиях и даже не за еду, то, на мой взгляд, это уже чересчур и порочит саму идею волонтерства как такового.

При этом в соцсетях на своей страничке хозяйка виллы рассказывает про успешный успех и его атрибуты в виде яхты и люксового дома на колесах, правильное питание и ЗОЖ, а еще довольно пренебрежительно отзывается об одном из своих бывших то ли работников, то ли волонтеров.

В итоге я уехала из отеля через три дня после прилета. Муж хозяйки виллы любезно подвез меня до автовокзала и помог выгрузить чемодан. План «посильная помощь и знакомство со страной» с треском провалился.

До дома я добиралась через Боснию — это был самый дешевый маршрут. Из Тивата до Сараево ходит прямой и крайне непунктуальный автобус, зато за 9 часов дороги можно налюбоваться видами Которского залива, величественными горами и просто фантастической природой, а также увидеть знаменитые каменные мосты Мостара. В Сараево я провела незабываемые 4 дня — впрочем, это совсем другая история.

